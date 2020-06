Anton Travner na vrhu policije

Zakon o organiziranosti in delu v policiji v 47. členu določa, da generalnega direktorja policije imenuje vlada na predlog ministra, pri čemer se za postopek uporabljajo določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev. Na podlagi 82. člena Zakona o javnih uslužbencih se položaj direktorja organa v sestavi pridobi z odločbo o imenovanju. Direktorje organov v sestavi ministrstev imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja, piše na vladni spletni strani.

S ponedeljkom boimenovan na položaj generalnega direktorja policije za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja, je vlada sklenila na današnji seji. Travner se z dnem imenovanja na položaj generalnega direktorja policije imenuje v naziv I. stopnje, glavni policijski svetnik.Kot so pojasnili, so po javnem natečaju za položaj generalnega direktorja policije v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, je posebna natečajna komisija izvedla postopek ugotavljanja strokovne usposobljenosti in primernosti kandidatov za ta položaj ter na podlagi Standardov strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi ugotovila, »da je Anton Travner glede na strokovno usposobljenost primeren kandidat za položaj generalnega direktorja policije.«