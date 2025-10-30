Anticiganizem ni mnenje, temveč oblika rasizma

Nacionalno združenje romskih novinarjev (NARON) je sporočilo, da izraža globoko sožalje družini Aleša Šutarja, ki je tragično izgubil življenje v Novem mestu. Opozarjajo pa. da nasilje ne glede na etnično pripadnost storilca ali žrtve nikoli ne sme postati opravičilo za nove delitve, linč in kolektivno stigmatizacijo.

»Po tragičnem dogodku se romska skupnost v Sloveniji sooča z zaskrbljujočim porastom sovražnega govora, groženj in pozivov k etničnemu nasilju, tako v javnem prostoru kot na družbenih omrežjih. Takšni incidenti ne ogrožajo le varnosti Romov, temveč spodkopavajo temelje demokracije in družbene kohezije v Sloveniji,« pravijo.

NARON je bil med prvimi, ki je poročal o dogodkih in opozoril na nevarnost eskalacije ter nepravilnosti, hkrati pa napovedal razvoj dogodkov, saj so Romi pogosto žrtve manipulacij in orodje za krepitev desničarskih sil. Poročali so tudi o razmerah v Novem mestu, pri čemer so poudarili potrebo po umirjanju napetosti, zaščiti romskih družin in nujnem odzivu državnih institucij.

Letos se tudi nekateri občani Ljubljane niso počutili varne. FOTO: Leon Vidic

Posebej skrb zbujajoča pa je po njihovem mnenju neaktivnost Sveta romske skupnosti Republike Slovenije pod vodstvom Jožeta Horvata Muca, katerega javne izjave niso prispevale k razumevanju in miru, temveč so povzročile zmedo v javnosti in znotraj same romske skupnosti. »Od institucije, ustanovljene za zaščito pravic Romov, se pričakuje odgovorno, pregledno in enotno delovanje, še posebej v trenutkih krize,« sporoča NARON.

Varnostne razmere so zaostrene, policijski nadzor je do nadaljnega povečan. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Poziv družbi

Nacionalno združenje romskih novinarjev (NARON). FOTO: Facebook

V skladu z Ustavo Republike Slovenije, mednarodnimi konvencijami o človekovih pravicah in vrednotami Evropske unije NARON in partnerske romske organizacije, ki jih voditain YU Rom Center iz regije, naslovili poziv, naj slovenska vlada nemudoma sprejme konkretne ukrepe za zaščito varnosti romskih družin, zlasti v naseljih, kot je Brezje pri Novem mestu.

Ministrstvo za notranje zadeve naj izvede pregledno in celovito preiskavo primera, vključno z morebitnimi provokacijami in kontekstualnimi dejavniki, brez etnične stigmatizacije. Mediji v Sloveniji naj spoštujejo etične standarde poročanja, zagotovijo prostor za romske glasove in prispevajo k umiritvi razmer namesto k njihovemu zaostrovanju.

Evropska komisija, Agencija EU za temeljne pravice (FRA), OVSE in Svet Evrope – naj okrepijo spremljanje stanja človekovih pravic Romov v Sloveniji ter podprejo razvoj nacionalnih programov za vključevanje, strpnost in boj proti anticiganizmu.

Milorad Popović. FOTO: Facebook

Romske organizacije v regiji pa naj izrazijo solidarnost in enotnost s koordiniranim delovanjem, medsebojno podporo ter izmenjavo informacij o varnosti in komunikaciji z institucijami.

Sistemske spremembe

Mensur Haliti meni, da reakcija Slovenije spodkopava vladavino prava. FOTO: Facebook

»Ta tragični dogodek kaže, da problem anticiganizma v Sloveniji ni incident, temveč simptom sistemskih pomanjkljivosti,« menijo v NARON. Spomnili so, da so bile podobne razmere tudi v Ambrusu leta 2019, kar potrjuje potrebo po temeljiti institucionalni reformi in izobraževalnih programih za strpnost in sobivanje. Evropske in nacionalne institucije bi morale vložiti več napora v gradnjo družbe dialoga, solidarnosti in empatije, saj sovraštvo do ene skupine vedno preraste v grožnjo za celotno družbo.

»Resen in odgovoren pristop sta zavzela tudi Željko Jovanović in Mensur Haliti iz organizacij Evropski romski sklad in Romi za demokracijo, ki s svojim demokratičnim delovanjem v sodelovanju z državami opozarjata, da Romi niso problem, temveč pomemben gospodarski potencial, hkrati pa opozarjata na vse večjo prisotnost sovraštva do Romov in krepitev desničarskih struktur, ki širijo sovraštvo in jezo,« sporoča NARON.

»To ni vprašanje samo romske skupnosti, temveč vprašanje vesti in odgovornosti vsakega evropskega državljana. Anticiganizem ni mnenje, temveč oblika rasizma. NARON bo še naprej poročal objektivno, hkrati pa opominjal javnost, da varnost Romov pomeni varnost vseh,« pravi Milorad Popović, direktor za komuniciranje v NARON.