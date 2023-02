Ankaran bi ustavil koprske načrte s sušilnico blata

Ankaranski občinski svet se je včeraj seznanil z zahtevo vodstva občine za ustavitev projekta sušilnice komunalnega blata na Srminu. Gre za dva milijona evrov vredno naložbo Marjetice Koper, za katero je jeseni dala poroštvo koprska občina. Projekt nadgradnje koprske centralne čistilne naprave sicer že poteka, sušilnico blata pa naj bi zagnali še ta mesec. V Ankaranu zahtevajo revizijo naložbe, obenem so svetniki odrekli soglasje k imenovanju novih nadzornikov koprskega komunalnega podjetja.

Pri naložbi v sušilnico komunalnega blata, ki je delno na ankaranskih občinskih parcelah, gre za enostransko potezo Marjetice Koper in koprske občine, opozarjajo na občini Ankaran, ki jo vodi župan Gregor Strmčnik. Ankaranska občina je soustanoviteljica koprskega javnega komunalnega podjetja in zahteva ustavitev omenjenega projekta, ker vzbuja celo vrsto pomislekov. V zvezi s sušilnico komunalnega blata so zato naročili zunanji revizijski pregled. Ta naj bi med drugim osvetlil vprašanja, povezana z lastništvom gospodarske javne infrastrukture, ekonomsko upravičenostjo naložbe, izbiro tehnoloških rešitev in ponudnika ter pridobivanjem potrebnih soglasij.

Ankaranski občinski svetniki so zato podprli predlog, da se sprožijo ustrezni postopki za preprečitev vpisa novih članov nadzornega sveta Marjetice Koper v register. Na ankaranski občini so ob tem poudarili, da se, dokler ne prejmejo in proučijo revizorskega poročila, o sušilnici komunalnega blata na Srminu ne bodo več javno izrekali.

Projekt povezan s prvim nadzornikom

Pri Marjetici Koper, na čelu katere je direktor Davor Briševac, so se odločili za nakup premične sušilnice komunalnega blata, ker je Madžarska, kamor so v preteklosti vozili ta odpadek, pred leti močno omejila oziroma onemogočila tovrsten uvoz. Stroški poznejšega avstrijskega prevzemnika pa so previsoki.

Z naložbo v sušilnico naj bi po izračunih prihranili pol milijona evrov na leto. Projekt so načrtovali v času, ko je nadzornemu svetu Marjetice predsedoval Boštjan Aver, ki je bil obenem direktor Komunalnega podjetja Logatec. In tudi tam so kupili premično sušilnico komunalnega blata, a so imeli z njo zelo slabe izkušnje zaradi izrazitega smradu, prav tako zaradi energetske potratnosti. Tako so jo lani – po zgolj pol leta delovanja – ustavili in še vedno iščejo rešitev iz zagate. Šlo je za napravo istega dobavitelja, kot so ga izbrali v Kopru, New eco-tec Verfahrenstechnik iz Nemčije, ki ga v Sloveniji zastopa podjetje Lesmarc+. Razlika je le v tem, da je koprska sušilnica zmogljivejša in dražja. Aver je nedavno za Delo pojasnil, da so v Logatcu naredili napako, ker že na začetku niso zagotovili večstopenjskega čiščenja zraka, kar bi bilo po njegovem sicer mogoče popraviti, v Kopru pa so za to poskrbeli. Koprski župan Aleš Bržan zagotavlja, da povsem zaupa vodstvu Marjetice.

Aver v novem sklicu ni več član nadzornega sveta Marjetice, novi člani pa so z januarjem postali Aleš Buležan, Matjaž Čok in Astrid Del Ben.

Po zagotovilih Marjetice Koper se za novo sušilnico komunalnega blata, ki naj bi jo po napovedih zagnali ta mesec, ni bati, da bi povzročala smrad. Razlika med koprsko in logaško napravo je še ta, da je bila slednja umeščena v območje naselja, kjer je tudi čistilna naprava, tej pa Logačani že tako ali tako nasprotujejo.