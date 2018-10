FOTO:Angleži z receptom do detektorja padcev, Nizozemci bežijo od institucij

Ljubljana ­– Slovenija je v projektu Ithaca edina od partneric s strategijo aktivnega staranja, vendar reševanje starostnih zadreg preveč prepušča nevladnikom in civilni družbi. Politika bi zato morala sile, tudi finančne, usmeriti v storitve e-oskrbe in e-zdravja, pravijo strokovnjaki. Do leta 2050 bo več kot tretjina prebivalstva starejšega od 65 let in za vsakogar ne bo mesta v domu starejših. Strokovnjaki, ki so se v glavnem mestu mudili na srečanju projektnih partnerjev iz Italije, Avstrije, Nemčije, Nizozemske, Danske, Francije, Španije in Velike Britanije, se zavzemajo za večji angažma politike pri uvajanju zdravstvenih in socialnih inovacij. Njihovi ...