Andreja Kokalj in Branko Zlobko izvoljena za nova ministra Golobove vlade

DZ je danes za novo ministrico za pravosodje potrdil dosedanjo državno sekretarko na ministrstvu Andrejo Kokalj, za novega ministra za notranje zadeve pa dosedanjega poslanca Svobode Branka Zlobka. Podprlo ju je 51 poslancev, proti jih je bilo 18. Ministra sta v DZ tudi že zaprisegla.

DZ je ministra potrdil brez prisotnosti njunega predlagatelja, predsednika vlade Roberta Goloba.

Kokalj bo na mestu pravosodne ministrice nadomestila Andrejo Katič, dosedanji poslanec Svobode Zlobko pa na mestu notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Oba sta odstopila po tragičnem napadu v Novem mestu, v katerem je umrl Novomeščan.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so nova ministra podprli v koalicijskih Svobodi in SD, v SDS pa so jima podporo odrekli, saj ne podpirajo aktualne vlade.

Branka Zlobka, ki mu je z ministrskim imenovanjem prenehala poslanska funkcija, bo v poslanskih klopeh predvidoma nadomestila Mateja Zupan Josipović. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kosi: od njiju v poslanski skupini SDS ne pričakujemo preveč

Po oceni SDS bi namesto odhajajočih ministrov Andreje Katič in Boštjana Poklukarja moral odstopiti predsednik vlade Robert Golob, saj je javno priznal, da državni aparat ni kos razmeram na jugovzhodu Slovenije. »Tako pa danes dobivamo že tretjo ministrico za pravosodje in tretjega ministra za notranje zadeve. Oba prevzemata ministrstvo štiri mesece pred volitvami, tako da od njiju v poslanski skupini SDS ne pričakujemo preveč,« je poudaril poslanec SDS Andrej Kosi.

V poznejši razpravi je dodal še, da sta morala dosedanja ministra odstopiti »zaradi generala, ki pa ga danes ni tu«. Da je to slaba popotnica za zadnje mesece delovanja vlade, je ocenil tudi njegov poslanski kolega Zoran Mojškerc.

Po mnenju Svobode pa sta oba kandidata na zaslišanjih na pristojnih odborih DZ izkazala dobro razumevanje izzivov, ki ju čakajo, oba izkazujeta tudi sposobnost, integriteto in vizijo, ki sta potrebni za učinkovito vodenje ključnih resorjev, je poudarila vodja poslanske skupine Svobode Nataša Avšič Bogovič. Izbira Zlobka je po njeni oceni tudi odgovor na trenutne izzive, s katerimi se sooča država, »saj pozna romsko problematiko in ve, kaj pomeni zagotavljati varnost za vse«. V svoji dosedanji karieri je pokazal tudi sposobnost delovati v zahtevnih okoljih, kjer sta potrebni odločenost in premišljenost, je dodala.

Andreja Kokalj. FOTO: Bor Slana/STA

Poslanci Svobode niso skoparili s pohvalami

Tudi v razpravi poslanci Svobode niso skoparili s pohvalami na račun dosedanjega poslanskega kolega. Ocenili so, da je dobro strokovno podkovan, obenem pa so izpostavljali njegove karakterne lastnosti, za katere menijo, da so ključne za opravljanje ministrske funkcije, med drugim, da ima veliko integriteto in razume, da niso vsa mnenja vedno enaka, a zna pripeljati do konsenza, kot je dejala Tereza Novak.

Kokalj, ki je doslej opravljala funkcijo državne sekretarke na ministrstvu za pravosodje, pa dobro pozna pravosodni sistem od znotraj, razume potrebe sodstva in tožilstva in je pripravljena »nasloviti tudi tiste dolgotrajne izzive, ki niso vedno politično priljubljeni, a so nujni za učinkovito delovanje pravne države,« je naštela Avšič Bogovič.

V SD so danes izpostavili pomen ministrstev za pravosodje in za notranje zadeve, ki predstavljata temeljna stebra delovanja države. »Gre za resorja, katerih poslanstvi se neločljivo dopolnjujeta, saj skupaj tvorita osrednji okvir za varnost, pravičnost in stabilnost države. Zavedamo se, da v današnjih okoliščinah ni bilo lahko sprejeti kandidaturi za vodenje teh dveh ministrstev,« je dejala Janja Rednjak.

Spomnila je, da nedavno sprejeti Šutarjev zakon od obeh kandidatov zahteva usklajeno delovanje pri najpomembnejši nalogi, »ponovni vzpostavitvi ne samo občutka, ampak tudi dejanske varnosti med ljudmi«. Katič in Poklukar pa sta po mnenju Rednjak s svojim odstopom pokazala visoko mero politične in osebne odgovornosti. Ob tem je izrazila upanje, da bosta ti vrednosti posvojila tudi nova ministra ter da bosta resorja vodila v duhu sodelovanja, spoštovanja človekovih pravic, doslednega zagotavljanja varnosti in krepitve pravne države.

Druge poslanske skupine stališč niso podale, prav tako niso sodelovale v razmeroma kratki razpravi. Zlobka, ki mu je z ministrskim imenovanjem prenehala poslanska funkcija, bo v poslanskih klopeh predvidoma nadomestila Mateja Zupan Josipović.