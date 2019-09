Apaška dolina je »Slovenija v malem«

Apače – Letošnje leto je še posebej pomembno za Slovenijo in Slovenstvo, kajti pred 100 leti je Slovenija z mirovno pogodbo pridobila ozemlje, ki je bilo večinoma poseljeno z madžarsko in nemško govorečim prebivalstvom v Prekmurju in tudi na Štajerskem. Nedavno smo še praznovali 100-letnico priključitve Prekmurcev k matični domovini Sloveniji, nekoliko manj pa se je govorilo o še eni pomembni prelomnici v tem delu Slovenije. Prav tako pred 100 leti je namreč z mirovno pogodbo Slovenija pridobila Apaško polje.



Stota obletnica priključitve Apaškega polja k Sloveniji je torej pomembna obletnica za občino Apače in za Slovenijo sploh. In ob tej priložnosti je danes v Apačah potekala posebna prireditev poimenovana »Slovenija v malem«. Slavnostni govornik je bil predsednik države Borut Pahor, ki je izpostavil pomen oblikovanja lastne države, ki je danes del skupnosti evropskih držav in s tem zagotovila miru za prihodnje generacije.



Preteklost nas namreč po Pahorjevih besedah opominja na to, da se nikoli ne smejo ponoviti časi izključevanja. »Ne glede na to, kako politično ali sicer drugače mislimo ali celo govorimo druge jezike in imamo druge običaje, moramo skrbeti, da živimo v sožitju. Čuvati moramo našo državo in našo združeno Evropo,« je med drugim poudaril Pahor, ki je pohvalil domačega župana, dr. Andreja Steyerja, ki da opominja na preteklost, a vseeno gleda v prihodnost.



»Po tragičnemu izgonu apaških Nemcev po 2. svetovni vojni, so se v Apaško polje priselili Slovenci iz različnih regij. Pomembno se je zavedati, da predstavljamo posebnost. Prekmurci, Korošci, Dolenjci, Gorenjci in še kdo so pri nas našli svoj dom. In to smo mi, potomci barvite Slovenije, kot to danes simbolično nakazujejo naši občani z narodnimi nošami. A danes ne proslavljamo postavitev meje, nečesa, kar bi ljudi delilo, ampak se veselimo dejstva, da končno lahko živimo kot enotna, povezana Štajerska s štajerskim mostom čez našo reko Muro,« je poudaril apaški župan Steyer.



»Mostove je potrebno še naprej graditi, tudi med nami v Apaškem polju. Pred 100 leti smo namreč res pridobili ozemlje, a po sosledju tragičnih dogodkov na nek način izgubili identiteto, morda enotnost? A vse to lahko pridobimo nazaj. V naši občini imamo gričevnati del Slovenskih goric, čudovito naravo nižin ob Muri, okolje, v katerem vsak lahko najde svoj mir. Prijazne in marljive ljudi, sposobne in perspektivne, mlade in mlade po srcu. Skupaj bomo gradili našo prihodnost, svoj dom. Zato moramo stremeti le k temu, da se povežemo še bolj kot sicer. Da pokažemo in dokažemo, koliko nam je mar za našo prelepo občino, za našo Slovenijo. Veliko pozitivne energije je bilo začutiti v tednu, ki je za nami. Vključili smo umetnost, šport in rekreacijo z dobrodelnostjo, veselili smo se ob pridobitvah, ki so olajšale življenje občanov, vključili smo vse generacije in vse, ki ustvarjajo v naši občini lepše življenje. Bil je teden praznovanja, povezovanja in veselja. Naj se nadaljuje, skupaj z drznimi načrti za prihodnost …,« je zaključil dr. Andrej Steyer, župan občine Apače.