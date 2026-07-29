Aneksi niso nad zakonom, a ministrstvo pri njih vztraja

Po razkritju, da zaposleni na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, ki ga vodi minister Borut Rončević, prejemajo anekse, s katerimi se odgovornost prenaša na podrejene, še čakamo na odgovore ministrstva, zakaj so se odločili za takšen korak. Medtem je ministrstvo javnost obvestilo o svojem stališču do aneksov o prenosu odgovornosti.

V soboto smo poročali, da so zaposleni na novoustanovljenem ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino (MIZM) prejeli v podpis anekse, s katerimi se podpisniki bodočih uradnih dokumentov odrešujejo vsebinske odgovornosti za pripravo dokumenta.

Četrti člen namreč pravi, da se s podpisom uradnega dokumenta ne prevzema odgovornosti podpisnika za vsebinske, strokovne, pravne ali računske napake, ki izhajajo iz nepravilne, nepopolne ali neustrezno preverjene priprave dokumenta. Za take napake, navaja aneks, odgovarja javni uslužbenec oziroma predstojnik enote, ki je potrdila ustreznost dokumenta.

Ministrstvo smo zato že v petek zaprosili za pojasnila o namenu aneksa. Foto Leon Vidic

»Problematičen je del, ki poskuša določiti, da podpisnik s svojim podpisom potrjuje zgolj formalno pravilnost postopka in ne prevzema odgovornosti za vsebinske, strokovne ali pravne napake. Takšna določba po našem mnenju ne more sama po sebi spremeniti odgovornosti,« je za Delo opozoril Andrej Zorko, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Enako je člen pravno interpretiral tudi odvetnik Miha Kunič.

Aneks ne more obiti zakonsko opredeljenih odgovornosti.

Ministrstvo smo zato že v petek zaprosili za pojasnila o namenu aneksa. V ponedeljek so nam sporočili le, da nam bodo odgovorili v zakonskem roku, skoraj hkrati pa se je na vladnih straneh pojavila informacija ministrstva »o ureditvi delovnih razmerij zaposlenih«.

Nujno potrebni aneksi

V njej navajajo, da je novo ministrstvo prevzelo javne uslužbence iz treh institucij: ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter urada za mladino. »Za ta namen so vsi zaposleni prejeli anekse, s katerimi se je formalizirala kontinuiteta delovnih razmerij. Aneksi so bili ob prevzemu zaposlenih zakonsko nujni za vse javne uslužbence zaradi kontinuitete delovnih razmerij,« pravijo na ministrstvu.

Aneks ne more spremeniti odgovornosti, pojasnjuje predsednik ZZZS Andrej Zorko FOTO: Jože Suhadolnik

V aneks je bila vključena tudi določba o pripravi dokumentov, pojasnjujejo četrti člen, ki je pri nekaterih prejemnikih vzbudila veliko vprašanj. Zapisanega formalnega prenosa »vsebinske, strokovne, pravne ali računske« odgovornosti niso pojasnili. »Pogodbena določba zakonsko določene razdelitve pristojnosti in odgovornosti ne more spreminjati in je ne spreminja. Zato tudi nikogar, niti podpisnikov dokumentov, ne izvzema iz odgovornosti, ki jo določajo veljavni predpisi,« so navedli.

Zapisali smo, da aneks ne more obiti zakonsko opredeljenih odgovornosti. Zdaj to potrjuje tudi MIZM z navedbo v sporočilu, da »odgovornost ministra in državnih sekretarjev ureja druga zakonodaja«, v katero aneks ne more posegati.

Postavlja se vprašanje, zakaj so potem v četrti člen aneksa sploh dodali določbo, da predložitev dokumenta v podpis drugi pooblaščeni osebi »ne pomeni prenosa vsebinske odgovornosti za njegovo pripravo na podpisnika«. Pojasnila MIZM bomo objavili, ko jih prejmemo.