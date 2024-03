Andreja Katič: Ministrica, ki ne misli, da je najpametnejša na svetu

Seznam imen, kdo vse je od leta 1990 opravljal funkcijo ministra za pravosodje, se ustavi pri številki osemnajst. Dvakrat je na tej funkciji prisegla Andreja Katič, ki so jo s 45 poslanskimi glasovi za in 18 proti potrdili za naslednico Dominike Švarc Pipan. Prav isti dan so kriminalisti opravili tudi 16 hišnih preiskav, povezanih z nakupom stavbe na Litijski cesti v Ljubljani. Afera, ki je odnesla zdaj že nekdanjo strankarsko kolegico, je udarila po javnomnenjskih rejtingih SD in vplivala na slabšo podporo vlade kot celote.

Katičeva se zaveda, da se vrača na resor, katerega ugled je resno načet. Ko smo preverjali, s kakšnimi občutki jo pričakujejo tam zaposleni, nekateri sogovorniki so na ministrstvu desetletje in več, je bilo očitno veselje ob njeni vrnitvi.

Zaradi omenjenega nakupa Nacionalni preiskovalni urad je skupaj s kriminalisti več policijskih uprav opravil 16 hišnih preiskav. Ena je potekala tudi v prostorih ministrstva za pravosodje. Katičeva ob izvolitvi s podrobnostmi še ni bila seznanjena, je pa izrazila pričakovanje, da se bo z njimi seznanila ob primopredaji poslov, nato pa je načrtovala, da bo za skupno mizo sedla tudi s sodelavci na ministrstvu, ki »niso tako ali drugače v kakšni preiskavi«.

Sodelavci jo opisujejo kot sicer preprosto, ampak človeško in zelo inteligentno. Da se pusti podučiti, pravijo, odloči pa nato sama ter da ne misli, da vse ve in da je najbolj pametna na svetu. Pričakujejo, da bo za razliko od Dominike Švarc Pipan, dejansko vodila ministrstvo. »Pod Andrejo Katič se afera sodna stavba ne bi nikoli zgodila, ona je bila eden najboljših ministrov, če ne najboljša, s katerimi sem delal, pa sem jih dal kar nekaj skozi,« je komentiral eden od sogovornikov.

Katič je sicer napovedala, da bo ob prihodu na ministrstvo preklicala vsa pooblastila. V zvezi z afero s stavbo na Litijski pa je poudarila tudi, da ne bo delovala kot podaljšana roka stranke SD in da morajo veljati enaki vatli za vse, ko gre za vprašanje odgovornosti.

Katičeva je torej znova ministrica. Po državnozborskih volitvah je bilo sicer v vrhu SD dogovorjeno, da tisti, ki so ministrsko funkcijo v preteklosti že opravljali, tega ne bodo počeli več - tako je govorila tudi za zdaj še predsednica socialnih demokratov Tanja Fajon.

Odločitev, da se vrne na pravosodno ministrstvo, ni bila lahka, vendar jo je Katičeva, ki velja za izkušeno političarko, ne glede na vse izzive, ki jo čakajo ob vrnitvi (ministrstvo za pravosodje je vodila med letoma 2018 in 2020 v času vlade Marjana Šarca), vendarle sprejela.

Ministrsko funkcijo bo sicer opravljala že tretjič, saj je med letoma 2015 in 2018 v vladi Mira Cerarja po odhodu Janka Vebra vodila ministrstvo za obrambo.

Iz lokalne politike je na državno raven prešla leta 2014, ko je bila izvoljena za poslanko SD in bila do imenovanja na funkcijo obrambne ministrice tudi podpredsednica državnega zbora. Andreja Katič se je rodila decembra 1969 v Slovenj Gradcu, leta 1996 je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Pred izvolitvijo za poslanko je bila vrsto let aktivna v lokalni politiki.