  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Anticiganizem ni mnenje, temveč oblika rasizma

    Nasilje ne glede na etnično pripadnost storilca ali žrtve nikoli ne sme postati opravičilo za nove delitve, linč in kolektivno stigmatizacijo
    Protesti romske skupnosti niso imeli velikega učinka. FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Protesti romske skupnosti niso imeli velikega učinka. FOTO: Voranc Vogel
    R. I.
    30. 10. 2025 | 18:02
    30. 10. 2025 | 18:11
    4:36
    A+A-

    Nacionalno združenje romskih novinarjev (NARON) je sporočilo, da izraža globoko sožalje družini Aleša Šutarja, ki je tragično izgubil življenje v Novem mestu. Opozarjajo pa. da nasilje ne glede na etnično pripadnost storilca ali žrtve nikoli ne sme postati opravičilo za nove delitve, linč in kolektivno stigmatizacijo.

    »Po tragičnem dogodku se romska skupnost v Sloveniji sooča z zaskrbljujočim porastom sovražnega govora, groženj in pozivov k etničnemu nasilju, tako v javnem prostoru kot na družbenih omrežjih. Takšni incidenti ne ogrožajo le varnosti Romov, temveč spodkopavajo temelje demokracije in družbene kohezije v Sloveniji,« pravijo.

    NARON je bil med prvimi, ki je poročal o dogodkih in opozoril na nevarnost eskalacije ter nepravilnosti, hkrati pa napovedal razvoj dogodkov, saj so Romi pogosto žrtve manipulacij in orodje za krepitev desničarskih sil. Poročali so tudi o razmerah v Novem mestu, pri čemer so poudarili potrebo po umirjanju napetosti, zaščiti romskih družin in nujnem odzivu državnih institucij.

    Letos se tudi nekateri občani Ljubljane niso počutili varne. FOTO: Leon Vidic
    Letos se tudi nekateri občani Ljubljane niso počutili varne. FOTO: Leon Vidic

    Posebej skrb zbujajoča pa je po njihovem mnenju neaktivnost Sveta romske skupnosti Republike Slovenije pod vodstvom Jožeta Horvata Muca, katerega javne izjave niso prispevale k razumevanju in miru, temveč so povzročile zmedo v javnosti in znotraj same romske skupnosti. »Od institucije, ustanovljene za zaščito pravic Romov, se pričakuje odgovorno, pregledno in enotno delovanje, še posebej v trenutkih krize,« sporoča NARON.

    Varnostne razmere so zaostrene, policijski nadzor je do nadaljnega povečan. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
    Varnostne razmere so zaostrene, policijski nadzor je do nadaljnega povečan. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

    Poziv družbi

    Nacionalno združenje romskih novinarjev (NARON). FOTO: Facebook
    Nacionalno združenje romskih novinarjev (NARON). FOTO: Facebook
    V skladu z Ustavo Republike Slovenije, mednarodnimi konvencijami o človekovih pravicah in vrednotami Evropske unije NARON in partnerske romske organizacije, ki jih vodita Osman Balić in YU Rom Center iz regije, naslovili poziv, naj slovenska vlada nemudoma sprejme konkretne ukrepe za zaščito varnosti romskih družin, zlasti v naseljih, kot je Brezje pri Novem mestu.

    Ministrstvo za notranje zadeve naj izvede pregledno in celovito preiskavo primera, vključno z morebitnimi provokacijami in kontekstualnimi dejavniki, brez etnične stigmatizacije. Mediji v Sloveniji  naj spoštujejo etične standarde poročanja, zagotovijo prostor za romske glasove in prispevajo k umiritvi razmer namesto k njihovemu zaostrovanju.

    Evropska komisija, Agencija EU za temeljne pravice (FRA), OVSE in Svet Evrope – naj okrepijo spremljanje stanja človekovih pravic Romov v Sloveniji ter podprejo razvoj nacionalnih programov za vključevanje, strpnost in boj proti anticiganizmu.

    Milorad Popović. FOTO: Facebook
    Milorad Popović. FOTO: Facebook

    Romske organizacije v regiji pa naj izrazijo solidarnost in enotnost s koordiniranim delovanjem, medsebojno podporo ter izmenjavo informacij o varnosti in komunikaciji z institucijami.

    Sistemske spremembe

    Mensur Haliti meni, da reakcija Slovenije spodkopava vladavino prava. FOTO: Facebook
    Mensur Haliti meni, da reakcija Slovenije spodkopava vladavino prava. FOTO: Facebook
    »Ta tragični dogodek kaže, da problem anticiganizma v Sloveniji ni incident, temveč simptom sistemskih pomanjkljivosti,« menijo v NARON. Spomnili so, da so bile podobne razmere tudi v Ambrusu leta 2019, kar potrjuje potrebo po temeljiti institucionalni reformi in izobraževalnih programih za strpnost in sobivanje. Evropske in nacionalne institucije bi morale vložiti več napora v gradnjo družbe dialoga, solidarnosti in empatije, saj sovraštvo do ene skupine vedno preraste v grožnjo za celotno družbo.

    »Resen in odgovoren pristop sta zavzela tudi Željko Jovanović in Mensur Haliti iz organizacij Evropski romski sklad in Romi za demokracijo, ki s svojim demokratičnim delovanjem v sodelovanju z državami opozarjata, da Romi niso problem, temveč pomemben gospodarski potencial, hkrati pa opozarjata na vse večjo prisotnost sovraštva do Romov in krepitev desničarskih struktur, ki širijo sovraštvo in jezo,« sporoča NARON.

    »To ni vprašanje samo romske skupnosti, temveč vprašanje vesti in odgovornosti vsakega evropskega državljana. Anticiganizem ni mnenje, temveč oblika rasizma. NARON bo še naprej poročal objektivno, hkrati pa opominjal javnost, da varnost Romov pomeni varnost vseh,« pravi Milorad Popović, direktor za komuniciranje v NARON.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Iz zapora naj bi grozil obremenilni priči

    Jakob Herzog zanika, da je oviral pravosodne organe. Ponudbe tožilstva za priznanje krivde ni sprejel.
    Aleksander Brudar 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Varnost

    Kaj o odzivih na umor v Novem mestu meni sosed Romov

    Novomeški diakon Matic Vidic, ki dela s tamkajšnjimi Romi, o zaslugi politike za slabe razmere ne izgublja besed, rešitev vidi v zaposlitvah.
    Novica Mihajlović 27. 10. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Niko Toš

    Nekateri pravijo, da med Janšo in Golobom ni razlike. To je absurd

    Vsi problemi, ki so obstajali v čisto drugi družbeni ureditvi, se danes ponavljajo skorajda na isti način, pravi sociolog Niko Toš.
    Janez Markeš 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PAMETNI DOM

    Imate tudi vi spet težave z vlago? To je rešitev

    Tehnologije, ki se učijo iz naših navad, vse bolj postajajo temelj sodobnega bivanja, saj omogočajo energetsko učinkovitost, udobje in višjo kakovost bivanja.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Generacija rešuje življenja: ko štejejo sekunde, šteje znanje

    Ko je ogroženo življenje, šteje vsaka sekunda. A marsikdo se kot očividec boji pristopiti, ker ne ve, kako pomagati, ali ga je strah, da bi naredil kaj narobe.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenija postaja središče evropske digitalne zaščite

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Investicija v Prevaljah ključni mejnik v razvoju

    Z odprtjem gigatovarne za proizvodnjo baterijskih hranilnikov električne energije je TAB vstopil še na trg litij-ionskih baterij.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Svetovno prepoznaven slovenski industrijski dragulj

    Podjetje Ledinek Engineering iz Hoč je z razvojem avtomatiziranih linij postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Romivarnostnasiljerasizempolicija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Sindikat policistov

    Policisti: Razen obljub lokalni prebivalci niso dobili nič

    Posebej pozivajo, da naj pristojni zagotovijo zaščitno opremo tudi za pomožne policiste, ki so sicer le začasni obliž na pomanjkanje policistov.
    30. 10. 2025 | 21:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Benjamin Šeško mora biti še bolj aroganten

    Legenda Manchester Uniteda o slovenskem napadalcu, ki se še ni privadil na igralni slog svoje nove ekipe.
    Matic Rupnik, Matic Rupnik 30. 10. 2025 | 20:44
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Obtožen posilstev

    Dokončen rez: Kralj Karel III. bratu odvzel naziv princ in ga izgnal iz dvorca

    Buckinghamska palača je potrdila, da je kralj sprožil postopek za odvzem nazivov. Andrew se mora izseliti iz dvorca in bo po novem imel le (ne)plemiško ime.
    30. 10. 2025 | 20:41
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Darko Jorgić v infarktni tekmi boljši od japonskega tekmeca

    Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v četrtfinalu turnirja WTT Champions v Montpellieru. V napetem dvoboju je premagal Japonca Šinozuko.
    30. 10. 2025 | 20:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Napoved

    Priznanje za Danico Purg

    Prva Slovenka se pridružuje izbrani skupini mislecev.
    Janez Tomažič 30. 10. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Obtožen posilstev

    Dokončen rez: Kralj Karel III. bratu odvzel naziv princ in ga izgnal iz dvorca

    Buckinghamska palača je potrdila, da je kralj sprožil postopek za odvzem nazivov. Andrew se mora izseliti iz dvorca in bo po novem imel le (ne)plemiško ime.
    30. 10. 2025 | 20:41
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Namizni tenis

    Darko Jorgić v infarktni tekmi boljši od japonskega tekmeca

    Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v četrtfinalu turnirja WTT Champions v Montpellieru. V napetem dvoboju je premagal Japonca Šinozuko.
    30. 10. 2025 | 20:17
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Napoved

    Priznanje za Danico Purg

    Prva Slovenka se pridružuje izbrani skupini mislecev.
    Janez Tomažič 30. 10. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenska domačija, ki oskrbuje restavracije z Michelinovo zvezdico (video)

    Na domačiji Hvalc z vrhunsko jagnjetino, lastno predelavo in premišljenimi naložbami dokazujejo, da kakovost raste iz izvora.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Elektro Ljubljana uvaja nov merilni sistem

    Elektrodistribucijska podjetja poleg zagotavljanja zanesljive preskrbe z električno energijo skrbijo tudi za aktivno vključevanje uporabnikov.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    To so nagrajena slovenska podjetja

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Kdo so strokovnjaki, ki vam pomagajo do zmagovalne strategije?

    Zaradi visokih stroškov energije, strožje zakonodaje in zahtevnih kupcev postaja učinkovito upravljanje energije ključno za rast podjetij.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Nemogoči primeri: v Zagrebu ustvarjajo »čudeže«

    V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA vračajo nasmeh, samozavest in veselje do življenja.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Knjiga, ki razkrije, kdo v resnici je Smiljan Mori

    Slovenski podjetnik Smiljan Mori je dokaz, da se lahko tudi v tradicionalni panogi ustvari sodoben, globalno prepoznaven poslovni model.
    Promo Delo 27. 10. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    To pa je enostavno: malo drugačen recept za musako

    Poletje se vrača z dišečo pito, olivami in kapljico oljčnega olja s Krete.
    Promo Delo 24. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo