Anton Balažek odstopil kot začasni vodja Desusa

je odstopil kot začasni vodja Desusa. Svet stranke je na današnji seji za vodenje Desusa do volilnega kongresa imenoval podpredsednico stranke, so za STA potrdili v Desusu. Balažek je vodenje stranke prevzel po tistem, ko jeKot je razvidno s spletne strani stranke, Balažek vnovič opravlja funkcijo podpredsednika Desusa, Čoklova pa je odslej začasna zastopnica, ki izvršuje naloge predsednika stranke do kongresa.Svet Desusa je danes razpravljal o aktualnih političnih zadevah in programu aktivnosti do volilnega kongresa. Po seji sveta stranke so sporočili, da so sprejeli tudi vse potrebne sklepe za začetek priprav na 13. kongres stranke, ki bo 19. junija.Program aktivnosti stranke predvideva krepitev osnovnega poslanstva stranke, ki postavlja v ospredje skrb za upokojence, ranljive skupine in medgeneracijsko sodelovanje.Aktivnosti vključujejo projektno sodelovanje in dialog z vsemi strankami ter civilnimi združenji za doseganje programskih ciljev Desusa, predvsem na aktualnih področjih, kot so pokojnine, okrevanje po epidemiji covida-19 in dolgotrajna oskrba starejših. Pri tem Desus ostaja sredinska stranka z zmerno opozicijsko držo in se zavzema za varovanje pravne in socialne države, so zapisali v stranki minuli teden po seji izvršnega odbora.