  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Od Trumpa do Janše: kako je Antifa postala globalno politično orožje

    Jadranka Šturm Kocjan o zgodovinskih koreninah Antife, očitkih o nasilju, komunizmu, fašizmu, partizanih in domobrancih, Donaldu Trumpu in Janezu Janši.
    »Antifašizem je nekaj, kar Primorci nosimo v sebi,« je v pogovoru povedala Jadranka Šturm Kocjan. FOTO: Shannon Stapleto/Reuters
    Galerija
    »Antifašizem je nekaj, kar Primorci nosimo v sebi,« je v pogovoru povedala Jadranka Šturm Kocjan. FOTO: Shannon Stapleto/Reuters
    Žan Urbanija
    23. 10. 2025 | 09:00
    14:00
    A+A-

    Jadranka Šturm Kocjan je izkušena političarka, diplomatka in strokovnjakinja na področju pedagogike. Po končani izobrazbi na Filozofski fakulteti v Ljubljani je delovala kot profesorica in ravnateljica na Gimnaziji Koper. Leta 1992 je bila izvoljena v Državni zbor Republike Slovenije, po končanem mandatu se je zaposlila na ministrstvu za zunanje zadeve, kjer je bila generalna konzulka v Trstu ter veleposlanica v Romuniji in Argentini.

    Aktivna je tudi v nevladnih organizacijah, Zelenih Kopra, enajst let je bila predsednica Obalnega pedagoškega društva, trenutno je podpredsednica Društva TIGR Primorske, namestnica predsednika Kluba nekdanjih slovenskih veleposlanikov in direktorica Zavoda Mednarodna mreža antifašistov. Še naprej se angažira v politiki, kot nosilka liste SD za občinski svet Mestne občine Koper je bila izvoljena za občinsko svetnico.

    »Antifašizem je nekaj, kar Primorci nosimo v sebi,« je v pogovoru povedala Jadranka Šturm Kocjan, predstavnica konec lanskega leta ustanovljene Mednarodne mreže antifašistov. Organizacija, ki povezuje člane iz Slovenije, Hrvaške in Italije, je po njenih besedah nastala z namenom povezovanja na ozemlju, »kjer se je, če ne prvi, pa med prvimi, začel upor proti fašizmu že v prejšnjem stoletju«.

    Donald Trump je septembra podpisal izvršni ukaz, ki je gibanje Antifa označil za »domačo teroristično organizacijo«. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    Donald Trump je septembra podpisal izvršni ukaz, ki je gibanje Antifa označil za »domačo teroristično organizacijo«. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

    Kot je pojasnila, je to področje po rapalski pogodbi pripadlo Kraljevini Italiji, kjer se je s krepitvijo stranke Benita Mussolinija začelo »zelo močno raznarodovanje in poitalijančevanje Slovencev in Hrvatov«. Dodala je, da so fašizem občutili tudi Italijani, ki so nasprotovali Mussolinijevi politiki.

    Navedla je zgodovinske zločine, ki so zaznamovali območje, kot je požig Narodnega doma v Trstu leta 1920 in dogodek v Strunjanu leta 1921, ko so fašistični škvadristi streljali na otroke ob progi Parenzane.

    »To so bile prve otroške fašistične žrtve,« je poudarila. Zaradi te zgodovine je bil cilj mreže po njenih besedah ohranjanje zgodovinske resnice, boj proti reviziji zgodovine in ohranjanje vrednot protifašističnega boja. Kot enega od primerov delovanja mreže, ki se odziva na aktualne dogodke, je izpostavila nedavno dogajanje na Peršmanovi domačiji. Po njeni oceni je imelo to, kar se je tam zgodilo, »fašistični prizvok«.

    Jadranka Šturm Kocjan je izkušena političarka, diplomatka in strokovnjakinja na področju pedagogike. FOTO: Osebni arhiv
    Jadranka Šturm Kocjan je izkušena političarka, diplomatka in strokovnjakinja na področju pedagogike. FOTO: Osebni arhiv

    Za kontekst: julija je na območju muzeja na Peršmanovi domačiji potekal mednarodni protifašistični izobraževalni tabor, ki ga je med drugim soorganiziral Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju. Tabor je zaznamovala obsežna policijska operacija. Po poročilih udeležencev in organizatorjev je avstrijska policija v tabor vstopila z več deset pripadniki, vključno s specialnimi enotami, helikopterjem, brezpilotnimi letalniki in enoto s službenimi psi.

    image_alt
    »Naš dogodek so poskušali kriminalizirati, povedali so nam, kako naj žalujemo«

    Operacijo, med katero so popisali udeležence, je vodil deželni urad, pristojen za zaščito ustavnega reda in boj proti ekstremizmu. Kot uradni povod za posredovanje, za katero po poročanju medijev ni bilo pisnega naloga, je bila navedena domnevna kršitev upravnih predpisov o varstvu narave in kampiranju. Racija je pri nas in v Avstriji povzročila velik odziv, številne organizacije so dejanje obsodile kot »nesorazmerno«.

    Mussolinijeva senca nad Primorsko

    Čeprav je sogovornica opazila splošno slabšanje svetovnega ozračja, v katerem se »krčijo demokratične pravice« in »človekove svoboščine«, je bil povod za ustanovitev mreže dogajanje v Gorici. V okviru projekta Evropske prestolnice kulture (EPK), naziv Gorica nosi z Novo Gorico, je bila v Gorici zavrnjena pobuda, da se Benitu Mussoliniju odvzame častno meščanstvo.

    »To se nam je zdelo nesprejemljivo,« je poudarila Jadranka Šturm Kocjan. Mreža je zato zagnala peticijo, s katero so zbrali okoli 4200 podpisov, in se pridružila protestom, ki v Gorici še vedno potekajo enkrat mesečno.

    S krepitvijo stranke Benita Mussolinija se je začelo močno raznarodovanje Slovencev in Hrvatov. FOTO: Wikipedia
    S krepitvijo stranke Benita Mussolinija se je začelo močno raznarodovanje Slovencev in Hrvatov. FOTO: Wikipedia

    Ta dogodek je Jadranko Šturm Kocjan, ki je tudi mestna svetnica v Kopru, spodbudil k preverjanju lokalne situacije. »Sama sem šla v pokrajinski arhiv in tam našla dokument, da je Mussolini častni meščan tudi v Kopru,« je pojasnila. Odkrila je, da je bil leta 1924 sprejet dekret, na podlagi katerega so številne občine podelile ta naziv, med njimi je našla dokumente tudi za Izolo, Piran, Sežano in Ilirsko Bistrico.

    Njen predlog na koprskem občinskem svetu, da se mesto distancira od tega naziva, po njenih besedah ni naletel na »veliko navdušenje«. Pojasnila je, da namerava predlog ponovno vložiti.

    Rdeča stigma in uvoz ameriške retorike

    Na vprašanje, zakaj takšna neodločnost v Kopru, je odgovorila, da je glavni pomislek strah pred politično desnico. »V Kopru imamo še vedno Titov trg in Kidričevo ulico,« je pojasnila. »Bojijo se, da bo kdo iz desnega pola predlagal odvzem imena Titovega trga«.

    Sogovornica je takšno enačenje odločno zavrnila. »Tita in Mussolinija preprosto ni mogoče enačiti,« je poudarila. »To je zame neprimerljivo.« Po njenem je bila vloga Tita popolnoma drugačna, saj je bil »zmagovalec druge svetovne vojne«, vodil je »zmagovito vojsko« v »zmagoviti koaliciji« in bil »do konca eden od najbolj spoštovanih državnikov«.

    Pomanjkanje organizacijske strukture je ena od glavnih značilnosti gibanja Antifa, ki otežuje spremljanje dejanj. FOTO: Aleš Andlovič
    Pomanjkanje organizacijske strukture je ena od glavnih značilnosti gibanja Antifa, ki otežuje spremljanje dejanj. FOTO: Aleš Andlovič

    Pogovor se je dotaknil tudi pogoste stigme, da je antifašist avtomatično skrajni levičar oziroma komunist. Jadranka Šturm Kocjan je to povezavo kategorično zanikala. »Ne želimo biti politično opredeljeni,« je dejala. Poudarila je, da se mreža ne opredeljuje strankarsko in da zagovarjajo »zgolj antifašistične vrednote« ter si želijo delovati »nad to dnevno strankarsko politiko«.

    To enačenje vidi kot »interpretacijo desničarjev«, ki po njenem »izhaja iz Amerike«. Omenila je primer Donalda Trumpa, ki mu takšna retorika ustreza za iskanje »elementov, ki ga napeljujejo na protikomunistično ravnanje«.

    Prav ta politična raba izraza je v zadnjih letih postala globalno orodje. Kot navajajo analize, ki obravnavajo to temo, je Donald Trump septembra podpisal izvršni ukaz, ki je gibanje Antifa označil za »domačo teroristično organizacijo«. Iste analize navajajo ugotovitve inštituta Brennan Center for Justice, da za trditve o centralnem financiranju gibanja (pogosto povezanega z Georgeem Sorosom) ni dokazov.

    Analize navajajo ugotovitve inštituta Brennan Center for Justice, da za trditve o centralnem financiranju gibanja Antifa (pogosto povezanega z Georgeem Sorosom) ni dokazov. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP
    Analize navajajo ugotovitve inštituta Brennan Center for Justice, da za trditve o centralnem financiranju gibanja Antifa (pogosto povezanega z Georgeem Sorosom) ni dokazov. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

    Podobno retoriko so prevzeli tudi drugi voditelji, kot je madžarski premier Viktor Orbán. Tudi v slovenskem prostoru je nastal podoben diskurz, na primer ob izjavi Janeza Janše iz oktobra 2021, ko je stranko Levica označil za »politično krilo teroristične #antifa«.

    Janša je prav tako javno podprl Trumpovo razglasitev Antife za teroristično organizacijo. S tem je zavzel stališče, ki Antifo obravnava kot formalno organizacijo, čeprav so sogovornica Jadranka Šturm Kocjan in številni analitiki poudarili, da gre za decentralizirano gibanje brez formalnega vodstva.

    image_alt
    Smo koroški Slovenci, naša zgodovina je antifašizem

    Antifa je decentralizirano gibanje brez jasne hierarhije, kar pomeni, da ni enotnega vodstva, kar lahko povzroči težave pri usklajevanju dejanj in odgovornosti za morebitne sporne dogodke. Po poročilu inštituta Brennan Center for Justice je pomanjkanje organizacijske strukture ena od glavnih značilnosti gibanja, ki otežuje spremljanje njegovih dejanj in usklajevanje skupnih ciljev.

    Janez Janša je prav tako javno podprl Trumpovo razglasitev Antife za teroristično organizacijo. FOTO: Tadej Regent
    Janez Janša je prav tako javno podprl Trumpovo razglasitev Antife za teroristično organizacijo. FOTO: Tadej Regent

    Jadranka Šturm Kocjan je do Trumpove retorike zelo kritična. »Težko vidim kaj bolj radikalnega, kot je njegovo ravnanje,« je dejala in ob tem omenila napad na Kapitol, ločevanje otrok od staršev na meji in označevanje medijev za »sovražnike ljudstva«. Njegove simpatizerje v Evropi in Sloveniji vidi kot ljudi s »podobnim vrednostnim sistemom«, ki jih vodi »predvsem kapital« in niso »naklonjeni socialni državi«.

    Je Antifa nasilno gibanje?

    »Absolutno menimo, da je Antifa v osnovi nenasilna,« je poudarila Jadranka Šturm Kocjan. Dopušča sicer, da se v množični, globalni organizaciji »vedno lahko najdejo posamezniki ali skupine«, ki so »bolj naklonjeni nasilnemu, agresivnemu ravnanju«.

    Ob tem je izrazila dvom: »Nikoli ne vemo zagotovo, ali nasilna dejanja res izvajajo pripadniki antifašistične organizacije ali gre za provokatorje, ki so se infiltrirali, da bi ožigosali Antifo kot nasilno«.

    Dogajanje na Peršmanovi domačiji je imelo po njeni oceni »fašistični prizvok«. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Dogajanje na Peršmanovi domačiji je imelo po njeni oceni »fašistični prizvok«. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Odločno je poudarila, da nasilje zavračajo. »Načeloma absolutno nasprotujemo nasilju,« je dejala. »Zavedamo se, da nas taktično nasilje odtujuje od javnosti in daje moč desnici.«. Po njenem vsako nasilje »slabi gibanje«, zato se zavzema za »dialog, za raziskovanje, za povezovanje« in »ozaveščanje javnosti prek odprtega, demokratičnega, mirnega in konstruktivnega dialoga«.

    Čeprav mnogi zagovorniki gibanja Antifa trdijo, da je njihovo delovanje nenasilno, obstajajo kritike, ki opozarjajo na uporabo nasilja, kot so uničevanje lastnine, fizični obračuni in uporaba molotovk.

    Mark Bray, zgodovinar in avtor knjige Antifa: The Anti-Fascist Handbook, je navedel, da se včasih uporablja nasilje kot odgovor na nasilje ekstremne desnice, vendar tudi priznava, da takšne metode pogosto vodijo do polarizacije družbe in vprašanj o legitimnosti takšnega pristopa.

    Tudi nekatere analize, ki obravnavajo delovanje Antife, opisujejo gibanje kot decentralizirano, ki združuje avtonomne skupine iz različnih levo usmerjenih ideologij, kot so anarhizem, komunizem in socializem.

    Analize opisujejo gibanje Antifa kot močno decentralizirano, ki združuje avtonomne skupine iz različnih levo usmerjenih ideologij. FOTO: Jože Suhadolnik
    Analize opisujejo gibanje Antifa kot močno decentralizirano, ki združuje avtonomne skupine iz različnih levo usmerjenih ideologij. FOTO: Jože Suhadolnik

    Te analize poudarjajo dvojnost taktik: večina aktivizma naj bi bila po mnenju raziskovalcev, kot je Mark Bray, nenasilnega (raziskovanje, digitalni aktivizem, »doxing« neonacistov), medijsko pa so najbolj izpostavljene konfrontacijske metode, kot so »no platforming« (fizično preprečevanje shodov), uničevanje lastnine in uporaba taktike »črnega bloka« (black bloc) za otežitev identifikacije.

    image_alt
    Novi primeri vandaliziranja dvojezičnih tabel na avstrijskem Koroškem

    Te analize navajajo, da kritika nasilnih metod ne prihaja zgolj z desnice. Kot primer navajajo Noama Chomskega, ki je nasilje Antife označil za politično »kontraproduktivno«, saj naj bi odtujevalo širšo javnost in omogočalo skrajni desnici, da se postavlja v vlogo žrtve.

    O slabih izkušnjah mednarodne zveze

    Na vprašanje o fašističnih nevarnostih v Sloveniji je Jadranka Šturm Kocjan izpostavila »slabo izkušnjo«, ki so jo imeli pri načrtovanju plakatne akcije. Hoteli so objaviti plakate v Trstu, Gorici in Ljubljani, na katerih bi bili »samo avtentični citati Mussolinija in njegovih ministrov« o Slovencih – na primer, »kako je treba vse Slovence uničiti«, podatki o zaprtih šolah, požganih knjigah in taboriščih.

    »Brez težav smo dobili plakatna mesta v Trstu in v Gorici,« je dejala, »v Ljubljani pa nam to preprosto ni uspelo.« Pojasnila je, da sta jih podjetji Europlakat in NIS Media zavrnili z utemeljitvijo, »da vsebina lahko prizadene določeno število ljudi«.

    Jadranka Šturm Kocjan in številni analitiki poudarjajo, da gre pri Antifi za decentralizirano gibanje brez formalnega vodstva. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Jadranka Šturm Kocjan in številni analitiki poudarjajo, da gre pri Antifi za decentralizirano gibanje brez formalnega vodstva. FOTO: Jure Eržen/Delo

    To se ji zdi »nesprejemljivo« v državi, ki je po njenem »osnovana na antifašističnem gibanju«. Med nesprejemljive oblike delovanja šteje tudi ravnanje prejšnje vlade v času covida-19, »odnos do ljudi, ki so bili šikanirani«, in postopke policije. »Bojimo se politike s fašistično intenco,« je poudarila.

    Kolaboracija in priročni izgovor komunizma

    V pogovoru je Jadranka Šturm Kocjan jasno opredelila tudi svoj pogled na domobranstvo. »Na domobrance gledam kot na izdajalce, kot na kolaboracioniste,« je dejala. »Kako naj nanje gledam drugače, če je nekdo zaprisegel okupatorju, delal zanj ter izdajal sosede in sorodnike?«

    image_alt
    Kaj se skriva za fasado strpnosti mladih desničarjev?

    Argument, da so se domobranci borili proti komunizmu, vidi kot poskus zmanjševanja krivde. »Da bi zmanjšali krivdo izdajstva, zdaj govorijo, da so se borili proti komunizmu. To je še vedno njihov glavni lajtmotiv,« je dejala in dodala, da se je tega veliko naposlušala tudi kot veleposlanica v Argentini. »To je vedno priročen izgovor, čeprav komunizma že dolgo nikjer več ni.«

    Jadranka Šturm Kocjan meni, da je Antifa v osnovi nenasilna, a dopušča možnost nasilnih posameznikov ali provokatorjev. FOTO: DPA
    Jadranka Šturm Kocjan meni, da je Antifa v osnovi nenasilna, a dopušča možnost nasilnih posameznikov ali provokatorjev. FOTO: DPA

    Jadranka Šturm Kocjan je pogovor zaključila s svojo definicijo gibanja. »Antifašizem je še vedno tista smer družbenega razvoja, ki omogoča ljudem več svobode, dostojanstvo, zagotavljanje pravic in kakovost življenja brez strahu ali umikanja v ilegalo. [...] Nisem za to, da se ljudi šikanira, zapira, maltretira in obravnava kot manjvredne.«

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Če je Slovenija krčma, je krčmar Janez Janša. Drugi mu ne pridejo blizu

    Komentatorja Žerdin in Markeš od domnevno odpovedanega srečanja Trumpa in Putina pri Orbánu do seciranja predvolilnega časa v Sloveniji.
    22. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Kolumna

    Sedem minut resničnosti: rop v Louvru razkril, da je Hollywood lagal

    Najbolj dragocenega kosa, diamanta Regent, ocenjenega na 60 milijonov evrov, se roparji niso niti dotaknili.
    Simon Popek 22. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    INVESTIRANJE

    »Ali je zdaj pravi trenutek? Kaj pa, če pride kriza?« (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje

    Ste tudi vi v desetih letih izgubili 10.000 evrov?

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    MES kot temelj večje učinkovitosti proizvodnje in poslovne uspešnosti podjetja

    Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Glavna valuta danes ni toliko denar kakor prihranjen čas

    Podjetje NGEN iz Žirovnice ponuja rešitve za novo dobo samopreskrbe in kot pionirji z lastno programsko opremo drvijo v novo smer.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje za MSP

    Pospešek podjetjem za trajnostno poročanje

    Brezplačna usposabljanja za trajnostno poročanje mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru ESG pospeška. Na voljo tudi nova finančna sredstva.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

    Delamo, kar lahko, postavljamo sončne elektrarne

    Umeščanje vseh drugih elektrarn in daljnovodov v prostor je velika težava, a ne samo pri nas.
    Borut Tavčar, Marjana Kristan Fazarinc 22. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

    Konec septembra smo bili pri elektriki 70-odstotno uvozno odvisni

    Direktor Elesa Aleksander Mervar je na konferenci spregovoril o slovenski energetski prihodnosti.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 12:10
    Preberite več

    Več iz teme

    fašizemAntifaantifašizemfašizem in nacizemJanez JanšaDonald TrumpJadranka Šturm Kocjan

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    Zdravilo za hujšanje

    Zdravilo semaglutid ščiti srce tudi brez izgube kilogramov

    Ugotovitve, objavljene v znanstveni reviji The Lancet, nakazujejo, da bi lahko imela tovrstna zdravila širše koristi za zdravje bolnikov.
    23. 10. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kako prepoznati lažni glas sodelavca

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Ozračje

    Natančen instrument iz orbite spremlja onesnaženost evropskega zraka

    Sentinel-4 bo redno spremljal koncentracije dušikovega dioksida, žveplovega dioksida, ozona, formaldehida, glioksala in aerosolov.
    23. 10. 2025 | 09:03
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Intervju

    Staša Rojten: Nekoč v patronažni dejavnosti ni bilo toliko stika z nasiljem

    Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti o skrbi za ljudi v domačem okolju.
    Danaja Lorenčič 23. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Jadranka Šturm Kocjan

    Od Trumpa do Janše: kako je Antifa postala globalno politično orožje

    Jadranka Šturm Kocjan o zgodovinskih koreninah Antife, očitkih o nasilju, komunizmu, fašizmu, partizanih in domobrancih, Donaldu Trumpu in Janezu Janši.
    Žan Urbanija 23. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Ozračje

    Natančen instrument iz orbite spremlja onesnaženost evropskega zraka

    Sentinel-4 bo redno spremljal koncentracije dušikovega dioksida, žveplovega dioksida, ozona, formaldehida, glioksala in aerosolov.
    23. 10. 2025 | 09:03
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Intervju

    Staša Rojten: Nekoč v patronažni dejavnosti ni bilo toliko stika z nasiljem

    Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti o skrbi za ljudi v domačem okolju.
    Danaja Lorenčič 23. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Jadranka Šturm Kocjan

    Od Trumpa do Janše: kako je Antifa postala globalno politično orožje

    Jadranka Šturm Kocjan o zgodovinskih koreninah Antife, očitkih o nasilju, komunizmu, fašizmu, partizanih in domobrancih, Donaldu Trumpu in Janezu Janši.
    Žan Urbanija 23. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

    Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prehrana

    Je oznaka “brez sladkorja” res brez sladkorja?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Bo šel nekdanji direktor Lidla v politiko? (video)

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 3. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zdrava hrana

    Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode

    Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kako prepoznati lažni glas sodelavca

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijski kredit – ker podpiramo rast podjetnikov

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. V podjetju LUNOS opozarjajo na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Do nižjih računov za elektriko z jesensko akcijo pri Petrolu

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VHODNA VRATA

    Slovenski proizvajalec aluminijastih vrat med vodilnimi v Evropi

    V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo