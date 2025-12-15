Zlobko: Tragedije se ne sme izrabljati za maščevalna in politična dejanja

Ministrica za pravosodje Andreja Kokalj in minister za notranje zadeve Branko Zlobko sta v ponedeljek podala izjavo o smrti Aleša Šutarja v Novem mestu, ki se je zgodila 25. oktobra.

»Zavedamo se velike občutljivosti primera smrti konec oktobra v Novem mestu,« je dejala Kokaljeva in pojasnila, da ministrstvo za pravosodje ne sme in ne more komentirati odprtih postopkov. Odločitev o priporu je v tem primeru izključno v pristojnosti novomeškega okrožnega sodišča.

»Dokler ne dobimo dodatnih informacij državnega tožilstva, moramo poudariti, da je oseba, izpuščena iz pripora, še vedno osumljenec oziroma obdolženec, postopek pa ni zaključen,« je dejala Kokaljeva.

Pristojni državni tožilec ima tri dni za vložitev pritožbe na odločitev sodišča o priporu, zato to vprašanje še ni zaključeno.

Ker je bilo v javnosti zaznati nezadovoljstvo zaradi odločitve o petkovi odločitvi, je treba poudariti, da je pripor izjemen ukrep in da ne gre za odločitev sodišča o osumljenčevi nedolžnosti, je pojasnila ministrica za pravosodje.

»Zaupamo, da bodo sodišča in državno tožilstvo, strokovno, neodvisno, nepristransko in v skladu z zakonodajo vodili postopek,« je še povedala Kokaljeva.

»Odločitve državnih institucij je treba spoštovati«

»Kolegica, konkretnega primera ne smemo komentirati niti na ministrstvu za notranje zadeve,« je začel Zlobko. »Glede na podatke, ki nam jih je posredovala policija, lahko zatrdim, da so v predkazenskem postopku svoje delo opravljali zakonito in strokovno,« je dejal Zlobko in poudaril, da razume odziv državljanov in državljank, predvsem tistih z območja zahoda države.

»Odločitve državnih institucij je treba spoštovati,« je povedal Zlobko. Tragedije v Novem mestu se ne sme izrabljati ne za maščevalna ne za politična dejanja, je še poudaril minister za notranje zadeve.

Poudaril je, da se je v poznejših postopkih pokazalo, da so nekatere priče spremenile svojo izjavo, to pa je vplivalo na odločitev sodišča, da 21-letnem osumljencu ni podaljšalo pripora.

»Zavedati se moramo, da imajo v procesnih postopkih tiste izjave, ki jih pridobi policija, drugačen, nižji standard kot tiste, ki jih pridobi preiskovalni sodnik,« je dejal. Pojasnil je, da so izjave, ki jih pridobi preiskovalni sodnik v kazenskem postopku, dokaz, tiste, ki jih pridobi policija, pa ne.