Anekdote: Ta avto prav nič ne »popije«!

V čas praznovanja 60-letnice Dela se je vključil tudi Dejan Vodovnik, ki je v knjigi zbral anekdote, povezane z Delom in njegovimi novinarji in novinarkami. Nekatere med njimi bomo objavili na teh straneh. Ko avto nič ne »popije« Neka Delova izjemno sposobna urednica si je pred desetletji kupila spačka in ga ponosno parkirala na Tomšičevi ulici, kjer je Delo tedaj imelo uredništvo. Pokojna Feri Žerdin in Ante Mahkota sta ji skrivaj sproti dolivala bencin. »Pa to je fenomenalen avto!« je bila pred kolegi vzhičena tedaj verjetno še gospodična. »Ta avto prav nič ne 'popije'!«​ Boste izvedeli jutri, v Nočni kroniki Neko pozno popoldne, ko je bilo Delo še na Tomšičevi v strogem centru mesta, sta Marjan Skumavc - Skumi in Vladimir Ajdič - Panda slonela v Emoni na tedanji Titovi cesti. Skumi je srebal bevando, Panda pa vrček piva. Ko nenadoma po cesti pridirja marica z vklopljenimi sirenami ... Pa še ena. Skumi je takoj stopil do rajonskega miličnika in ga pobaral, kaj se dogaja. Pa mu je ta odvrnil: »Boste že jutri prebrali, saj bo o tem gotovo pisal Skumavc!« Ko mu je Skumi razložil, kdo je, sta novinarja takoj izvedela, da so se na balinišču na Špici dobro zravsali upokojenci. In naslednje jutro so lahko bralci v eni najbolj priljubljenih rubrik Nočna kronika prebrali, da je na balinišču Jože krepko prislonil roko na Francetov obraz, da je potem Ferdo za vsak primer klepnil še Jožeta, da se je na oba spravil tudi Polde ... Ne poigravaj se s slovenščino Da se ne gre zanašati na to, da te v tujini ne bo nihče razumel, če boš govoril slovensko, je na lastni koži izkusil dolgoletni urednik Naših razgledov Štefan Kališnik. Ko sta s kolegom Cirilom Staničem v dneh, ko so davnega leta 1975 v Helsinkih podpisovali sklepno listino o varnosti in sodelovanju, hodila po finskem glavnem mestu, sta na glas komentirala obline in hojo dame pred seboj, češ, kako seksi je. A kaj, ko se dama nenadoma obrne in reče: »Štefan, zakaj pa mi tega v Ljubljani ne poveš?«