  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    V Celju dobil mandat aktualni župan Matija Kovač, v Mariboru se obeta drugi krog

    V Celju in Velenju sta mandata dobila že v prvem krogu aktualna župana Matija Kovač in Peter Dermol. V Mariboru in na Ptuju se obeta drugi krog.
    V Mestni občini Celje je zmagal župan Matija Kovač s približno 65 odstotno podporo. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    V Mestni občini Celje je zmagal župan Matija Kovač s približno 65 odstotno podporo. FOTO: Dejan Javornik
    R. I., E. V., T. Š., Š. K.
    15. 11. 2026 | 20:04
    15. 11. 2026 | 21:23
    13:46
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    V vseh mestnih občinah razen v Mariboru želijo stolčke ohraniti dosedanji župani. Štajerska prestolnica bo po osmih letih dobila novega župana, v Celju se za vrnitev poteguje Bojan Šrot, v Velenju in na Ptuju pa aktualna župan in županja kandidirata za ponovni mandat.

    V Mariboru kaže na drugi krog med Matevžem Frangežem in Borom Greinerjem

    Štajerska prestolnica dobiva novega župana oziroma županjo. Aktualni župan Saša Arsenovič se po dveh mandatih ni odločil za ponovno kandidaturo. Tik pred iztekom volilnega dne je vse kandidate in kandidatko prišel pozdravit. »Hvala vsem, ki so se trudili s programom, z delom, z aktiviranjem, demokracije brez tega ne bi bilo. Želim jim vsem veliko uspeha in seveda posledično veliko uspeha v Mariboru,« je  dejal.

    Tik pred iztekom volilnega dne je vse kandidate in kandidatko prišel pozdravit dosedanji župan Saša Arsenovič, ki se je po dveh mandatih odločil, da ne bo več kandidiral. FOTO: Tomica Šuljić
    Tik pred iztekom volilnega dne je vse kandidate in kandidatko prišel pozdravit dosedanji župan Saša Arsenovič, ki se je po dveh mandatih odločil, da ne bo več kandidiral. FOTO: Tomica Šuljić

    V Mariboru ima volilno pravico 79.188 volivcev, do 19. ure je glasovalo 30.026 udeležencev, kar predstavlja 37,92 odstotka. Na lokalnih volitvah leta 2022 je na županskih volitvah glasovalo 41,21 odstotka volilnih upravičencev, leta 2018 pa 49,78 odstotka. 

    Za županski položaj se poteguje deset kandidatov. Po izžrebanem vrstnem redu so bili na glasovnici Matej Vodopivec, ki ga je predlagala Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti, Andrej Bauman kot kandidat skupine volivcev, Andrej Matvoz s podporo Gibanja Svoboda, Mitja Zgoznik s podporo stranke Resnica in Vincenc Gajser s podporo Stranke slovenskega naroda.

    Med kandidati so bili še Matevž Frangež s podporo Socialnih demokratov, Levice ter Liste kolesarjev in pešcev, Aleš Ernecl s podporo Stranke Straža, Katja Koren s podporo Demokratov, SDS, NSi in Fokusa, Igor Jurišič s podporo Stranke mladih ter Bor Greiner kot kandidat skupine volivcev.

    Prihod kandidata Bora Greinerja, novinarja in urednika Radia City, ki je v dveh anketah časnika Večer imel največ podpore. FOTO: Tomica Šuljić. FOTO: Tomica Šuljić
    Prihod kandidata Bora Greinerja, novinarja in urednika Radia City, ki je v dveh anketah časnika Večer imel največ podpore. FOTO: Tomica Šuljić. FOTO: Tomica Šuljić

    Med desetimi kandidati se je potegovala le ena ženska, najmlajši kandidat je 32-letni Zgoznik, najstarejši pa 73-letni Gajser. Mariborčani so poleg novega župana izbirali tudi člane mestnega sveta, za vstop v mestni svet se poteguje 17 kandidatnih list.

    V knežjem mestu Kovač osvojil drugi mandat

    V Celju je po veliki večini preštetih glasov zmagal župan Matija Kovač z okoli 65-odstotno podporo. Po štirih letih se je znova odločalo med nadaljevanjem županovanja Matije Kovača in vrnitvijo njegovega predhodnika Bojana Šrota. Ta je Celje vodil 24 let oziroma šest mandatov, od leta 1998 do 2022. Za županski položaj so se potegovali še Darko Radiković, kandidat Državljanskega gibanja Resnica, in Tomaž Krajnc z Listo Tomaža Krajnca. 

    Veslje župana Matija Kovača ob zmagi. FOTO: Dejan Javornik
    Veslje župana Matija Kovača ob zmagi. FOTO: Dejan Javornik

    Prav visoka volilna udeležba z optimizmom navdaja aktualnega župana Matijo Kovača, ki pričakuje odličen rezultat. Ta je dejal, da so za ta rezultat trdo delali in se široko povezali: »Zelo sem hvaležen za podporo vseh strank, ki so nam jo dale, predvsem pa vseh občanov, ki so ponovno dokazali, da jim je mar za svoje mesto. Zelo so se angažirali, razpravljali, predvsem pa tudi že z volilno udeležbo do 16. ure pokazali, da se Celje spreminja.«

    Nadalje je dodal: »Celje ima poleg Ljubljane največjo rast udeležbe v primerjavi z letom 2022, kar mislim, da pomeni to, da je pot, po kateri hodimo, kjer delamo transparentno, vključujemo ljudi v vse faze odločanja, uvajamo participativne metode, tudi tista, ki ljudi privabi dejansko k odločanju. Veselim se končnih rezultatov.«

    Za Šrota je rezultat slabši od pričakovanj, vendar je pred izidom volitev dejal, da ne bo razočaran. FOTO: Dejan Javornik
    Za Šrota je rezultat slabši od pričakovanj, vendar je pred izidom volitev dejal, da ne bo razočaran. FOTO: Dejan Javornik

    Kovač je dejal, da je bila letošnja volilna kampanja bistveno drugačna kot pred štirimi leti, ko je bil sam izzivalec. »Tokrat sem preživel enega najbolj mirnih koncev tedna, odkar sem župan. Na rezultate čakam v veselem pričakovanju, predvsem pa brez stresa. Ta občutek mi daje tudi intuitivno upanje, da bo vse tako, kot smo si zamislili.«

    Če mu vendarle ne bo uspelo zmagati v prvem krogu, so po njegovih besedah pripravljeni tudi na drugega. »Računam, da drugega kroga letos ne bo. Če pa bi bil, ne bi bil razočaran. Nadaljeval bi kampanjo in v naslednjih 14 dneh še enkrat poskušal pojasniti, zakaj menim, da je prava pot za Celje tista, po kateri hodimo skupaj s strankami, ki so me predlagale, občani in ob širši podpori, ki sem jo čutil v vseh teh štirih letih.«

    »Celje ima poleg Ljubljane največjo rast udeležbe v primerjavi z letom 2022, kar pomeni, da je pot, po kateri hodimo, kjer delamo transparentno, vključujemo ljudi v vse faze odločanja, uvajamo participativne metode, tudi tista, ki ljudi privabi dejansko k odločanju,« je dejal celjski župan Matija Kovač.

    Bojan Šrot je takoj po zaprtju volišč dejal, da pričakuje dober rezultat. »To so moje osme županske volitve, pa moram povedati, da še nikoli v ekipi ni bilo toliko pozitivne energije. Kampanjo smo izpeljali kot iz učbenika, tako vsebinsko kot energijsko. Vodili smo jo pozitivno, ljudem povedali, kaj vidimo kot glavne probleme v našem mestu in kako jih rešiti. Če kampanja kaj velja, potem bi moral biti nocoj rezultat odličen.«

    Šrot je bil po dolgem času znova v vlogi izzivalca, a pravi, da je volilne kampanje vedno dojemal kot tekmo. »Velikokrat sem se šalil, da je to moja prva tekma, čeprav tudi izkušnje iz preteklih tekem nekaj štejejo. Pravzaprav ni nič drugače kot pred leti. Je pa res, da je drugače biti izzivalec kot pa tisti, ki se brani pred očitki vseh, ki nastopajo v kampanji.«

    Če ne bo drugega kroga oziroma bo rezultat slabši od pričakovanj, Šrot pravi, da ne bo razočaran. »Pravzaprav ni rezultata, ki bi nas razočaral. V mojem štabu smo se z mojimi ljudmi že dogovorili, da smo na neki način moralni zmagovalci teh volitev, ne glede na rezultat. Delali bomo naprej tako, kot smo zadnja štiri leta oziroma že prejšnja leta.«

    Volilna udeležba je bila v knežjem mestu že čez dan precej visoka. Po zadnjih podatkih je do 19. ure volilo 17.294 volilnih upravičencev od sicer 35.569, kar predstavlja 48,62 odstotka.

    V Velenju Peter Dermol dobil nov mandat

    Mestno občino Velenje bo tudi prihodnja štiri leta vodil dosedanji župan Peter Dermol iz vrst SD. Že v prvem krogu je premagal šest protikandidatov. Po preštetih 91,66 odstotka glasov je zanj glasovalo 63,23 odstotka volivcev. Izid ni presenečenje, v Velenju ima SD že dolgo primat. Dermol bo občino vodil v času pomembnih razvojnih premikov.

    48-letni Dermol se je na volitve odpravil tudi s podporo skupine volivcev, Stranke generacij, stranke Volt Slovenija in Gibanja Svoboda. V izjavi za medije je napovedal, da bo po začetku novega mandata najprej opravil pogovore z najožjimi sodelavci ter z njimi pregledal, kaj lahko v procesu delovanja občinske uprave izboljšajo.

    Sledila bodo normalna opravila, kot je razvoj vseh tistih projektov, ki jih že danes izvajajo, in rebalans proračuna v začetku prihodnjega leta, je orisal. »Vem, da bo delo občinske uprave tudi naprej potekalo na zelo visoki ravni, in želim si, da je moja ekipa čim bolj učinkovita, produktivna in da bodo to ljudje na koncu tudi prepoznali,« je dejal.

    Za županski položaj so se še potegovali Rok Plankelj in skupina volivcev, Veronika Juvan s podporo Nove Slovenije, Asmir Bećarević, ki ga podpirata Sara Bajec s skupino volivcev in Ljudska iniciativa Velenje, Nejc Pačnik s podporo Slovenske demokratske stranke, Franci Lenart, kandidat liste Naše Velenje, Alenka Gortan s podporo Demokratov Anžeta Logarja ter Faruk Pijuković, znan tudi kot Crni, ki ga je predlagala stranka Rešitev, Stranka upokojencev Velenje, Slovenija.

    Mestno občino Velenje bo tudi prihodnja štiri leta vodil dosedanji župan Peter Dermol iz vrst SD. FOTO: Jure Eržen
    Mestno občino Velenje bo tudi prihodnja štiri leta vodil dosedanji župan Peter Dermol iz vrst SD. FOTO: Jure Eržen

    Predvolilno kampanjo so zaznamovala predvsem vprašanja glede ogrevanja in zagotavljanja novih delovnih mest po izhodu iz premogovništva pa tudi problematika pomanjkanja stanovanj, zagotavljanje varnosti v mestu in prometu ter gradnja tretje razvojne osi.

    Dermol je bil najprej pet let podžupan, za župana pa prvič izvoljen na nadomestnih volitvah oktobra 2020, ki so jih izvedli po smrti dotedanjega župana Bojana Kontiča. Prejel je 64,3 odstotka oz. 5706 glasov. Dve leti pozneje je na rednih volitvah rezultat še izboljšal in zmagal prav tako v prvem krogu, ko je v konkurenci še petih protikandidatov prejel 68,8 odstotka glasov volivcev oz. 8504 glasove. Na volitvah pred štirimi leti je bila volilna udeležba 47,35-odstotna.

    SD je v 33-članskem mestnem svetu v iztekajočem se mandatu imela največ mest, in sicer 16, kar je bilo sicer dve mesti manj kot v mandatu prej. Preostala sestava mestnega sveta se je z nekaterimi prestopi svetnikov v štirih letih nekoliko spremenila v primerjavi z izvoljenimi v jeseni 2022.

    Ob koncu tega mandata je bilo tako v mestnem svetu pet svetnikov stranke Naše Velenje, po trije svetniki Stranke generacij in Gibanja Svoboda, SDS je imela dva svetnika, po enega pa skupna lista SLS in Naša dežela ter tudi NSi in Demokrati. V mestnem svetu je bil tudi en samostojni svetnik. Za tokratne volitve pa so kandidatne liste za velenjski mestni svet vložili Resnica, SDS, Rešitev - Stranka upokojencev Velenje, Ljudska iniciativa Velenje, Naše Velenje, Vesna, Stranka generacij, Demokrati, NSi, Volt Slovenija, SD in Gibanje Svoboda.

    Na Ptuju čez dva tedna drugi krog županskih volitev med županjo Nuško Gajšek in Jankom Šircem

    Na Ptuju bodo volivci čez dva tedna spet glasovali. V drugi krog županskih volitev sta se uvrstila aktualna županja Nuška Gajšek iz vrst SD in neodvisni kandidat Janko Širec, ki ga podpirata tudi Gibanje Svoboda in lista Ptuj je naš. Gajškova je prejela 44,88 odstotka, Širec pa 24,54 odstotka glasov, z nekaj deset glasovi več kot tretji Andrej Čuš, ki je tako ostal brez uvrstitve v drugi krog.

    Na glasovnici so bili še Nuška Vrabl s podporo Demokratov, Lina Habjanič s podporo Levice ter Janko Širec, neodvisni kandidat skupine volivcev, ki ga podpirajo tudi Gibanje Svoboda, SDS in lista Ptuj je naš. V Mestni občini Ptuj je 17.171 volilnih upravičencev. Do 19. ure je glasovalo 9440 od 18.180 volivcev, udeležba pa je bila 51,93 odstotna. Na lokalnih volitvah leta 2022 je bila končna udeležba v prvem krogu 47,64-odstotna, leta 2018 pa 54,96-odstotna.

    Na Ptuju se bosta v drugem krogu županskih volitev pomerila trenutna županja Nuška Gajšek, ki je prejela 44,9 odstotka glasov, in Janko Širec s 24,5 odstotka. FOTO: Delo
    Na Ptuju se bosta v drugem krogu županskih volitev pomerila trenutna županja Nuška Gajšek, ki je prejela 44,9 odstotka glasov, in Janko Širec s 24,5 odstotka. FOTO: Delo

    Aktualni županji je pred štirimi leti uspelo prepričljivo zmagati že v prvem krogu, kljub sedmim protikandidatom. Takrat je osvojila dobrih 64 odstotkov glasov, s 16 odstotki se ji je najbolj približal Čuš. Tokrat je bila konkurenca očitno močnejša, v drugem krogu jo čaka trenutni direktor ptujskega komunalnega podjetja, ki se z aktualno mestno upravo že nekaj časa ni ujel preveč dobro.

    V času volilne kampanje se je Gajškova pohvalila s sanacijo občinskih financ v sicer še vedno eni bolj zadolženih mestnih občin, za nov mandat pa napovedala nov investicijski ciklus. Udobno županovanje ji je pretekla štiri leta omogočal tudi uspeh njene stranke, saj je imela SD v 29-članskem organu deset svetnikov, po pet sta jih osvojili Lista Andreja Čuša in SDS, štiri pa Gibanje Svoboda.

    Neodvisni kandidat Janko Širec, ki ga podpirata tudi Gibanje Svoboda in lista Ptuj je naš. FOTO: Aleš Andlovič 
    Neodvisni kandidat Janko Širec, ki ga podpirata tudi Gibanje Svoboda in lista Ptuj je naš. FOTO: Aleš Andlovič 

    Pred letošnjimi volitvami so v Svobodi podprli Širca, ki je sicer kandidaturo oddal s podpisi volivcev. Skupaj z njegovo listo in listo Ptuj je naš so pod imenom Gibanja Svoboda sestavili tudi listo za mestni svet. Ob najavi kandidature, v kateri v ospredje postavlja razvoj gospodarstva in odgovorno upravljanje občinskih sredstev, so Širca sicer podprli tudi v SDS, a so si pozneje premislili, niso pa predlagali svojega kandidata za župana.

    Novice  |  Svet
    EU

    Evroposlanci pozvali k ukrepanju proti Sloveniji. Kaj piše v njihovem pismu?

    Predstavniki štirih političnih skupin opozarjajo, da bi predlog novele zakona o volilni in referendumski kampanji lahko utišal del slovenske civilne družbe.
    Jure Kosec 13. 11. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ministrstvo za notranje zadeve

    Takšnega preverjanja skupine državljanov v zgodovini Slovenije še ni bilo

    93 dvojnih državljanov so na podlagi sklepa vlade preiskovale Sova, OVS in policija. Pravni strokovnjak opozarja na diskriminacijo.
    Mirt Bezlaj 13. 11. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstveni inšpektorat

    Nov umik izdelka v Eurospinu

    Zdravstveni inšpektorat RS je v okviru uradnega nadzora ugotovil, da lahko krema povzroči alergijsko reakcijo.
    13. 11. 2026 | 15:27
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Cene energentov

    Neuradno: prihodnji teden še ena pocenitev goriva

    Cena za liter 95-oktanskega bencina naj od torka znašala 1,445 evra, dizla 1,80 evra, kurilnega olja pa 1,42 evra.
    14. 11. 2026 | 19:36
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

    Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce.
    10. 11. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

    Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
    Promo Delo 4. 11. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Bomo imeli čez 15 let dovolj elektrike za vse?

    Vse večja poraba električne energije bo v prihodnjih desetletjih zahtevala, da se elektroenergetski sistem prilagodi spreminjajočim se razmeram.
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

    Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
    9. 11. 2026 | 14:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    10 let Delovih podjetniških zvezd

    Unichem: Od Vrhnike do Latinske Amerike in Afrike, zdaj pa še v Azijo

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2025 je zvezda v kategoriji MSP postal Unichem.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 11. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniška zvezda 2018

    Polycom: Z največjim poslom v zgodovini vstopajo v novo poglavje

    Ob desetem izboru Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2018 je Delova zvezda postalo podjetje Polycom.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniška zvezda 2019

    Intra Lighting: Smo samozavestnejši pri inovacijah in pri pristopu do trga

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2019 je Delova zvezda postalo podjetje Intra Lighting.
    Milka Bizovičar 12. 11. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Sposobnosti vodenja nimamo v krvi, ampak se je naučimo

    Simona Špilak, kadrovska strokovnjakinja, o slovenskih vodjih, ki da so strokovni in vizionarski, a premalo zaupajo svojim sodelavcem.
    Milka Bizovičar 12. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    lokalne volitveMariborPtujBojan ŠrotSaša Arsenovičmatija kovač

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Po modrem cunamiju boj za Trumpovo dediščino

    Republikanski prvak bo moral odbijati napade demokratov in poiskati nekoga, ki bo sposoben stopiti v njegove čevlje.
    Barbara Kramžar 15. 11. 2026 | 21:15
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga Aba

    Olimpija v Beogradu dolgo grozila Crveni zvezdi

    Košarkarji Cedevite Olimpije so v osmem kolu lige ABA doživeli poraz na gostovanju pri vodilni ekipi skupine A.
    15. 11. 2026 | 21:10
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Novo mesto

    Macedoni zmagal v prvem krogu, nazdravili so s penino

    Po preštetih 38 odstotkih glasov Macedoni vodi z 72 odstotki glasov.
    15. 11. 2026 | 20:28
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V živo iz Studia DELO: Analize, prvi rezultati in presenečenja

    Volivci so odločili, zdaj prihaja čas za analizo. S političnimi komentatorji skozi volilni večer.
    15. 11. 2026 | 20:22
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V Celju dobil mandat aktualni župan Matija Kovač, v Mariboru se obeta drugi krog

    V Celju in Velenju sta mandata dobila že v prvem krogu aktualna župana Matija Kovač in Peter Dermol. V Mariboru in na Ptuju se obeta drugi krog.
    15. 11. 2026 | 20:04
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Novo mesto

    Macedoni zmagal v prvem krogu, nazdravili so s penino

    Po preštetih 38 odstotkih glasov Macedoni vodi z 72 odstotki glasov.
    15. 11. 2026 | 20:28
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V živo iz Studia DELO: Analize, prvi rezultati in presenečenja

    Volivci so odločili, zdaj prihaja čas za analizo. S političnimi komentatorji skozi volilni večer.
    15. 11. 2026 | 20:22
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V Celju dobil mandat aktualni župan Matija Kovač, v Mariboru se obeta drugi krog

    V Celju in Velenju sta mandata dobila že v prvem krogu aktualna župana Matija Kovač in Peter Dermol. V Mariboru in na Ptuju se obeta drugi krog.
    15. 11. 2026 | 20:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

    Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

    Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
    Promo Delo 11. 11. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    TRADICIJA

    Slovensko podjetje osvaja Evropo. Zdaj je na vrsti Španija

    Perutnina Ptuj je lani praznovala 120 let poslovanja. Jubilej je prišel v obdobju pomembne poslovne preobrazbe.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Združili moči s prvakom med pijačami

    Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
    Promo Delo 10. 11. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

    Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    V Ljubljano prihajajo filmske legende

    Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Kaj išče hrvaško energetsko podjetje v Kazahstanu?

    Energija je eden ključnih dejavnikov stabilnosti in samostojnosti držav, trenutne geopolitične razmere pa poudarjajo pomen energetske varnosti v Evropi.
    Promo Delo 13. 11. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihranki na banki? Preverite, kje lahko dobite največ

    Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

    Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

    Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo