Aretacija Šiška zasenčila prireditev na Pohorju

Osankarica – Spominsko slovesnost ob 77. obletnici padca Pohorskega bataljona pri Treh žebljih na Osankarici je zasenčila aretacija Andreja Šiška, predsednika stranke Zedinjena Slovenija in ustanovitelja tako imenovane Štajerske varde. Šiško se aretaciji ni upiral, policiste je skoraj prosil, naj ga primejo in odpeljejo, kar se je na koncu tudi zgodilo, ko se je preveč približal predsedniku republike Borutu Pahorju. Od sobote je spet v mariborskem zaporu. »Policija je opravila svoje delo,« je včeraj za Delo povedal predsednik vlade Marjan Šarec, ki pa dogodka ni želel posebej komentirati.Šiška so v soboto odpeljali v ...