Anže Logar: Popravnega izpita ne bo

Predsednik Demokratov Anže Logar je na srečanju članov stranke na Ločici pri Polzeli napovedal referendumsko bitko, lokalne volitve pa označil za najpomembnejše volitve za Demokrate v prihodnjih dveh letih.

Jesensko politično dogajanje bo po napovedih predsednika Demokratov Anžeta Logarja zaznamovala referendumska bitka, ki jo je označil za »borbo med zdravim razumom in politično neumnostjo«. Ob tem je poudaril, da bodo za stranko posebej pomembne lokalne volitve, ki jih je označil za najpomembnejše volitve za Demokrate v naslednjih dveh letih.

Logar je na srečanju članov stranke dejal, da so Demokrati po vstopu v parlament dobili odgovornost za tri resorje, poslansko skupino in 46. glas, s katerim lahko vplivajo na ključne odločitve.

»Naslednja štiri leta je to naša odgovornost, priložnost in izziv,« je dejal. Ob tem je dodal, da popravnega izpita ne bo. V drugi polovici leta bodo po njegovih besedah prve reforme prestale parlamentarni test. Demokrati bodo pripravili tudi paket administrativnih razbremenitev in pogoje za ugodnejše gospodarsko okolje.

»Boj na referendumih«

Logar je precej pozornosti namenil tudi referendumom. Opoziciji je očital, da želi zaradi izgube oblasti vsak zakon poslati na referendum. Demokrati bodo po njegovih besedah zagovarjali nižje davke, nižje stroške za gospodarstvo in učinkovitejši boj proti korupciji.

Pomemben del delovanja stranke bodo lokalne volitve. Logar je napovedal oblikovanje list in programov v večini slovenskih občin ter člane pozval k aktivnemu sodelovanju. »Na lokalnih volitvah ljudje volijo ljudi,« je poudaril.

Stranka bo morala tam, kjer še nima odborov, te šele oblikovati. O pripravah na lokalne volitve in pomenu dela na terenu je spregovoril tudi podpredsednik stranke Janez Demšar. Po njegovem mnenju so lokalne volitve predvsem tekmovanje v konkretnih dejanjih in ne velikih besedah.

Demokrati želijo po njegovih besedah občine, ki delajo za ljudi, se razvijajo, poslušajo prebivalce in povezujejo.

Logarja čaka tudi preverjanje podpore med članstvom. Do konca leta naj bi pripravili volilni kongres, ki ga je Logar označil za trenutek, ko bodo pokazali, kdo so in kakšen pečat želijo pustiti v prihodnjih letih. Napovedal je tudi kongres podmladka.

Ob koncu nagovora je poudaril, da Demokrati stavijo na delo, uspeh podjetij, red in enaka pravila za vse. Zavzel se je za učinkovitejši boj proti korupciji in dostopno javno zdravstvo. Socialno pomoč pa po njegovih besedah povezujeta tudi pravica in dolžnost do družbeno koristnega dela.

Ostrc: Cilj je bolj dostopno in bolj človeško zdravstvo

Zbrane je nagovoril tudi minister za zdravje Tadej Ostrc, ki je predstavil ključne načrte svojega mandata. Med njimi je izpostavil povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, profesionalizacijo upravljanja državnih bolnišnic, spremembo financiranja zdravstva ter vzpostavitev sklada za redke bolezni in napredna zdravljenja otrok.

Napovedal je tudi digitalno in administrativno razbremenitev zdravstva. Cilj je po njegovih besedah bolj dostopno, učinkovito in predvsem bolj človeško zdravstvo.

Pri spremembah bo po njegovih besedah ključno merilo, ali bo bolnik hitreje prišel do zdravljenja, ali bodo zdravstveni delavci lahko delali učinkoviteje in ali bo država za vloženi denar dobila več.

Ob napovedanih reformah Ostrc pričakuje kritike, vendar meni, da se je za spremembe vredno boriti, če bodo prinesle boljše rezultate za ljudi.