Kako se sodobnim časom prilagaja cvetoča lepota

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    V park privabljajo predvsem cvetoče sezonske zasaditve, v Mozirskem gaju in Arboretumu Volčji Potok spomladanska razstava tulipanov, v juniju pa v Arboretumu tudi vrtnice in rododendroni. FOTO:  Mateja Rečevski
    Galerija
    V park privabljajo predvsem cvetoče sezonske zasaditve, v Mozirskem gaju in Arboretumu Volčji Potok spomladanska razstava tulipanov, v juniju pa v Arboretumu tudi vrtnice in rododendroni. FOTO:  Mateja Rečevski
    Beti Burger
    10. 6. 2026 | 07:00
    9:26
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    V Arboretumu Volčji Potok se je začel vrhunec sezone vrtnic. Ta konec tedna so njim na čast priredili slovenski dan vrtnic, v njihovih nasadih trenutno cveti skoraj 1300 različnih sort, zaradi česar Arboretum velja za enega najpomembnejših rozarijev v tem delu Evrope. Pred tem je v ta park v bližini Radomelj tako kot tudi v Mozirski gaj vabila spomladanska razstava tulipanov. Toda ali so ob podnebnih spremembah, sušah in visokih temperaturah takšne razstave in zasaditve, ki zahtevajo ne le veliko zalivanja, ampak tudi pesticidov in herbicidov, sploh še primerne?

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    Prostor, kamor prihajajo ljudje poleti iskat senco

    Parka, kakršna sta Mozirski gaj in Arboretum Volčji Potok, sta zaradi lege v ruralnem prostoru manj izpostavljena najhujšim učinkom mestnega toplotnega otoka in zato do neke mere odpornejša na podnebne pritiske kot zelene površine v gosto pozidanih urbanih središčih, a sta še vedno izrazito sezonsko usmerjena. To je treba razumeti s stališča funkcije teh dveh parkovnih površin, poudarja redna profesorica Valentina Schmitzer z Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Oba sta značilna ogledna parka, kjer veliko obiskovalcev park obišče zato, da bi občudovali določene rastlinske skupine. Pri tem izpostavlja tulipane, ki jih vsako leto novembra sadijo na novo, aprila jih občudujejo množice, nato pa jih odstranijo. »S tega stališča gotovo ne moremo govoriti o vzdržnosti, a s tega vidika ni vzdržen niti svetovno znani Keukenhof, 32 hektarov velik park tulipanov na Nizozemskem,« pravi.

    V Mozirskem gaju na leto porabijo manj kot 50 kilogramov gnojil. Pesticidov skoraj ne uporabljajo; pravijo, da že več let niso škropili nobene rastline. FOTO: Jože Miklavc
    V Mozirskem gaju na leto porabijo manj kot 50 kilogramov gnojil. Pesticidov skoraj ne uporabljajo; pravijo, da že več let niso škropili nobene rastline. FOTO: Jože Miklavc

    dr. Valentina Schmitze. FOTO: osebni arhiv
    dr. Valentina Schmitze. FOTO: osebni arhiv
    Na odpornost vrtov in parkov po njenih besedah čedalje bolj vplivajo višje temperature in dolga obdobja spomladanske in poletne suše. Nekatere, doslej pogosto sajene rastline so z vidika porabe vode zelo potratne, tako da upravljavci iščejo odpornejše vrste ter sorte, ki bi lahko bolje kljubovale spremembam podnebja. Kot pravi sogovornica, se pogoste zasaditve enoletnic oziroma sezonskega cvetja čedalje bolj nadomeščajo z zasaditvami trajnic in grmovnic, torej z mešanimi gredami trpežnejših rastlin. Takšne zasaditve so lahko vzdržnejše, vendar zahtevajo več znanja: vzdrževalci morajo prepoznati plevelne vrste, razumeti sukcesijo in odnose med rastlinami.

    Tulipane vsako leto novembra sadijo na novo, aprila jih občudujejo množice, nato pa jih odstranijo. S tega stališča gotovo ne moremo govoriti o vzdržnosti, a s tega vidika ni vzdržen niti svetovno znani Keukenhof, 32 hektarov velik park tulipanov na Nizozemskem.

    Valentina Schmitzer, profesorica z Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete UL

    Tudi Jože Bavcon, vodja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani, je prepričan, da so okrasni parki lahko vzdržni, vendar se bodo nekatere vrste, ki so jih sadili v preteklosti, zaradi vročine in suše začele umikati. Med njimi omenja japonski cercidifil in ostrolistne javorje. Po njegovih besedah postaja tako vse pomembnejši pravilen izbor rastlin.

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    Otroci pomladi

    V številnih parkih obenem zmanjšujejo vnos kemičnih pripravkov, zlasti herbicidov in sredstev za zatiranje škodljivcev in glivičnih okužb, ter uvajajo bolj trajnostne pristope načrtovanja in vzdrževanja ter večjo vzdržnost, še dodaja Schmitzerjeva. Parki torej ostajajo pomemben del prilagajanja na podnebne spremembe, vendar le, če se spreminjajo tudi sami. Njihova vzdržnost pa bo poleg naštetega odvisna tudi od boljšega razumevanja naravnih procesov.

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    Cvetlice zamenjalo 1,7 milijona lučk

    Odpornejše vrste pa tudi cvetoči travniki

    Dr. Bavcon opozarja, da ni vse, kar se predstavlja kot ekološko, zares koristno za naravo: sejanje tujerodnih vrst ali sajenje okrasnih sort brez peloda in nektarja lahko opraševalcem celo škodi. FOTO: Blaž Samec
    Dr. Bavcon opozarja, da ni vse, kar se predstavlja kot ekološko, zares koristno za naravo: sejanje tujerodnih vrst ali sajenje okrasnih sort brez peloda in nektarja lahko opraševalcem celo škodi. FOTO: Blaž Samec
    V Arboretumu Volčji Potok pritrjujejo, da so zasadili več vrst, ki so manj občutljive na sušo in vročino, in spremljajo njihov odziv. Pozornost pri izbiri rastlin je ključna predvsem pri drevesih, saj so to dolgoživa bitja s številnimi ekosistemskimi koristmi. Odrasla drevesa ne ponujajo le sence, s širokimi krošnjami in bogato listno maso prispevajo k nižanju okoliške temperature, saj ohlajajo in vlažijo zrak. Zbirko dreves za prihodnost – izbor vrst, ki bolje prenašajo visoke temperature, sušo in druge posledice podnebnih sprememb – so v Arboretumu začeli oblikovati že pred petimi leti. Primerno izbrana in posajena drevesa so po njihovem mnenju eden redkih instrumentov, s katerim je mogoče hladiti pregreta mesta.

    Pri vrtnicah, denimo, sistematično izločajo šibkejše sorte in jih nadomeščajo z bolj zdravimi, proti boleznim odpornimi sortami, ki ne potrebujejo kemične zaščite, saj je večina fitofarmacevtskih sredstev, ki so bila nekoč dovoljena, zdaj na javnih površinah prepovedanih. Rastline ohranjajo vitalne z gnojenjem, zastiranjem in pripravki za krepitev odpornosti, kot so izvlečki alg in aminokisline. Gnojijo predvsem z lastnim kompostom in kompostom slovenske proizvodnje, iz pograbljenega listja izdelujejo listovko, veje pa meljejo in uporabljajo kot zastirko. Zmanjšujejo tudi obseg peščenih površin in nepotrebnih poti, saj morajo zaradi prepovedi vnosa herbicidov plevel večinoma odstranjevati ročno.

    Rododendroni v Arboretumu Volčji Potok. FOTO: Mateja Rečevski
    Rododendroni v Arboretumu Volčji Potok. FOTO: Mateja Rečevski

    O nevarnosti invazivnih okrasnih rastlin ozaveščajo in iščejo naravi prijazne zamenjave z domorodnimi vrstami in iz njih izpeljanimi okrasnimi sortami tudi v okviru naravovarstvenega projekta LIFE OrnamentalIAS. Štiri hektare travnikov so nehali kositi vsak teden in tam znova vzpostavljajo cvetoči travnik, ki koristi žuželkam, zlasti opraševalcem. V parku imajo čebelnjak, v novem konservatorskem načrtu pa želijo zagotoviti dolgoročno varstvo mokrišč in gozdnih združb. Na rastišču velikega pomladnega zvončka izvajajo renaturacijo, potekajo tudi popisi rastlinja, kačjih pastirjev in dvoživk. Prepričani so, da bodo obiskovalci dolgoročno vse bolj cenili tudi to, da je park zatočišče prostoživečih živali sredi kmetijske in poseljene krajine.

    Manj intenzivno gospodarjenje

    Višanje temperature pomeni tudi večje potrebe po vodi. V Volčjem Potoku del vode črpajo iz lastne vrtine, iz katere smejo na leto odvzeti 10.000 kubičnih metrov vode. Od lani imajo tudi zalogovnik deževnice, ki jo prestrezajo s streh rastlinjakov in uporabljajo za zalivanje.

    Ni vse, kar se predstavlja kot ekološko, zares koristno za naravo: sejanje tujerodnih vrst ali sajenje okrasnih sort brez peloda in nektarja lahko opraševalcem celo škodi.

    Jože Bavcon, vodja ljubljanskega Botaničnega vrta

    V Mozirskem gaju za zalivanje večinoma uporabljajo sistem, ki vodo črpa iz Savinje. »V tem času vse rastline potrebujejo dovolj zalivanja. Tudi zelenice in drevesa. Prav tako je treba vsako rastlino zaliti takoj, ko jo zasadiš,« pojasnjujejo. Sicer pa na leto porabijo manj kot 50 kilogramov gnojil. Pesticidov skoraj ne uporabljajo; pravijo, da že več let niso škropili nobene rastline. Pri upravljanju morajo upoštevati tudi to, da je v okolici veliko vode, čebel in drugih živali. Tudi pri njih plevel odstranjujejo ročno ali strojno, rastlinam pa pomagajo z mikroorganizmi, algami in drugimi naravnimi pripravki.

    Odrasla drevesa s širokimi krošnjami in bogato listno maso prispevajo k nižanju okoliške temperature, saj izhlapevanje vode ohlaja in vlaži zrak. FOTO: Jure Eržen
    Odrasla drevesa s širokimi krošnjami in bogato listno maso prispevajo k nižanju okoliške temperature, saj izhlapevanje vode ohlaja in vlaži zrak. FOTO: Jure Eržen

    Ob vse toplejšem podnebju opažajo, da pri njih lahko uspevajo določene vrste, ki pred tem niso uspevale, denimo citronka, in da te včasih tudi prezimijo. Sicer pa večinoma sadijo podobne sorte že vrsto let, zaradi čebel in opraševalcev tudi medovite rastline, med trajne nasade pa natrosijo še semena, ki so bodisi hrana živalim oziroma to postane za čebele, ko rastline zrastejo.

    Z zelenimi površinami se bo treba naučiti gospodariti manj intenzivno, še poudarja Jože Bavcon. V suši bo smiselno kakšno košnjo opustiti. Pri tem poudarja pomen pravilne košnje. Trava ne sme biti prenizka, saj se ruša sicer izsuši. Opozarja tudi na težave pri mulčenju, ki spodbuja rastline, vezane na več dušika, med njimi tudi topolistno kislico. Po njegovih besedah bo treba puščati več cvetočih travnikov, saj s tem povečujemo biodiverziteto in pomagamo opraševalcem.

    Opozarja, da ni vse, kar se predstavlja kot ekološko, zares koristno za naravo: sejanje tujerodnih vrst ali sajenje okrasnih sort brez peloda in nektarja lahko opraševalcem celo škodi. »Veliko se danes govori o 'eko', a večina tega je psevdoeko, ker narave ne razumemo več,« pravi. Invazivne vrste pa je po njegovem treba odstranjevati dovolj zgodaj, in to tudi ob cestah in železnicah.

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    Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    4. 6. 2026 | 08:24
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

    Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
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    Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
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    Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

    Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
    8. 6. 2026 | 13:52
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    Največja podjetniška prednost ni več denar

    V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
    9. 6. 2026 | 08:30
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    Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
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    »Pogosto sem se vprašala, kdaj sem se sploh nazadnje smejala«

    Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
    Promo Delo 8. 6. 2026 | 09:12
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