Anketiranci po ukinitvi dopolnilnega zavarovanja manj kritični do vlade

Napovedi ukinitve dopolnilnega zavarovanja in sprejetja zakona o vračilu glob, izrečenih med epidemijo covida-19, so najbrž pripomogle k temu, da so anketiranci ta mesec nekoliko manj kritični do dela vlade, kot so bili prejšnji mesec, in da se je krivulja njene ocene obrnila rahlo navzgor.

Kdo pa bi slavil zmago, če bi bile parlamentarne volitve jutri? Kdo vodi na lestvici priljubljenosti?