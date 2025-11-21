Če bi v gore hodili, da dobita potrditev okolice, bi bili v sebi prazni

»Občutek, da nama je uspelo nekaj izjemnega, se še vedno razvija,« je dober mesec po tem, ko je bilo znano, da bosta za prvi pristop na Lalung I v indijski Himalaji z alpinistko Anjo Petek prejeli posebno nagrado zlati cepin za izjemni ženski alpinistični dosežek, v podkastu Na robu povedala alpinistka Patricija Verdev.

»Če pogledam občutke v baznem taboru, ko sva prišli dol, se mi zdi, da je bila zgolj slika brez zvoka. Bili sva vsaka pri sebi s svojimi mislimi. Gotovo je bilo veselje, a morda ne tako intenzivno kot nekje, ko si sam doma, v mirnem okolju, ko se zamisliš nad vsem, ko so občutki spet drugačni,« je povedala.

Anja Petek, njena alpinistična dvojica, ki je dejala, da je – še preden je okolica prepoznala, da jima je pri pristopu na 6243 metrov visok Lalung I v indijski Himalaji v alpskem slogu uspelo nekaj izjemnega – sama vedela, da je šlo za izjemen dosežek, je v podkastu Na robu pojasnila, da je v prvi vrsti pomembno, kako sam vrednotiš nekaj, kar ti je uspelo:

»Bodisi delo, ki si ga opravil, bodisi športne dosežke, prenovo stanovanja ali neko odgovorno obveznost na delovnem mestu. Če znaš te stvari vrednotiti pri sebi in si dati priznanje, potem se vsega lotevaš drugače; brez pritiskov, pričakovanj. Bolj izhajaš iz sebe.« Meni, da je to pomembno pri vseh stvareh, ki se jih v življenju lotevamo, saj je od tega odvisen tudi naš vzgib.

Zgodovino zlatega cepina so vidno zaznamovali slovenski alpinisti, prvič pa bosta nagrajeni slovenski alpinistki: Anja Petek in Patricija Verdev. FOTO: Anja Petek

Mednarodna žirija je sicer njuno smer in pristop ocenila po določenih parametrih, četudi je, kot je pojasnila Verdevova, to zelo subjektivna in kompleksna zadeva. »Šport je precej lažje merljiv. So sekunde, minute, ure, ki se jih enostavno izmeri – kdo je prišel hitreje na cilj, skočil dlje ipd. Pri alpinizmu pa gre za bolj subjektiven pogled. Narediš lahko namreč neki vzpon po isti smeri, pa bo ta prvič drugačen kot drugič ali petič. Pri odpravah, ki se planirajo dlje časa, ko imaš kupljeno karto – greš na dogovorjen termin, ne glede na to, kakšno bo vreme in kakšne bodo razmere.«

Anja Petek je dodala, da so njun vzpon merili in ocenjevali po več kompleksnih faktorjih: »Gledajo najtežje mesto oz. najzahtevnejše mesto smeri, dolžino trajanja: ali gre za en dan, več dni, kakšen je slog, tehnična zahtevnost, pomemben je tudi etični pristop, kar pomeni, koliko smeti si 'pustil' in ali si od baznega tabora dalje uporabil nosače … In vsi ti dejavniki potem tvorijo oceno.«

In kako je stati na vrhu, kjer ni pred tem stal še nihče – na deviški gori?

»Za trenutek sem začutila olajšanje, da sva res na vrhu. Mogoče sva se še najbolj zavedali, da na Lalungu I stojiva prvi, ko sva na vrhu privezali molitveno zastavico – v tem predelu Himalaje je namreč običaj, da kdor prvi pripleza na hrib ali goro, priveže molitveno zastavico. Slednjo so nama dale šerpe v baznem taboru. In v tistem trenutku sva se morda zavedali tega dejstva, a ni bilo ogromno prostora, da bi se počutili zelo olajšane,« pojasni Anja Petek in doda: »Cilj je, da varno prideš nazaj v dolino. Misel, kako je stati prvič na hribu, kjer ni stal še nihče, verjetno procesiram še danes in verjetno bom čez leta to veliko drugače občutila, zaznavala, kot zaznavam danes.«

Patricija Verdev ji pritrdi: »Gotovo si na vrhu vesel, da ti je uspelo, ampak že naslednja misel je sestop, kako do baznega tabora.«

Pa sta se kdaj na poti ob slabem vremenu in medvedih v baznem taboru spraševali, kaj jima je tega treba? Je v gorah res mogoče splesti pristnejše stike v krajšem času? Kaj ju žene v gore?

Tudi o tem sta spregovorili v podkastu Na robu. Prisluhnite!

Patricija Verdev tretji plezalni dan na vzhodnem grebenu šesttisočaka Lalung I v indijski Himalaji. FOTO: Anja Petek