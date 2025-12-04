Antonija Poplas Susič odgovarja Glasu ljudstva

Direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič je tudi v odgovor na očitke Glasa ljudstva, da še vedno deluje »po starem« pojasnila, da je svojo koncesijo Zdravstvenem zavodu Multimedicus, in sicer 0,2 programa, že prenesla na drugega zdravnika. Zdravstveno oskrbo njeni pacienti tako imajo, ni pa več ona njihova zdravnica, je dejala.

Sama pa ob vodenju javnega zavoda ostaja le ustanoviteljica Multimedicusa, kar ji omogoča tudi novela zakona o zdravstveni dejavnosti. Ta omejitev namreč ne velja za tekoče mandate, njena ponovna kandidatura pod temi pogoji pa ne bi bila mogoča.

A sama vsaj zaenkrat še niti ni povsem odločena, ali bo lahko dokončala mandat na čelu ZD Ljubljana, saj novela zakona o zdravstveni dejavnosti za direktorje določa, da morajo direktorji v enem letu od uveljavitve tega zakona predložiti potrdila o usposabljanju s področja managementa v zdravstvu, ki pa naj bi trajali dve leti.

»Bomo videli, kako bo s temi pogoji,« še pravi Antonija Poplas Susič, ki prav tako pričakuje z interventnim zdravstvenim zakonom še spremembe na področju morebitnega dodatnega dela direktorjev, ki bi ga sama želela opravljati v zavodu, za ohranitev zdravniške licence. »Meni se licenca izteče maja prihodnje leto, ker so se licence podaljševale zaradi kovida. Do avgusta pa sem ves čas delala kot družinska zdravnica, zato število zahtevanih točk presegam in ne pričakujem težav,« pojasnjuje.

Nadaljevanje dela Poplas Susič v Multimedicusu od septembra sicer preverja tudi še zdravstveni inšpektorat, a svojega dela zaenkrat še ni zaključil.

Glede očitkov Glasu ljudstva, da je v konfliktu interesov, ker je še vedno ustanoviteljica Multimedicusa, pa odgovarja, da upa, da pogojev ne postavljajo civilna društva, pač pa smo vsi državljani k spoštovanju zakonov, ki je glede tega jasna. »Odkar sem na tem položaju smo tudi prikolice dokumentov odpeljali na protikorupcijsko komisijo, pa ta ni ugotovila konflikta interesov,« pravi.

Na funkciji direktorice ZD Ljubljana pa – kot pravi sama – vztraja, ker ta ponazarja zdravstveni sistem v malem, s čimer se je ukvarjala skozi svojo kariero. Izziv se ji zdi nadaljevati z implementacijo procesov in ukrepov, ki so jih že vpeljali. Pomanjkanje kadrov pričakuje, da bi se dalo tudi z že razpisanimi štipendijami rešiti v naslednjih desetih letih, če ne bo dodatnih zunanjih sprememb.