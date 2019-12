Angelika Mlinar bo slovenska državljanka v ponedeljek

bo odločbo ministrstva za notranje zadeve glede državljanstva prevzela v ponedeljek in z zaprisego postala državljanka Republike Slovenije, so sporočili iz StrankeTudi odločitev avstrijske vlade je bila pozitivna, Mlinarjeva bo državljanka obeh držav. Ko bo sprejeta v državljanstvo Republike Slovenije, bodo stranka SAB o tem še uradno obvestila predsednika vlade, ki bo nato lahko državnemu zboru poslal predlog za njeno imenovanje za novo ministrico Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.V SAB pričakujejo, da bo zaslišanje kandidatke v državnem zboru že v prihodnjem tednu. Vlada je sicer na včerajšnji seji potrdila , da obstaja interes Republike Slovenije, da se Mlinarjevi podeli državljanstvo Republike Slovenije. V sporočilu za javnost je navedla, da ji namerava na podlagi tega mnenja in ob izpolnjevanju preostalih zakonsko določenih pogojev v nadaljevanju upravnega postopka ministrstvo za notranje zadeve izdati odločbo o podelitvi državljanstva.Postopek podelitve državljanstva Republike Slovenije Mlinarjevi sicer poteka v skladu s 13. členom zakona o državljanstvu, in sicer kot izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov.