Arsenovič po dveh mandatih odhaja, v boj osem kandidatov

Maribor bo po letošnjih lokalnih volitvah dobil novega župana ali županjo, saj se je po osmih letih župan Saša Arsenovič odločil, da ne bo več kandidiral. Včeraj je župansko kandidaturo predstavil tudi skupni kandidat SD, Levice ter Liste kolesarjev in pešcev Matevž Frangež, donedavni državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo.

Ob naštetih kandidatih s podporo parlamentarnih strank ima od včeraj zagotovljeno podporo volivk in volivcev Andrej Bauman, član največje svetniške skupine Arsenovič za Maribor. Bauman je zahtevano število podpisov podpore zbral v sedmih delovnih dneh, pred njim je to uspelo le nestrankarskemu kandidatu Boru Greinerju.

Greiner je zbral tudi največ glasov v predvolilni anketi, v kateri mu tesno sledi Frangež, tretji pa je nekdanji mariborski župan Franc Kangler, ki ne kandidira. Katja Koren je bila uvrščena na četrto mesto.