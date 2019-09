FOTO:Arabce zanima nakup propadlega dela Stožic

Ljubljana – »Vsako dejanje, ki bi zagotovilo dokončanje zasebnega dela projekta, podpiram. S tem bi projekt Stožice v celoti zaživel, odprla se bodo nova delovna mesta. To je dobrodošlo tako za mesto kot za celotno regijo.« Tako se je na informacije o zanimanju arabske družbe Eagle Hills za nakup zasebnega dela Stožic odzval župan Zoran Janković. Koliko so Arabci pripravljeni plačati in kakšni so njihovi načrti, ni znano.Poslovnež Izet Rastoder je trgovski del športnega parka Stožice kupil maja leta 2016. Takrat je z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) sklenil pogodbo o prodaji svežnja 84 milijonov evrov vrednih ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.