Anže Logar – kaj bo prej: minister ali poslanec?

Danes so se pri Robertu Golobu začeli prvi pogovori o možnosti oblikovanja koalicije brez SDS. Logar lahko postane poslanec šele čez pol leta.

Rezultat stranke Demokrati Anžeta Logarja na volitvah je bil precej nižji od pričakovanj, saj je predsednik stranke smelo napovedoval 20 poslanskih mandatov. Stranki je na nedeljskih volitvah sicer uspelo prestopiti parlamentarni prag, s 6,69 odstotka glasov je Demokratom pripadlo šest poslanskih mandatov. A mandata si ni uspelo priboriti dolgoletnima poslancema in dolgoletnima nekdanjima članoma stranke SDS, predsedniku Demokratov Anžetu Logarju in podpredsednici stranke Evi Irgl. Logar, ki je kandidiral v volilnem okraju Logatec, je prejel relativno nižji odstotek glasov kot njegov strankarski kolega Tadej Ostrc, tudi podpredsednik stranke in nekdanji državni sekretar na ministrstvu za zdravstvo v času ministrovanja Danijela Bešiča Loredana, ki je kandidiral v volilnem okraju Ljubljana ...