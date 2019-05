Ankaransko Oltro kupil upnik  

Preberite še: En sam dražitelj za ankaransko Oltro

Današnja dražba za 4500 kvadratnih metrov zemljišč v ankaranski Oltri po izklicni ceni 458.500 evrov je bila uspešna. Na poziv koprskega okrajnega sodišča, ki je objavilo dražbo zaradi poplačila upnikov, se je prijavil le en dražitelj. Kupec je bil sam upnik, podjetje SHP Istra iz Novigrada. Temu je družba Vidan, lastnica zemljišča, dolgovala 2,8 milijona evrov.Izklicna cena v skladu s pravili na prvi dražbi znaša 70 odstotkov ocenjene vrednosti, zato je bila v tem primeru po mnenju nepremičninskih poznavalcev cena ugodna. Zemljišča v Ankaranu sicer dosegajo povprečno ceno od 150 do 200 evrov za kvadratni meter.Za zemljišče, ki je bilo prodano na dražbi, je sprejet občinski podrobni prostorski načrt Turistično-apartmajsko naselje Oltra, v katerem je predvidena gradnja dvakrat po štiri nize objektov s 56 turističnimi bivalnimi enotami. Tem načrtom pa nasprotujejo v ankaranski občini, ki se je odcepila od koprske prav zaradi nestrinjanja s pretirano pozidavo.Občina, ki jo vodi župan, je na svojem območju do sprejetja krovnega prostorskega dokumenta – občinskega prostorskega načrta – tudi prepovedala vsakršno gradnjo. To je tudi razlog za zadržanost investitorjev. Občina Ankaran je javno razgrnitev občinskega prostorskega načrta predvidela pred poletjem in njegovo sprejetje do konca leta. Zaščitni ukrepi pa lahko ostanejo veljavni tudi še štiri leta po tem. Na občini sicer poudarjajo, da računajo na razumen dogovor s prihodnjim investitorjem.V zadnjem obdobju je to že tretje večje ankaransko zemljišče, ki je bilo naprodaj zaradi nasedlih gradbenih projektov. Tako so februarja prodali 18.500 kvadratnih metrov veliko zemljišče Ankaran hrib. Na dražbi dosežena cena je bila 840.000 evrov, kupec je bilo nemško podjetje Brefa Bau oziroma njihova hčerinska družba BMM Immobilien.Neuspešno pa se je lani jeseni končala prodaja sosednjega zemljišča v lasti Rdečega križa Slovenije, kjer je prodajna cena precej višja, 2,3 milijona evrov za 16.200 kvadratnih metrov. V prihodnje je mogoče pričakovati še prodajo zemljišč na območju Sv. Katarine, ki so v lasti Electe v stečaju, podjetja, povezanega z družino ljubljanskega župana