FOTO:Angelika Mlinar ni šla skozi prvo sito

FOTO: Roman Šipić

Ljubljana – Koroška Slovenka bo morala po zaslišanju pred odboroma za gospodarstvo in evropske zadeve ne glede na njuno mnenje – oba sta si ji izrekla negativno mnenje; na odboru za evropske zadeve je bilo devet poslancev proti in sedem za, na odboru pa je bilo razmerje osem za in osem proti – prestati še glasovanje na seji državnega zbora, a kot vse kaže, bo pred tem še veliko negotovosti, saj o njeni podpori ni enotna niti manjšinska koalicija. Kot pravi, generalni sekretar SAB, je glasovanje v državnem zboru, ko so prisotni vsi poslanci, nekaj povsem drugega. Prepričan je, da lahko dobi podporo.»Slovenija je glede črpanja evropskih sredstev solidna, a so vedno možnosti za izboljšave,« je dan po tem, ko je prevzela odločbo o slovenskem državljanstvu, napovedala kandidatka za vodenje službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK). Zavzela se je za boljše delo na terenu, izboljšanje delovanja informacijskega sistema e-MA, boljše medresorsko usklajevanje in odpravo kadrovske nestabilnosti, s katero se ukvarja SVRK.Čeprav je večinoma odgovorila na vprašanja poslancev o pristojnem resorju – na vsa ne povsem konkretno –, so ji nekatere poslanske skupine odrekle podporo že pred njeno predstavitvijo. V Levici, na primer, zaradi diametralno nasprotnih programskih in političnih stališč, ki so po njihovih navedbah skrajno neoliberalna. Tudi v Desusu imajo pomisleke, predvsem zato, ker je pridobila slovensko državljanstvo v zadnjem trenutku in zgolj zaradi imenovanja na funkcijo.Ker niti na glasove iz opozicijskih SDS in NSi – vse kaže, da bodo glasovali celo proti – Mlinarjeva ne more računati, bodo ključno vlogo spet odigrali poslanci. Ta je najprej napovedal podporo kandidatki za kohezijsko ministrico, a je nato poslanec SNS Jani Ivanuša na odboru napovedal, da je ne bodo podprli. Je bilo pa iz njegove nacionalne stranke in tudi iz SDS na parlamentarnem odboru slišati več ostrih opazk glede njenega dvojnega državljanstva in morebitnega konflikta interesov. »Le kateri normalni človek se bo v Sloveniji še odločil za funkcijo,« se je odzvala poslanka SABin navedla, da imamo zato krizo vodenja.Če bo Angeliki Mlinar vendarle uspelo prepričati poslance – za izvolitev na položaj kohezijske ministrice potrebuje večino opredeljenih poslancev, zato bodo njej v prid šteli tudi morebitni vzdržani opozicijski poslanci –, je napovedala, da se bo znova preselila v slovensko prestolnico, kar zanjo ne bi smel biti prevelik izziv. V Ljubljani je namreč živela trinajst let, in kot je povedala leta 2013, ko je bila izvoljena v avstrijski zvezni parlament, je rada živela v Sloveniji, a je potem zaradi majhnosti Slovenije spet rada odšla. Naslednje leto, ob izvolitvi v evropski parlament, je kot koroška Slovenka dobila oznako »deveta slovenska evropska poslanka«. Kot nosilka liste SAB je v Sloveniji nastopila tudi na zadnjih evropskih volitvah, a stranki mesta ni uspelo dobiti.Čeprav ji bodo izkušnje z bruseljskih hodnikov gotovo koristile, še zdaleč niso zagotovilo – kot poudarjajo predvsem opozicijskih poslanci – da se bo znašla pri pospeševanju črpanja evropskih sredstev in pomoči pri oblikovanju prioritet in programskih dokumentov za novo obdobje 2021–2027. Predlog finskega predsedstva je po besedah premiera Marjana Šarca za Slovenijo zelo slab, saj predvideva 28-odstotno zmanjšanje kohezijskih sredstev.