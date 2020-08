Anteja Guberca zanimajo tudi mediji

Vsak nakup ocenijo sproti

»Oddali smo ponudbo za Radio Capris, saj se nam zdi to dobra naložba,« je dejal Ante Guberac , predstavnik podjetja Grafist. To se je iz matičnega gradbenega področja že pred leti razširilo v turizem - v Portorožu imajo kompleks lokalov, poleg koprske marine, pa so pred mesecem dni kupili še izolsko. Že daljše obdobje so prisotni tudi v koprskem nogometu, ki letos praznuje stoletnico, Nogometni klub Koper pa se je spet prebi v prvo slovensko ligo.»Mediji lahko prinesejo novo dimenzijo poslovanja, če nič drugega imamo sami veliko potreb po oglaševanju, predvsem pa želimo na tak način še več narediti za to okolje, v katerem delujemo,« je pojasnil Guberac. Predhodno je za Radio Koper še dejal, da jih Radio Capris zanima v lastnem imenu, ne pa v navezi z, ki naj bi se pred časom prav tako zanimal za to radijsko postajo., stečajni upravitelj podjetja R Domžale, ki ima v lasti Radio Hit in Radio Capris, je potrdil, da je prejel pet nezavezujočih ponudb tako za Radio Hit kot Radio Capris – skupaj in ločeno, a je na ta način želel le preveriti interes na trgu. Obe radijski postaji skupaj je ocenil na okoli 750.000 evrov, pri čemer je Radio Hit v slabši poslovni kondiciji. »Naš interes je čimprejšnja prodaja obeh radijskih postaj, pri čemer pa moramo počakati na iztek sodnih postopkov,« je izpostavil. Te so proti njim sprožili nekdanji lastniki R Domžale, ki so povezani sAnte Guberac je na vprašanje, ali ga zanima tudi nakup časnika Primorske novice, ki ga že dlje časa prodaja Splošna plovba, odgovoril, da vsak nakup ocenjujejo sproti in ko je priložnost dovolj zrela. Med trenutnimi konkretnimi načrti pa omeni predvsem koprske gradbene projekte: garažno hišo na Vojkovem nabrežju (ocenjena vrednost je tri milijone evrov), vrstne hiše in stanovanjska soseska na Markovcu (sedem do deset milijonov evrov), dokončanje tretjega stolpiča in načrti za osemnadstropni hotel v kompleksu Solis (15 milijonov evrov) in preureditev načrtov za stanovanjsko sosesko Levji grad (do 30 milijonov evrov).