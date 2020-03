Arheologi v križišču Rozmanove in Vrhovčeve

Novo mesto – Danes v križišču Rozmanove in Vrhovčeve, pri Knjižnici Mirana Jarca, začenjajo arheološka sondiranja, ki so zaradi bogate preteklosti nujna pred nadaljevanjem prenove mestnega jedra. Križišče bo zaprto za promet, dostop do Vrhovčeve pa je možen prek Ulice Talcev, Jerebove in Šolske ulice, sporočajo z Mestne občine Novo mesto. Arheologi danes načrtujejo tudi dve sondaži na delu Rozmanove pri parku Rastoče knjige. Obvoz bo možen po drugi polovici cestišča.

Jutri zapora Prešernovega trga

Jutri bodo arheologi predvidoma nadaljevali sondiranje na drugi polovici cestišča pri Parku rastoče knjige. Obvoz bo znova možen po nasprotni polovici cestišča. Nato se bodo arheologi predvidoma še isti dan preselili na začetek Prešernovega trga, ki bo v najožjem delu (pri spomeniku Pojmo bratje, pesem o svobodi) zaprt za promet. Obvoz proti Kandijskemu mostu bo možen po Rozmanovi (v nasprotni smeri kot sicer) in Kastelčevi naprej na Prešernov trg in Sokolsko ulico.