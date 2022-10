Anton Komat: Znanost je napredovala do točke, da ni več zdravega človeka

Je svobodni raziskovalec, pisec, scenarist, publicist in naravovarstvenik. Anton Komat si je že kot otrok želel, da bi postal raziskovalec, vendar pa so ga zanimala številna področja, zato ni vedel, kateremu bi se resnično posvetil. Kasneje je vpisal različne študijske smeri, opravljal delo pri različnih podjetjih, prepotoval pa je tudi dobršni del sveta, pri čemer je pridobil veliko znanja, raziskovanja pa se je vse bolj loteval tudi na lastno pest. Naposled se je odločil, da se poda na samostojno pot ter se posveti odkrivanju resnice in ozaveščanju ljudi.

