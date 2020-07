Aplikacija za preprečevanje širjenja okužb na voljo sredi avgusta

Aplikacija za preprečevanje širjenja novega koronavirusa bo za uporabnike predvidoma na voljo sredi avgusta, je na današnji novinarski konferenci glede stanja bolezni covid-19 obvestil minister za javno upravoSpomnimo, aplikacijo bo iz nemške različice CoronaWarnApp prilagodilo podjetje RSTeam , katerega ponudba na razpisu je bila najkonkurenčnejša. Aplikacijo je nekorektno imenovati »sledilna«, je komentiral minister Koritnik, ne bo namreč temeljila na sistemu GPS in ne bo sporočala geolokacijskih podatkov. Uporabnike bo prek posebej generirane kode opozorila, če so bili v zadnjih dveh tednih v stiku z okuženo osebo. Uporabniki ne bodo izvedeli, kje se je ta stik zgodil, obveščeni bodo le, koliko časa so preživeli v stiku z okuženo osebo in kolikšna je bila razdalja med njimi. Te informacije se bodo iz sistema izbrisale po 14 dneh.Uporabniki se bodo prav tako sami odločali, ali bodo informacijo o svoji okuženosti vnesli v aplikacijo. Če bodo aplikacijo informirali o svoji okuženosti, bo generirana unikatna koda, preostali uporabniki pa bodo prejeli obvestilo, ali so bili v stiku z okuženim uporabnikom.Delovna skupina na ministrstvu za javno upravo bo aplikacijo predvidoma testirala prihodnji teden. Najkasneje 1. avgusta bo aplikacija v potrditev poslana Googlovi in Applovi trgovini aplikacij, za uporabnike pa ne bo na voljo pred sredino prihajajočega meseca. Več o grafični podobi in imenu aplikacije bo predvidoma znano na četrtkovi novinarski konferenci.