  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Če bi v gore hodili, da dobita potrditev okolice, bi bili v sebi prazni

    Alpinistki Anja Petek in Patricija Verdev o tem, kako je stati prvi na gori, kjer ni stal še nihče. Tudi o tem, da ni smisel iskati potrditve iz okolice.
    Anja Petek in Patricija Verdev sta bili gostji podkasta Na robu. FTOO: Marko Feist
    Galerija
    Anja Petek in Patricija Verdev sta bili gostji podkasta Na robu. FTOO: Marko Feist
    Beti Burger
    21. 11. 2025 | 08:00
    21. 11. 2025 | 08:51
    5:00
    A+A-

    »Občutek, da nama je uspelo nekaj izjemnega, se še vedno razvija,« je dober mesec po tem, ko je bilo znano, da bosta za prvi pristop na Lalung I v indijski Himalaji z alpinistko Anjo Petek prejeli posebno nagrado zlati cepin za izjemni ženski alpinistični dosežek, v podkastu Na robu povedala alpinistka Patricija Verdev.

    image_alt
    Patricija Verdev: To je spodbuda za ženski alpinizem

    »Če pogledam občutke v baznem taboru, ko sva prišli dol, se mi zdi, da je bila zgolj slika brez zvoka. Bili sva vsaka pri sebi s svojimi mislimi. Gotovo je bilo veselje, a morda ne tako intenzivno kot nekje, ko si sam doma, v mirnem okolju, ko se zamisliš nad vsem, ko so občutki spet drugačni,« je povedala.

    Anja Petek, njena alpinistična dvojica, ki je dejala, da je – še preden je okolica prepoznala, da jima je pri pristopu na 6243 metrov visok Lalung I v indijski Himalaji v alpskem slogu uspelo nekaj izjemnega – sama vedela, da je šlo za izjemen dosežek, je v podkastu Na robu pojasnila, da je v prvi vrsti pomembno, kako sam vrednotiš nekaj, kar ti je uspelo:

    »Bodisi delo, ki si ga opravil, bodisi športne dosežke, prenovo stanovanja ali neko odgovorno obveznost na delovnem mestu. Če znaš te stvari vrednotiti pri sebi in si dati priznanje, potem se vsega lotevaš drugače; brez pritiskov, pričakovanj. Bolj izhajaš iz sebe.« Meni, da je to pomembno pri vseh stvareh, ki se jih v življenju lotevamo, saj je od tega odvisen tudi naš vzgib.

    Zgodovino zlatega cepina so vidno zaznamovali slovenski alpinisti, prvič pa bosta nagrajeni slovenski alpinistki: Anja Petek in Patricija Verdev. FOTO: Anja Petek
    Zgodovino zlatega cepina so vidno zaznamovali slovenski alpinisti, prvič pa bosta nagrajeni slovenski alpinistki: Anja Petek in Patricija Verdev. FOTO: Anja Petek

    Mednarodna žirija je sicer njuno smer in pristop ocenila po določenih parametrih, četudi je, kot je pojasnila Verdevova, to zelo subjektivna in kompleksna zadeva. »Šport je precej lažje merljiv. So sekunde, minute, ure, ki se jih enostavno izmeri – kdo je prišel hitreje na cilj, skočil dlje ipd. Pri alpinizmu pa gre za bolj subjektiven pogled. Narediš lahko namreč neki vzpon po isti smeri, pa bo ta prvič drugačen kot drugič ali petič. Pri odpravah, ki se planirajo dlje časa, ko imaš kupljeno karto – greš na dogovorjen termin, ne glede na to, kakšno bo vreme in kakšne bodo razmere.«

    Anja Petek je dodala, da so njun vzpon merili in ocenjevali po več kompleksnih faktorjih: »Gledajo najtežje mesto oz. najzahtevnejše mesto smeri, dolžino trajanja: ali gre za en dan, več dni, kakšen je slog, tehnična zahtevnost, pomemben je tudi etični pristop, kar pomeni, koliko smeti si 'pustil' in ali si od baznega tabora dalje uporabil nosače … In vsi ti dejavniki potem tvorijo oceno.«

    In kako je stati na vrhu, kjer ni pred tem stal še nihče – na deviški gori?

    »Za trenutek sem začutila olajšanje, da sva res na vrhu. Mogoče sva se še najbolj zavedali, da na Lalungu I stojiva prvi, ko sva na vrhu privezali molitveno zastavico – v tem predelu Himalaje je namreč običaj, da kdor prvi pripleza na hrib ali goro, priveže molitveno zastavico. Slednjo so nama dale šerpe v baznem taboru. In v tistem trenutku sva se morda zavedali tega dejstva, a ni bilo ogromno prostora, da bi se počutili zelo olajšane,« pojasni Anja Petek in doda: »Cilj je, da varno prideš nazaj v dolino. Misel, kako je stati prvič na hribu, kjer ni stal še nihče, verjetno procesiram še danes in verjetno bom čez leta to veliko drugače občutila, zaznavala, kot zaznavam danes.«

    Patricija Verdev ji pritrdi: »Gotovo si na vrhu vesel, da ti je uspelo, ampak že naslednja misel je sestop, kako do baznega tabora.«

    Pa sta se kdaj na poti ob slabem vremenu in medvedih v baznem taboru spraševali, kaj jima je tega treba? Je v gorah res mogoče splesti pristnejše stike v krajšem času? Kaj ju žene v gore?

    Tudi o tem sta spregovorili v podkastu Na robu. Prisluhnite!

    Patricija Verdev tretji plezalni dan na vzhodnem grebenu šesttisočaka Lalung I v indijski Himalaji. FOTO: Anja Petek
    Patricija Verdev tretji plezalni dan na vzhodnem grebenu šesttisočaka Lalung I v indijski Himalaji. FOTO: Anja Petek

    Anja Petek (Zgornjesavinjski alpinistični klub Rinka)  in Patricija Verdev (Alpinistični odsek Planinskega društva Celje Matica) sta se na himalajski šesttisočak Lalung I povzpeli po vzhodnem grebenu po 2000-metrski prvenstveni smeri »Here comes the sun« (M6+ AI5+), prečili goro ter sestopili po zahodnem grebenu in čez severno steno. Vzpon v alpskem slogu sta opravili med 9. in 14. septembrom 2024 v zahtevnih vremenskih razmerah.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Zanimivosti
    Alpinizem

    Med letošnjimi prejemniki zlatega cepina znova slovensko ime

    Alpinist Aleš Česen bo decembra v Italiji že tretjič prejel zlati cepin, skupaj z britanskim soplezalcem Tomom Livingstonom.
    29. 10. 2025 | 07:39
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Izjemni dosežki

    Prvič v zgodovini zlatega cepina nagrajeni slovenski alpinistki

    Anja Petek in Patricija Verdev sta prejemnici posebne nagrade za ženski alpinistični dosežek leta 2025.
    14. 10. 2025 | 07:54
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deviške gore

    Seznam deviških gora je dolg, a najvišji neosvojeni vrh ostaja prepovedan

    Večina virov kot najvišjega neosvojenega navaja Gangkhar Pensum, 7570 metrov visoko goro na meji med Butanom in Tibetom. Aleš Česen prvi na Čeririn Saru.
    Simona Bandur 22. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Carpe diem

    Andrej ni bil nikjer bolj pomirjen kot z Marijo na vrhu sveta

    Vrhunska alpinista Marija in Andrej Štremfelj pravita, da je alpinizem odločno vpliva na njun odnos in na njun zakon.
    Beti Burger 27. 10. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Carpe diem

    Treba je vedeti, kdaj se obrniti, gora bo počakala

    Alpinist in alpinistični inštruktor Janez Toni pravi, da ne s Šmarne gore kar takoj na Triglav, je treba vmes prehoditi še kakšen drug hrib ali goro.
    Beti Burger 6. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zimsko vreme

    Kje bo jutri zapadlo največ snega

    Pri Arsu so za petek izdali rumeno vremensko opozorilo za celotno Slovenijo.
    20. 11. 2025 | 10:41
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica najbogatejših

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij. Dončić na robu prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem.
    Janez Tomažič 19. 11. 2025 | 03:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, kje so nove oddaje in zakaj molčite o pokojnem?

    Bralce tokrat zanima, kje so obljubljene nove oddaje Kolesa sreče, kako da nihče ne omeni smrti Milana Stojnića in kdaj bo Števerjan. In dovolj imajo jugoserij.
    20. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    podkast Na robuDelov podkastd podkastalpinizemAnja PetekPatricija Verdev

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Fatima Bosch

    Sprva javno ponižana, nato kronana za miss Universe

    Mehičanka Fatima Bosch je v Bangkoku osvojila naslov miss Universe. Finale so zaznamovali odstopi sodnikov, poškodbe tekmovalk in upor deklet.
    21. 11. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Petrol z manjšim dobičkom v poletnih mesecih in padcem prodaje v Sloveniji

    Čisti dobiček naftnega trgovca je v tretjem četrtletju medletno zdrsnil za več kot desetino, po devetih mesecih je še vedno višji kot lani.
    Karel Lipnik 21. 11. 2025 | 09:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Španec je vroča žemljica

    Albert Riera pri Celju zasluži nerealno veliko, je razkril njegov zastopnik

    Eden od najvplivnejših nogometnih agentov v Evropi Andy Bara zavrnil možnost Špančevega prihoda v Dinamo, ker hrvaški velikan ne more ponuditi toliko kot Celje.
    21. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Anica Dobra, Bronjina filmska babica, o analognih solzah in o tem, zakaj ženske danes zbolevajo

    Belo se pere na devetdeset je najbolj pričakovan slovenski film leta. V njem igra Anica Dobra, zvezda nekdanje jugoslovanske kinematografije. Pravi, da je vloga kot zadetek na lotu.
    21. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Potovanje

    Kam na sonce pozimi? Znani Slovenci razkrivajo svoje najljubše destinacije

    Zima ni za vsakogar. Rebeka, Tomaž in Hajdi delijo, kam pobegniti, ko doma pritisne mraz.
    Teja Roglič 21. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Španec je vroča žemljica

    Albert Riera pri Celju zasluži nerealno veliko, je razkril njegov zastopnik

    Eden od najvplivnejših nogometnih agentov v Evropi Andy Bara zavrnil možnost Špančevega prihoda v Dinamo, ker hrvaški velikan ne more ponuditi toliko kot Celje.
    21. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Anica Dobra, Bronjina filmska babica, o analognih solzah in o tem, zakaj ženske danes zbolevajo

    Belo se pere na devetdeset je najbolj pričakovan slovenski film leta. V njem igra Anica Dobra, zvezda nekdanje jugoslovanske kinematografije. Pravi, da je vloga kot zadetek na lotu.
    21. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Potovanje

    Kam na sonce pozimi? Znani Slovenci razkrivajo svoje najljubše destinacije

    Zima ni za vsakogar. Rebeka, Tomaž in Hajdi delijo, kam pobegniti, ko doma pritisne mraz.
    Teja Roglič 21. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Trajnostne finance in odgovorno investiranje

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo