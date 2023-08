Andrej Trampuž: Na položaju ministra je bil leto dni napačen človek

V nadaljevanju preberite:

V javnosti se vse od odstopa ministra Danijela Bešiča Loredana ugiba, kdo bi lahko bil njegov naslednik. Nekaj možnih imen smo že objavili, med kandidati pa je tudi infektolog iz berlinske bolnišnice prof. dr. Andrej Trampuž, ki se je prijavil kar sam – prvič že ob formiranju vlade.

Za ministra se je ponudil tudi v času Janševe vlade, a tedaj je vsaj prejel odgovor. Do ministrovanja Bešič Loredana je kritičen, a je to, kar se je zgodilo, pričakoval. Ne nazadnje je z nekdanjim ministrom leto dni sodeloval v Švici in ga malo bolje pozna. Zdaj izgublja zaupanje tudi v predsednika vlade dr. Roberta Goloba.