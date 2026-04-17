Janšev »skakač« dokončno zapustil pogajanja z Golobom

S košarico prvaka Demokratov relativni zmagovalki volitev smo še korak bliže četrti vladi Janeza Janše.

Teden dni po izvolitvi Zorana Stevanovića za predsednika državnega zbora – izvoljen je bil z glasovi strank, ki se pripravljajo na sodelovanje v četrti vladi Janeza Janše – je predsednik Demokratov Anže Logar izstopil iz koalicijskih pogajanj s stranko Gibanje Svoboda, relativno zmagovalko volitev. Logar po izvolitvi Stevanovića ni odgovarjal na klice iz Gibanja Svoboda. »Demokrati dokončno zaključujemo pogajanja z Robertom Golobom. Delovanje stranke Svoboda v zadnjih dneh je šlo čez meje normalnega političnega dialoga. Včerajšnji sklep Svobode, da poskuša člane naše stranke in poslance z neposrednim vplivanjem prisiliti v koalicijski sporazum, je korak predaleč, nesprejemljivo in tako se s potencialnimi koalicijskimi partnerji ne ravna,« je danes na družbenih omrežjih sporočil Anže ...