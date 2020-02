FOTO:Anketa Dela: volivci za predčasne volitve in reševanje zdravstva

Stranke LMŠ, SD, Levica, SAB in SNS, ki imajo skupaj 40 poslancev, so že sporočile, da se vabilu Janeza Janše, prvaka SDS, na petkov pogovor o oblikovanju morebitne večinske koalicije Za Slovenijo ne bodo odzvale. Nad namero poskusa oblikovanja nove vladne koalicije v tej sestavi državnega zbora volivci očitno niso najbolj navdušeni.Merjenje razpoloženja med volivci, ki ga je Mediana začela dan po odstopu Marjana Šarca s položaja predsednika vlade in končala v ponedeljek, kaže, da jih je skoraj 63 odstotkov naklonjenih predčasnim volitvam. Dobra četrtina bi raje videla, da se politične stranke dogovorijo o novi vladi v ...