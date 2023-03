Aprila preživninski kalkulator, potem še druge novosti

V nadaljevanju preberite:

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pripravljajo preživninski kalkulator, ki bo predvidoma aprila lahko v uporabi. To je prvi »mehki ukrep«, saj ugotavljajo, da so številne preživnine določene res nizko, do konca leta pa načrtujejo še nekatere temeljitejše spremembe tega sistema, na podlagi katerih bodo upoštevali predvsem potrebe otrok.