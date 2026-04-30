    Voznik Arrive Faustin Karačić že pet let pomaga mladim na poti v samostojnost

    Projekt, ki mladim omogoča varen in samozavesten začetek uporabe javnega prevoza se letos prvič seli tudi v Podravje.
    Voznik Arrive Faustin Karačić. FOTO: Arhiv Arriva
    Voznik Arrive Faustin Karačić. FOTO: Arhiv Arriva
    O. B.
    30. 4. 2026 | 07:32
    30. 4. 2026 | 07:32
    Projekt ozaveščanja o varni uporabi avtobusa v integriranem javnem potniškem prometu (IJPP), katerega pobudnik je voznik Arrive Faustin Karačić, letos poteka že peto leto zapored. Pobuda se prvič širi tudi v Podravsko regijo. Predstavitveno vožnjo z devetošolci OŠ Žiri in OŠ Rovte so izvedli v torek, 21. aprila 2026, na relaciji Žiri–Rovte–Logatec–Ljubljana.

    Za mlade je projekt IJPP zelo pomemben. FOTO: Arhiv Arriva
    Za mlade je projekt IJPP zelo pomemben. FOTO: Arhiv Arriva

    Mladi so se na praktičnem primeru seznanili z uporabo sistema IJPP, pravilnim vedenjem na postajališču, varno uporabo avtobusa ter osnovami odgovorne mobilnosti. Projekt je nastal iz vsakodnevnih izkušenj voznika, ki je v neposrednem stiku z mladimi potniki in njihovimi starši. Ob prehodu v srednjo šolo številni devetošolci prvič samostojno uporabljajo javni prevoz. Program jim na praktičen in razumljiv način predstavi uporabo avtobusa, sistem IJPP ter osnovna pravila varnega ravnanja v prometu.

    Mladi so se na praktičnem primeru seznanili z uporabo sistema IJPP, pravilnim vedenjem na postajališču, varno uporabo avtobusa ter osnovami odgovorne mobilnosti. FOTO: Arhiv Arriva
    Mladi so se na praktičnem primeru seznanili z uporabo sistema IJPP, pravilnim vedenjem na postajališču, varno uporabo avtobusa ter osnovami odgovorne mobilnosti. FOTO: Arhiv Arriva

    »Mladi potrebujejo konkretno izkušnjo, ki jim daje občutek varnosti in samozavesti. Ko razumejo, kako deluje sistem IJPP, lažje in odgovorneje uporabljajo javni prevoz. Brez podpore podjetja Arriva projekta ne bi bilo mogoče izvajati na tak način,« poudarja izkušen voznik avtobusa Faustin Karačić, ki dodaja, da program vključuje: predstavitev pravilne in varne uporabe avtobusa, predstavitev sistema IJPP, usmeritve za varno vedenje na postajališču in med vožnjo, seznanitev z načeli Bus bontona. Pri izvedbi sodelujejo partnerji: Zveza šoferjev in avtomehanikov ZŠAM Logatec, Avto-moto društvo Logatec, Policija ter predstavniki Avtobusne postaje Ljubljana.

    Program jim na praktičen in razumljiv način predstavi uporabo avtobusa, sistem IJPP ter osnovna pravila varnega ravnanja v prometu. FOTO: Arhiv Arriva
    Program jim na praktičen in razumljiv način predstavi uporabo avtobusa, sistem IJPP ter osnovna pravila varnega ravnanja v prometu. FOTO: Arhiv Arriva

    Začetek samostojnega 'potovanja' v večje mesto

    Predsednik ZŠAM Logatec Matjaž Cigale ob tem poudarja: »Za številne devetošolce pomeni začetek srednje šole tudi prvo samostojno dnevno potovanje v večje mesto. Informacije in praktična izkušnja, ki jih dobijo na predstavitveni vožnji, pomembno prispevajo k njihovi večji varnosti in samozavesti.« Širitev projekta v Podravsko regijo predstavlja pomemben razvojni korak. Projekt iz leta v leto dosega več mladih in prispeva k večji prometni varnosti ter odgovorni uporabi javnega prevoza.

    »Arriva kot izvajalec javnega potniškega prometa s podporo tovrstnim pobudam krepi svojo vlogo odgovornega partnerja v lokalnem okolju. Poleg zagotavljanja zanesljive mobilnosti aktivno prispeva tudi k izobraževanju in varnosti prihodnjih generacij uporabnikov javnega prevoza,« poudarja Monika Bukovec, vodja marketinga, komunikacije in projektov pri Arrivi.

