FOTO:Andrej Šter: Poslušaj, Lojze, a ti prinesemo kaj iz trgovine?

V obdobju negotovosti, strahu in panike zaradi koronavirusa je Andrej Šter človek, ki pomirja, vnaša normalnost in zdravo pamet. Še ko se razjezi, zahrumi po domače in čisto nič vulgarno. Krucinal božji.Takoj prizna, da je te dni utrujen kot duša pasja. Spi vsega dve uri na dan. »Vendar ne zato, ker bi me zbudila budilka, temveč ker mozgam, kaj vse moramo še narediti in kaj vse smo zafrknili. Preden zaspim, pokličem v Washington in Brazilijo, kjer dan končujejo, in ko se zbudim, že kličem tja, kjer so začeli delati, v Teheran in Ankaro,« pravi. »Spim res premalo, ampak preveč je stvari, ki me vseskozi preganjajo. Dokler ...