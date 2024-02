Andreja Katič ime, ki ga bodo ponudili Robertu Golobu

Kot smo poročali, je predsedstvo SD včeraj preigravalo scenarije, kako naprej po odstopu pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan. Nekdanja ministrica za pravosodje Andreja Katič je pristala, da se lahko med več kandidati, ki jih bo stranka ponudila predsedniku vlade Robertu Golobu, omeni tudi njeno ime. Kar pa po naših informacijah pomeni, da ni dala soglasja za kandidaturo.

Sama je na naše vprašanje, ali bi jo zanimala ta funkcija, pred tem navedla: »Ugled tega ministrstva je tako načet, da mi je žal.«

A ime Andreje Katič ne bo edino, predsedniku vlade naj bi predlagali še enega kandidata. Kdo to bo, še ni znano, saj so v SD dobili že več košaric. Interesa za vodenje ministrstva naj ne bi bilo. Interesa nista izkazala niti poslanca Meira Hot in Predrag Bakovič. Si pa po naših informacijah želijo, da bi bil njihov kandidat že nekdo, ki je del stranke, zaradi »preteklih slabih izkušenj«.

Znano je, da je premier na začetku mandata jasno izrazil željo, da to ministrsko mesto prevzame Dominika Švarc Pipan, četudi je bila v igri zanj Katičeva.

Kot je znano, si predsednik vlade želi, da bi kandidata za vodenje pravosodnega kandidata našli do ponedeljka, ko začasne posle vodi še Dominika Švarc Pipan. Najprej so na potezi za iskanje kandidata v SD, in če bo ime, ki ga bodo dali ustrezno, ga bo po naših informacijah predsednik vlade sprejel, sicer pa bo sam začasno prevzel vodenje resorja in nato predlagal kandidata. Po naših informacijah se je že pogovarjal z nekaterimi kandidati.