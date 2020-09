Argeta in Mercator priskočila na pomoč tolminski ribogojnici Faronika

FOTO: Argeta

FOTO: Argeta

FOTO: Argeta

Kriza zaradi koronavirusa, ki je marca začela pustošiti po Evropi, ni prizanašala nikomur, še posebej močno pa je prizadela majhna lokalna podjetja, med kakršne spada tudi ribogojnica Faronika iz Tolmina. Ribogojnica Faronika je majhno podjetje z velikim vplivom na lokalno gospodarstvo, saj s svojim delovanjem ne skrbi le za vzrejo sladkovodnih rib, kot so posoška postrv, šarenka in lipan, ampak zagotavlja zelo pomembna delovna mesta za lokalne prebivalce.Pred krizo je ribogojnica uspešno sodelovala s slovenskimi šolami in vrtci, kamor je dostavljala sveže očiščene fileje svojih rib, ob udaru krize v drugi polovici marca pa se je njihovo poslovanje skoraj popolnoma ustavilo, kar v številkah pomeni izgubo prometa med 85 in 90 odstotki.Novico o Faronikinih težavah so pravočasno odkrili pri Argeti, kjer pravijo, da je »ena izmed dolžnosti velikih podjetij pomagati majhnim lokalnim podjetjem, saj so ta polna inovativnih zamisli, bolje razumejo lokalno okolje in ponujajo veliko priložnosti za razvoj izdelkov, ki jih še nismo poznali.«Argeta, ena izmed največjih blagovnih znamk v regiji, je od ribogojnice Faronika odkupila količine rib, ki jim jih ni uspelo prodati, in ustvarila nov ribji namaz – Argeta s posoško postrvjo. Novi okus so razvili v le šestih mesecih, kar je izjemno hitro, še posebej ob upoštevanju dejstva, da je celoten proces potekal med vrhom epidemije.Argeta je k svoji pobudi #PodpiramoLokalno povabila tudi Mercator, enega največjih trgovcev v Sloveniji, ki je nemudoma ponudil prostor na svojih policah, na katerih bo novi izdelek ekskluzivno na voljo slovenskim potrošnikom. Še več, obe veliki podjetji sta se odpovedali dobičku od prodaje in s tem poskrbeli, da bo novi izdelek potrošnikom resnično dostopen.Z nakupom novega ribjega namaza Argeta posoška postrv boste tudi vi postali del zgodbe o spodbujanju lokalnega gospodarstva po eni najbolj nepričakovanih svetovnih kriz. Pokažimo, kaj lahko dosežemo, ko združimo moči vsi, ki podpiramo lokalno.Več o pobudi #PodpiramoLokalno preberite na www.argeta.com