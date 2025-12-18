  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Anja Petek in Patricija Verdev: Alpinistki, ki radi raziskujeta neraziskano

    Anja Petek in Patricija Verdev sta za vzpon na Lalung I prejeli nagrado zlati cepin za dosežke v ženskem alpinizmu.
    Patricija Verdev in Anja Petek pravita, da se kot naveza dopolnjujeta. Kadar ena popusti, druga potegne voz naprej, in obratno. Foto Jože Suhadolnik
    Galerija
    Patricija Verdev in Anja Petek pravita, da se kot naveza dopolnjujeta. Kadar ena popusti, druga potegne voz naprej, in obratno. Foto Jože Suhadolnik
    Maja Grgič
    18. 12. 2025 | 05:00
    18. 12. 2025 | 07:53
    6:21
    A+A-

    Z alpinistkama Anjo Petek in Patricijo Verdev smo se po spletu okoliščin dobili v plezališču na Vranskem. Tam se tudi sicer občasno srečujeta in sta pred časom za svojo prvo skupno odpravo izbrali indijsko Himalajo, kjer sta nato septembra lani med drugim v alpskem slogu opravili prvi pristop na 6243 metrov visoko goro Lalung I. Za ta vzpon sta prejšnji teden v Italiji prejeli posebno nagrado žirije zlati cepin za dosežke v ženskem alpinizmu.

    image_alt
    Junaki, ki premikajo meje: Kdo so nominiranci za Delovo osebnost leta?

    Na himalajski šesttisočak sta se povzpeli po zahtevnem ostrem vzhodnem grebenu in po prvenstveni smeri prečili goro ter sestopili po zahodnem grebenu in prek severne stene. Za celoten podvig sta potrebovali pet dni. A vse ni šlo brez ovir. Sprva sta načrtovali vzpon po očitnem razu v severni steni, kar bi jima glede na razmere vzelo dodaten dan, zato sta spremenili načrt. Nato sta zaradi slabega vremena dan in pol preživeli v šotoru, zadnji večer pa sta malo pod vrhom v vetru izgubili šotorske palice in preživeli noč v bivak vrečah. Naslednje jutro jima je otežila orientacijo še megla. Kljub temu se nista vdali in sta 14. septembra ob 9. uri dosegli vrh. Pojasnili sta, da jima je pri tem gotovo pomagalo, da se kot naveza dopolnjujeta in da kadar ena popusti, druga potegne voz naprej, in obratno. Seveda pa tudi obojestranska vztrajnost in osredotočenost na cilj. Anja Petek pravi, da si sploh ne predstavlja trenutka popolne nemoči, Patricija Verdev pa, da vedno ostane iskrica, ki te premakne.

    Življenjski moto

    Ne primerjajmo se
    z drugimi, ampak se veselimo svojih del
    in svojih poti.

    Anja Petek

    »Glavna nagrada zame je, kako sama vrednotim ta vzpon. Na podlagi preteklih izkušenj vem, da je bil izjemen,« je pojasnila Anja Petek (AK Rinka). Novembra lani sta v Moskvi prejeli mednarodno nagrado za ženske alpinistične dosežke jekleni angel. Kljub vsemu ju je letošnja posebna nagrada za ženske dosežke v alpinizmu presenetila. »To je še ena potrditev, da ko slediš svojim sanjam in željam, za katere si se pripravljen odpovedati tudi udobju, te lahko dosežeš. Upam, da je to dodatna spodbuda za ženske v alpinizmu,« je ob razglasitvi povedala Patricija Verdev (AO Celje Matica).

    Življenjski moto

    Želja po odpravah
    in visokih gorah.

    Patricija Verdev

    Anjo Petek so potegnile v alpinizem zgodbe slovenskih alpinistov, Patricijo Verdev pa »visoki beli hribi«. Anja Petek ima za sabo kar nekaj odprav in odmevnih podvigov: Pik Lenin v Kirgiziji, dve odpravi v Ande, Heckmaierjevo smer v severni steni Eigerja, zimski tris skalaških smeri v Julijcih in prvo žensko zimsko ponovitev Čopovega stebra v severni steni Triglava. Podpisana je tudi pod številne prvenstvene smeri. Sprva je, kot pravi, cilje izbirala prek zgodb, nato iz vodnikov, zdaj, ko si bolj zaupa, pa rada raziskuje neraziskano. Je tudi vzgojiteljica predšolskih otrok ter profesorica pedagogike in andragogike, trenutno pa se posveča predvsem podiplomskemu študiju psihoterapije, s katero se tudi ukvarja. Njen moto je: »Ne primerjajmo se z drugimi, ampak se veselimo svojih del in svojih poti.«

    Za Patricijo Verdev je bila odprava v indijsko Himalajo prva večja doslej, čeprav je bila že pred tem v tej azijski državi. Pozimi je splezala direktno smer v Špiku in Smer Debelakove v Mojstrovki, za sabo ima tudi prvenstvene smeri v Tatrah in slovenskih hribih. Je tudi aktualna načelnica alpinističnega odseka Celje Matica. Po izobrazbi je inženirka agronomije, a se kot samostojna podjetnica raje ukvarja s strežbo in plezalnimi vadbami. Kot pravi, je se njen moto iz leta v leto spreminja. »Sprva sem hotela čim več plezati. Zdaj pa je to bolj želja po odpravah in visokih gorah.« Dodala je, da je treba kdaj kakšno stvar tudi izpustiti, da lahko nastanejo novi spomini.

    Ana Baumgartner Foto Voranc Vogel
    Ana Baumgartner Foto Voranc Vogel

    Ana Baumgartner

    alpinistka

    Anja in Patricija sta zelo topli in iskreni osebi, z njima se je mogoče pogovarjati o marsičem, ne le o alpinizmu. Seveda sta tudi pogumni in optimistični, zato lahko dosegata takšne cilje. Gre za pogum, ki ga žene optimizem. Zdi se mi, da dobro delujeta kot naveza, saj si lahko vse povesta, poleg tega se znata podpirati in dopolnjevati: kadar na primer ena omaga, druga potegne voz naprej. Za nagrado zlati cepin za ženske dosežke v alpinizmu sem bila zanju zelo vesela, ne pa toliko presenečena, saj je bil njun vzpon precej odmeven. Je pa spoštovanja vredno, da sta bili izbrani med vsemi kandidatkami. Ta nagrada je gotovo lahko spodbuda vsem drugim, kaj lahko dosežeš s predanostjo. Za ženski alpinizem je podeljevanje takšnih nagrad zelo pomembno, še posebej, če gre v slovenske roke, saj je alpinizem še vedno bolj moški šport. Seveda upam, da bo PZS še naprej spodbujala takšne odprave.

    Peter Wostner

    Tom Potokar

    Samo Curk

    Gregor Božič

    Nick Vovk

    Domen in Nika Prevc

    Teja Potočnik

    Irena Žagar

    Anja Petek, Patricija Verdev

    Nika Kovač

    Sorodni članki

    Delova osebnost leta
    Delova osebnost leta 2025

    Irena Žagar: Borka za pravičnost in dobrobit ljudi

    Irena Žagar, predsednica Srebrne niti, je upokojena sodnica, ki ves čas zagovarja zdravstvene in socialne pravice, še posebej starejših.
    Andreja Žibret 17. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delova osebnost leta
    Delova osebnost leta

    Domen in Nika Prevc: Skromna prvaka, ki podirata mejnike

    Domen in Nika Prevc, kandidata za Delovo osebnost leta 2025, sta marca letos skočila do naslova svetovnega prvaka in nato poletela še do svetovnega rekorda.
    Miha Šimnovec 15. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Delova osebnost leta

    Nick Vovk: Nič ni bolj vredno od tega, da nekomu vrneš dostojanstvo

    Nick Vovk, kandidat za Delovo osebnost leta, je humanitarec in sodelavec nevladne organizacije Danski svet za begunce.
    Anja Intihar 13. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delova osebnost leta
    Delova osebnost leta

    Gregor Božič: Kaj nam ostane v spominu in kaj se nam prikrade v sanje

    Mojster filma in hranitelj starih sadnih sort na Goriškem, ki s svojo ustvarjalnostjo presega meje Slovenije.
    Andrej Predin 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delova osebnost leta
    Delova osebnost leta 2025

    Samo Curk – zagovornik milijonov trpečih, ki nimajo glasu

    Samo Curk je aktivist društva, ki je odprlo širšo razpravo o rejnih živalih in doseglo zakonsko odpravo kletk pri reji kokoši.
    Maja Prijatelj Videmšek 11. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delova osebnost leta
    Delova osebnost leta 2025

    Tom Potokar: Človek, ki je videl vse. Zato ve, kaj govori

    Tom Potokar je plastični kirurg slovenskih korenin, ki je obiskal številna vojna območja, nazadnje genocid v Gazi.
    Aljaž Vrabec 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Photo
    Delova osebnost leta
    Delova osebnost leta 2025

    Junaki, ki premikajo meje: Kdo so nominiranci za Delovo osebnost leta?

    Predstavljamo deset nominirancev za Delovo osebnost leta 2025, ki jo bomo skupaj z bralci izbrali in razglasili v začetku januarja.
    9. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Diskriminacija

    Lastnik hostlov na Gorenjskem kričal na temnopolto turistko in jo nagnal

    Turistka je obvestila policijo in se obrnila na zagovornika načela enakosti, ki je ugotovil diskriminacijo in potrdil navedbe švicarske državljanke.
    17. 12. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Knjižnica Murska Sobota želela delovati zgolj v madžarščini

    Gre za nevaren in neustaven precedens ter za spodkopavanje temeljev jezikovne politike države, poudarjajo strokovnjaki.
    Pia Prezelj 17. 12. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Narodni muzej Slovenije

    Umrla je Maja Žvanut

    Prejela je Župančičevo nagrado in Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo.
    16. 12. 2025 | 17:39
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Pokojninska reforma

    Upokojencem jutri zimski dodatek, januarja nova formula

    Tokrat bo nakazilo 150 evrov, vsako leto do leta 2030 po 20 evrov več. Prihodnje leto usklajevanje po novem, predvidoma bo približno pet odstotkov.
    Barbara Hočevar 16. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Kako se zaščititi pred vse pogostejšimi spletnimi napadi

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Zamujate z nakupi daril?

    Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kje gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    PREZRAČEVANJE

    »Naše sisteme ima že več kot 50.000 strank v Sloveniji in na Hrvaškem«

    Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Ne spreglejte
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova pravila igre: Zakaj klasičen nakup energije ni več dovolj? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več

    Več iz teme

    Zlati cepinDelova osebnost leta 2025Anja PetekPatricija Verdev

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Preiskava umora

    Mrliški oglednik navedel vzrok smrti režiserja Roba Reinerja in žene Michele

    Reinerjeva sta umrla 14. decembra, za dvojni umor pa so obtožili njunega sina Nicka Reinerja.
    18. 12. 2025 | 07:40
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Aktualni prvaki premočni za Kopitarja in Kralje (VIDEO)

    V ligi NHL so Florida Panthers s 3:2 premagali Los Angeles Kings slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja. Odločilne so bile prve sekunde zadnje tretjine.
    18. 12. 2025 | 07:26
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Saša Einsiedler: Zelo pomembna modrost – ne sodi!

    Končal se je ljubezenski šov na Planet TV in zato smo nekdanjo televizijsko voditeljico, zdaj komunikacijsko trenerko in svetovalko Sašo Einsiedler, ki je v oddaji sodelovala kot ena od treh strokovnjakov, prosili, da potegne črto pod dogajanjem.
    18. 12. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Matevž – slovenska klasika na tri načine

    Matevž ali krompirjev mož je klasična slovenska priloga iz krompirja in fižola, nepogrešljiva ob kislem zelju – odkrijte tudi sodobne različice.
    Odprta kuhinja 18. 12. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    WHO opozarja na zelo nalezljiv sev gripe v EU in omenja tudi Slovenijo

    WHO navaja, da vsaj 27 od 38 držav v Evropi poroča o »visoki ali zelo visoki aktivnosti gripe«.
    18. 12. 2025 | 06:32
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Saša Einsiedler: Zelo pomembna modrost – ne sodi!

    Končal se je ljubezenski šov na Planet TV in zato smo nekdanjo televizijsko voditeljico, zdaj komunikacijsko trenerko in svetovalko Sašo Einsiedler, ki je v oddaji sodelovala kot ena od treh strokovnjakov, prosili, da potegne črto pod dogajanjem.
    18. 12. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Matevž – slovenska klasika na tri načine

    Matevž ali krompirjev mož je klasična slovenska priloga iz krompirja in fižola, nepogrešljiva ob kislem zelju – odkrijte tudi sodobne različice.
    Odprta kuhinja 18. 12. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    WHO opozarja na zelo nalezljiv sev gripe v EU in omenja tudi Slovenijo

    WHO navaja, da vsaj 27 od 38 držav v Evropi poroča o »visoki ali zelo visoki aktivnosti gripe«.
    18. 12. 2025 | 06:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAKUPOVANJE

    Vse za brezskrben december: ponudba se povečuje iz dneva v dan

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko začutiš, da imaš ob sebi partnerja za zdravje, se sprostiš

    Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 11:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Renault 5 E-Tech electric: vozilo, ki Slovencem vrne nasmeh na ceste

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

    Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SOBNE RASTLINE

    Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

    Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

    Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mladi upi 2025: kdo so letošnji finalisti

    Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Birokracija in njene posledice: kje smo danes

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGIJA

    Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj.
    Promo Delo, Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Leto 2026 začnite s preobrazbo, ki vam bo spremenila življenje

    Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova raziskava razkriva ključne dejavnike pri nakupu pametnih telefonov

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

    ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
    Promo Delo 15. 12. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIČNE SLADICE

    Zakaj letos ne bi ponudili izjemno sveže mangove sladice?

    Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ISO STANDARD

    Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

    Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:23
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo