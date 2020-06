Anton Travner postal šef s polnimi pooblastili

Ljubljana – Da bo vlada že na včerajšnji seji na predlog notranjega ministra Aleša Hojsa imenovala Antona Travnerja za generalnega direktorja policije, se je razširila govorica po hodnikih generalne policijske uprave. Danes se je na popoldanski dopisni seji vlade to tudi zgodilo.



Vlada je Antona Travnerja za generalnega direktorja policije imenovala na dopisni seji. Položaj bo prevzel v ponedeljek, imenovan pa je za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.



Kot smo že poročali, sta se na razpis za generalnega direktorja policije prijavila dva kandidata, eden niti ni izpolnjeval formalnih pogojev, tako, da je v igri ostal le Travner. Da bo šlo Travnerjevo imenovanje na vladi gladko skozi, praktično ni bilo nobenega dvoma.



Spomnimo, da je bil Travner prvi v vrsti novonastavljenih v policiji. Pravzaprav so sčasoma po svojih željah nastavili celoten policijski vrh. Največ prahu je dvignila razrešitev direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča. Ker se ta s potezo Travnerja, ki ga je v začetku maja predčasno razrešil iz nekrivdnih razlogov, ne strinja, je na upravno sodišče vložil tožbo in podal predlog za začasno odredbo, s katero je predlagal zadržanje odločbe o razrešitvi. A je ta teden doživel hladen tuš, saj je upravno sodišče zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe. O tožbi pa sodišče še ni odločalo.

Karierni policist

Travner je univerzitetni diplomirani pravnik, podiplomski študij civilnega in gospodarskega prava je prav tako nadaljeval na pravni fakulteti v Ljubljani in pridobil naziv magistra znanosti. Policijski suknjič je oblekel takoj po končani kadetski šoli leta 1985. Je klasični karierni policist, saj je služboval na več različnih funkcijah.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije je postal 14. marca, natanko tri mesece pozneje pa bo imel kot prvi mož policije polna pooblastila.