Anticepilstvo med lastniki psov upada, steklina ostaja nevarnost

Dogaja, da lastnik želi da psa ne cepijo, cepljenje pa vseeno vpišejo v register.

Medtem ko v ZDA v zadnjih letih, po poročanju več medijev, opažajo porast anticepilcev med lastniki psov, veterinarji podobnega trenda v Sloveniji ne zaznavajo. Kljub temu necepljenost še vedno lahko predstavlja nevarnost. Število cepljenj psov proti steklini je v zadnjih dveh letih sicer rahlo upadlo, vendar to še ni nujno razlog za skrb, saj psov ni potrebno cepiti vsako leto. Prava zato dejstvo, da je število cepljenj, ki je bistveno nižje od števila psov v centralnem registru Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), kjer je trenutno registriranih četrt milijona živali, ni zaskrbljujoče. Pse je namreč treba cepiti proti steklini prve dve leti vsako lato, nato na vsake tri leta, so pojasnili pri UHVVR. Načeloma so vsi registrirani psi tudi cepljeni, so dodali. V ...