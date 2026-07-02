Raziskovalci ogorčeni, agencija dve uri pred iztekom roka preklicala razpis

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris) je dve uri pred iztekom roka preklicala razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prehrani, poroča Dnevnik. Po neuradnih informacijah časnika naj bi bila vzrok vsebinska neskladnost razpisa s programom aktualne vlade.

Za razpis je bilo letos namenjenih 3,5 milijona evrov, namenjen pa je bil financiranju raziskovalnih projektov na 20 prednostnih temah s področja kmetijstva, varovanja okolja, prehrane in razvoja podeželja.

Aris je na svoji spletni strani sporočil, da je razpis preklical na podlagi poziva ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Po neuradnih informacijah Dnevnika naj bi preklic zahtevalo ministrstvo za kmetijstvo pod vodstvom novega ministra Janeza Ciglerja Kralja, sledil pa naj bi nov razpis z drugačnimi temami.

Preklic je sprožil ogorčenje pri raziskovalcih, ki so prijave pripravljali več tednov oziroma mesecev. Kot opozarjajo, o razveljavitvi niso bili neposredno obveščeni, temveč so zanjo izvedeli s spletne strani Arisa.

»Kolikor vem, se v zadnjih tridesetih letih še ni zgodilo, da bi takšen razpis preklicali, zato me je to zelo presenetilo. Nihče nas ni obvestil o tem,« je za Dnevnik povedala direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije Nike Kranjc.