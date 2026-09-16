Ankaran proti novim privezom za tankerje v Koprskem zalivu

Občina Ankaran nasprotuje državnim načrtom, po katerih bi v Luki Koper zgradili nova privezna mesta za tankerje, in še bolj temu, da bi pretovarjali utekočinjeni naftni plin. O teh načrtih je ankaranski župan Gregor Strmčnik govoril že drugič v tem poletju, čeprav mu uprava Luke Koper ugovarja, da se sklicuje na neverodostojne dokumente in da ima sama precej drugačne načrte pri urejanju drugega pomola. Ankaran zahteva spremembo 15 let starega državnega prostorskega načrta in poziva sosednje tri občine, naj se mu pridružijo. Župan Strmčnik je v torek še enkrat predstavil dele uredbe o državnem prostorskem načrtu o možni ureditvi tovornega pristanišča Koper iz junija 2011, grafični del tega prostorskega načrta in okoljsko poročilo za DPN (iz leta 2009), ki potrjujejo, da je država ...