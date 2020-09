Anketa AMZS: Več kot tretjina Slovencem dopustovala doma

KLJUČNI POUDARKI Anketa AMZS: Poletni dopust doma preživela več kot tretjina Slovencev.

08.20 Pandemija koristi tudi bližnjevzhodnim milijarderjem

08.01 Anketa AMZS: Poletni dopust doma preživela več kot tretjina Slovencev

00.00 Včeraj v več mestih protesti proti protikoronskim ukrepom

Sobotni protesti v Zagrebu. FOTO: Denis Lovrovic/AFP

Na račun pandemije covida-19 svoje premoženje povečujejo tudi milijarderji iz regije Bližnjega vzhoda in Severne Afrike. Od sredine marca do sredine avgusta se je premoženje 21 najbogatejših prebivalcev regije povečalo za skoraj deset milijard dolarjev, kar je dvakrat toliko, kot bi po trenutnih ocenah potrebovali za obnovo Bejruta po eksploziji. Kot so izračunali v mednarodni nevladni organizaciji Oxfam, je 21 milijarderjev med 18. marcem in 16. avgustom v povprečju vsak dan zaslužilo skupno 63 milijonov dolarjev (52,9 milijona evrov) oz. v celotnem obdobju skoraj deset milijard dolarjev (8,39 milijarde evrov), je poročala francoska tiskovna agencija AFP.To je po Oxfamovih navedbah dvakrat več od nujne pomoči, ki jo je regiji za soočanje s posledicami pandemije namenil Mednarodni denarni sklad (IMF).Pandemija covida-19 je vplivala na počitniške izbire dela Slovencev, še vedno pa jih je večina poletni dopust preživela tako kot prejšnja leta - v apartmaju ali kampu nekje ob hrvaškem morju, kaže raziskava AMZS. Je pa sodeč po spletni anketi, v kateri je sodelovalo 600 ljudi, poletni dopust doma preživelo skoraj 36 odstotkov Slovencev.Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je spletno raziskavo Počitniška mobilnost - vaše izkušnje opravila med 15. julijem in 15. avgustom. »Ker nimamo neposredne primerjave za enako obdobje lani oziroma v prejšnjih letih, se lahko opremo le na nekatere starejše raziskave, po katerih je v preteklosti poletni dopust v Sloveniji preživljala četrtina Slovencev,« so sporočili iz AMZS. Letos je tako dopust doma preživelo več ljudi kot v prejšnjih letih, na AMZS pa kot razlog za to navajajo zdravstvena priporočila in turistične bone.Raziskava je tudi pokazala, da Slovenci še vedno na počitnice najraje potujemo z avtom, ki se je že v času epidemije covida-19 izkazal za najpomembnejše sredstvo mobilnosti. Omejitve v javnem prevozu, bistveno manj letalskih povezav in omejitve potovanj v tujino so v avtomobile spravile še več Slovencev kot sicer - skoraj 85 odstotkov, navaja AMZS, na drugem mestu je z devetimi odstotki avtodom.Po besedah vodje področja varna mobilnost pri AMZS Erika Logarja rezultati kažejo, da so Slovenci še vedno zelo navezani na morje. »Letos je svoj dopust ob morski obali preživljalo skoraj 62 odstotkov Slovencev. S skoraj šestimi odstotki so na drugem mestu gore oziroma hribi, kar je zagotovo malce večji odstotek kot prejšnja leta,« je strnil rezultate ankete.V soboto so se v več mestih, med drugim v Rimu in Zagrebu, zbrali protestniki, ki nasprotujejo protikoronskim ukrepom. V hrvaški prestolnici je Državljanska pobuda Pravice in svobode na Trgu bana Josipa Jelačića organizirala prireditev z naslovom Festival svobode, na kateri so protestirali proti strogim ukrepom proti širitvi novega koronavirusa. Hrvaški mediji so poročali, da se je zbralo nekaj tisoč ljudi, ki so nosili napise Covid je laž in zažigali obrazne maske. Organizatorji so med drugim povedali, da se zavedajo obstoja novega koronavirusa in bolezni covid-19, a menijo, da so ukrepi, ki jih določa nacionalni štab civilne zaščite, pretirani glede na število primerov težkih oblik bolezni covid-19.V Italiji, kjer so včeraj potrdili manj novih okužb s koronavirusom kot dan prej, a več smrti zaradi covida-19, je sicer premierpozval k seznanitvi dejstev o covidu-19.Nasprotnike ukrepov je nagovoril tudi zunanji minister, ki je zanikovalce koronavirusa pozval, naj vsaj izkažejo spoštovanje do svojcev umrlih.