Aprilske položnice v domovih spet višje

Ljubljana – Po januarski izredni uskladitvi cen v domovih za starejše, ko je oskrbo podražila polovica domov, se bodo po oceni ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oskrbnine po marčevski redni uskladitvi v povprečju dvignile za dva odstotka glede na lani. Stanovalci bodo marčevsko podražitev občutili na položnici v aprilu.Podatki o redni letni uskladitvi bodo znani po 25. marcu, so povedali na ministrstvu. Domovi, ki so ceno usklajevali že januarja, jo bodo marca lahko povečali za približno odstotek, drugi pa za dva. Od januarja prva kategorija za 15 do 20 centov dražjaJanuarja so izvajalci ...