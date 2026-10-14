Kdo je arhitekt, ki bi bil rad ljubljanski župan

Aleš Vrhovec je izbranec stranke SDS za župana prestolnice.
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Aleš Vrhovec je dejal, da se je SDS pridružil nedavno iz osebnega prepričanja, saj stoji za vrednotami, ki jih stranka zagovarja. FOTO: Jože Suhadolnik
Ljubljančane je presenetila najava stranke SDS, da v tekmo za ljubljanskega župana pošilja v političnih krogih in širši javnosti manj znanega arhitekta Aleša Vrhovca (letnik 1964), vodjo biroja Gregorc/Vrhovec arhitekti s sedežem v ljubljanski Rožni dolini, ki ga je ustanovil z ženo, prav tako arhitektko Vanjo Gregorc Vrhovec.
Diplomiral je v začetku 90. let na ljubljanski fakulteti za arhitekturo pri profesorju Janezu Koželju z diplomskim delom Mediateka v Ljubljani: projektni preizkus pozidave južnega izteka Kolodvorske. Med drugim pa se je podpisal pod tržnico Bled, ljubljansko večstanovanjsko stavbo Elipsa (skupaj s Sadar+Vuga in Studiem Krištof), večstanovanjsko hišo Barjanska, dvojček v Murglah, vrste hiše Celovška (s Coinhabom, leta 2019 so zanjo prejeli Plečnikovo medaljo za ...
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