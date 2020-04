Anton Travner: Seveda sem poklical, a ugotovil, da je situacija popolnoma drugačna

Travner v svojih dejanjih ne vidi nič spornega. »Ker sem ravnal tako, kot bi ravnal policist, kar pač sem.« Dodal je: »Niti pod razno nisem delal po nobenem naročilu. Ravnal sem po svoji vesti in poštenju in prepričan sem, da sem ravnal prav.«

Ugotovil je, da ni velike nevarnosti za nastanek nepopravljivih posledic

Anton Travner FOTO: Policija

Posel z družbo Geneplanet buri duhove. Gospodarski minister, ki je po poročanju v oddaji Tarča posredoval pri zavodu za blagovne rezerve, da bi sklenili pogodbo z omenjeno družbo, zanika, da bi se dogajalo karkoli spornega. Po navedbah Tarče se je sicer v začetku aprila v zadevo vmešal tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije, ki je osebno poklical v zavod za blagovne rezerve in spraševal o poslu., namestnik direktorja blagovnih rezerv, mu je posredoval dokumentacijo, ki jo je Travner zahteval.»Seveda sem poklical,« se je danes odzval Travner. »Naredil sem to, kar pričakujem od vseh mojih policistov. Do mene je namreč prišlo obvestilo, vest, da se v tistem trenutku dogajajo dejanja oziroma izvaja nekaj, kar bi lahko pomenilo kaznivo dejanje, ki bi imelo težke posledice. Poklical sem nekoga, ki ga poznam iz blagovnih rezerv, vprašal, kaj se dogaja. Gospod mi je odgovoril, da ne ve, ker v tem trenutku ni v službi, in me je povezal s tem gospodom, ki je v službi. Po nekajminutnem pogovoru sem ugotovil, da je situacija popolnoma drugačna, kot sem jaz izvedel zanjo, poslal mi je tudi obvestilo o tem in s tem je bila zadeva zame zaključena.«Travner pravi, da je ugotovil, da sumov za hujše kaznivo dejanje v tem trenutku ni oziroma da ne teče dejanje, zaradi katero bi bilo potrebno takojšnje ukrepanje policije.Na novinarsko vprašanje, ali je to običajno, da direktor policije sam preiskuje zadeve, je Travner odgovoril, da je on dobil to obvestilo in da ni šlo za preiskovanje, ampak je samo preveril, ali je nujno potrebno v tem trenutku ukrepanje policije ali pa bodo ukrepali kasneje. Je pa dodal, da so zadevo z maskami preiskovali že pred oddajo.Pojasnjuje, da je najprej preveril, ali držijo govorice o tem, da nastaja gromozanska škoda za državo. »Ko sem ugotovil, da je situacija drugačna, je zame, kar se tega tiče, trenutnega preverjanja in trenutnih aktivnosti dovolj, seveda pa imamo v policiji veliko služb, ki zadeve preverjajo in preverjali so že pred Tarčo in tudi od danes naprej.«Dejal je, da je v tistem trenutku presodil, da ne obstajata velika nevarnost in veliko tveganje za nastanek nepopravljivih posledic, da bi morala policija ukrepati takoj.»Ne morem vam razlagati, kako potekajo postopki in pretok informacij znotraj policije, ampak sami ste lahko videli, da so nekatere aktivnosti že bile opravljene.«Še enkrat je ponovil, da je kot policist poklical in preveril, ali je res to, kar je slišal, da se dogaja. »Tisto, kar naj bi se dogajalo, bi pomenilo grožnjo, na katero mora policija odreagirati takoj. Ugotovil sem, da temu ni tako, zato zadeva teče v rednih postopkih v preiskavi.«