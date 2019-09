Anonimnež mariborskim profesorjem grozi s smrtjo

Pikalo pričakuje ustrezno ukrepanje. FOTO: Leon Vidic/Delo

Minister: Vsakršno nasilje je nesprejemljivo



Na ministrstvu za izobraževanje, ki ga vodi Jernej Pikalo, najostreje obsojajo grožnje, ki so jih prejeli profesorji in zaposleni na ekonomsko-poslovni fakulteti. »Takšnih groženj ne gre podcenjevati, treba jih je jemati resno in se nanje nemudoma odzvati. Do takšnih zavržnih dejanj mora veljati ničelna toleranca,« poudarjajo in pričakujejo ustrezno ukrepanje pristojnih organov.

Maribor – Profesorje in sodelavce ekonomsko-poslovne fakultete mariborske univerze pretresajo grožnje s smrtjo, poroča Večer. Prejšnji teden je 52 zaposlenih prejelo dve grozilni elektronski pošti z zapisom: »Komaj čakam, da vas vse pobijem, p***** pokvarjeni, komaj čakam, da pobijem vse vas in vaše družine, vsak cajt bom prišla s pištolo in vas vse postrelila!«Pošta ni bila poslana z anonimnega naslova, ampak je avtorica ali avtor zlorabil identiteto ene osebe. Ali bo možno izslediti identiteto pravega pošiljatelja, za zdaj še ni jasno. Komunikacija je sicer potekala prek ruskega strežnika.Večina profesorjev sporočila ni hotela komentirati, obstajajo pa špekulacije, da bi ga lahko poslal bodisi nekdo od zaposlenih, ki želi razburkati medsebojne odnose, bodisi kdo od nezadovoljnih študentov, saj ravno zdaj poteka izpitno obdobje.Po informacijah Večera nekateri študentje zaradi neuspeha na izpitih pritiskajo na profesorje. Lani se je zgodil celo fizični napad na zaposlenega.Dekanja fakultete, ki je bila med tarčami groženj, je dejala, da so o dogajanju obvestili vodstvo univerze, univerza pa policijo, ki je prejela že šest prijav oškodovancev. Od slednje pričakujejo hiter odziv ter sankcioniranje storilca.