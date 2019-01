Arriva mora ponovno zaposliti Mesaroša

Koper - Podjetje Arriva Dolenjska in Primorska mora pozvati odpuščenega sindikalista Endreja Mesaroša nazaj na delo in mu priznati vse pravice iz delovnega razmerja, ki mu je prenehalo 13. avgusta 2017 z redno odpovedjo iz domnevno krivdnih razlogov. Tako je pravnomočno odločilo višje delovno in socialno sodišče, ki je potrdilo sodbo delovnega sodišča v Kopru. Endre Mesaroš je bil pred letom in pol pahnjen na socialno dno, ker se je kot predsednik Sindikata voznikov avtobusov Slovenije zavzemal za pravice voznikov avtobusov.





Endre Mesaroš je od aprila 2015 neuspešno skušal delodajalca (Arrivo) opozoriti na neustrezne delovne razmere in nepošteno plačilo. Boril se je za izboljšanje podjetniške kolektivne pogodbe, za dostojnejše plačilo in prijaznejši delovni proces. Za delodajalce je bilo sporno že to, da je o dogajanju v podjetju obveščal lastnike, pristojne inšpekjtorje in javnost. Delodajalec ga je aprila 2017 najprej kaznoval s 1500 evri kazni, avgusta istega leta pa še odpustili iz krivdnih razlogov. S tem so ga želeli utišati, ker je zahteval tudi zdrave in varne delovne razmere.



Sindikat voznikov avtobusov Slovenije je sprožil delovni spor. Sredi maja lani je koprsko delovno sodišče ugodilo vsem zahtevam predsednika sindikata. Zavzelo je stališče, da ima varstvo sindikalnega predstavnika prednost pred interesom delodajalca in da spada svoboda izražanja med temeljne človekove svoboščine. Prvostopenjsko sodišče pa ni zagrešilo bistvenih kršitev določb postopka, nasprotno - pravilno in popolno je ugotovilo dejansko stanje glede odločilnih dejstev ter sprejelo materialnopravo pravilno določitev, je ugotovili višje delovno in socialno sodišče.



Sindikat voznikov Slovenije se ob tem primeru zavzema za pravičnejši položaj delavcev, ki morajo v takih primerih svojo nedolžnost dokazovati na sodiščih, namesto, da bi delodajalci v primeru odpovedi delovnega razmerja delavcem in njihovim predstavnikom dokazovali kršitve v sodnih postopkih.