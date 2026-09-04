Andreja Sušnik: Slovenska polja so žejna, za kmete prihaja težka jesen

Letošnja kmetijska suša bo pustila velike posledice. Po več mesecih pomanjkanja vode in zaporednih vročinskih valovih je vodni primanjkljaj v površinskem sloju tal dosegel rekordne vrednosti. Lokalni nalivi so razmere ponekod nekoliko izboljšali, vendar suša predvsem na vzhodu države še vztraja. »Letošnja suša bo dosegla neke rekordne vrednosti v vodnem primanjkljaju v površinskem sloju tal, in to se odraža seveda na vseh segmentih kmetijske pridelave,« opozarja agrometeorologinja Andreja Sušnik. Zalivanje v hudi in dolgotrajni suši malo pomaga, zemlja potrebuje dolgotrajen dež. FOTO: Leon Vidic Posledice bodo občutne tudi na policah trgovin, saj bodo pridelki v številnih kmetijskih panogah manjši, ponekod jih skoraj ne bo. Ključno bo, koliko padavin bo prinesla jesen. »Če še jesen ne bo ...