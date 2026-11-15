V Celju dobil mandat aktualni župan Matija Kovač, v Mariboru se obeta drugi krog

V vseh mestnih občinah razen v Mariboru želijo stolčke ohraniti dosedanji župani. Štajerska prestolnica bo po osmih letih dobila novega župana, v Celju se za vrnitev poteguje Bojan Šrot, v Velenju in na Ptuju pa aktualna župan in županja kandidirata za ponovni mandat.

V Mariboru kaže na drugi krog med Matevžem Frangežem in Borom Greinerjem

Štajerska prestolnica dobiva novega župana oziroma županjo. Aktualni župan Saša Arsenovič se po dveh mandatih ni odločil za ponovno kandidaturo. Tik pred iztekom volilnega dne je vse kandidate in kandidatko prišel pozdravit. »Hvala vsem, ki so se trudili s programom, z delom, z aktiviranjem, demokracije brez tega ne bi bilo. Želim jim vsem veliko uspeha in seveda posledično veliko uspeha v Mariboru,« je dejal.

Tik pred iztekom volilnega dne je vse kandidate in kandidatko prišel pozdravit dosedanji župan Saša Arsenovič, ki se je po dveh mandatih odločil, da ne bo več kandidiral. FOTO: Tomica Šuljić

V Mariboru ima volilno pravico 79.188 volivcev, do 19. ure je glasovalo 30.026 udeležencev, kar predstavlja 37,92 odstotka. Na lokalnih volitvah leta 2022 je na županskih volitvah glasovalo 41,21 odstotka volilnih upravičencev, leta 2018 pa 49,78 odstotka.

Za županski položaj se poteguje deset kandidatov. Po izžrebanem vrstnem redu so bili na glasovnici Matej Vodopivec, ki ga je predlagala Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti, Andrej Bauman kot kandidat skupine volivcev, Andrej Matvoz s podporo Gibanja Svoboda, Mitja Zgoznik s podporo stranke Resnica in Vincenc Gajser s podporo Stranke slovenskega naroda.

Med kandidati so bili še Matevž Frangež s podporo Socialnih demokratov, Levice ter Liste kolesarjev in pešcev, Aleš Ernecl s podporo Stranke Straža, Katja Koren s podporo Demokratov, SDS, NSi in Fokusa, Igor Jurišič s podporo Stranke mladih ter Bor Greiner kot kandidat skupine volivcev.

Prihod kandidata Bora Greinerja, novinarja in urednika Radia City, ki je v dveh anketah časnika Večer imel največ podpore. FOTO: Tomica Šuljić. FOTO: Tomica Šuljić

Med desetimi kandidati se je potegovala le ena ženska, najmlajši kandidat je 32-letni Zgoznik, najstarejši pa 73-letni Gajser. Mariborčani so poleg novega župana izbirali tudi člane mestnega sveta, za vstop v mestni svet se poteguje 17 kandidatnih list.

V knežjem mestu Kovač osvojil drugi mandat

V Celju je po veliki večini preštetih glasov zmagal župan Matija Kovač z okoli 65-odstotno podporo. Po štirih letih se je znova odločalo med nadaljevanjem županovanja Matije Kovača in vrnitvijo njegovega predhodnika Bojana Šrota. Ta je Celje vodil 24 let oziroma šest mandatov, od leta 1998 do 2022. Za županski položaj so se potegovali še Darko Radiković, kandidat Državljanskega gibanja Resnica, in Tomaž Krajnc z Listo Tomaža Krajnca.

Veslje župana Matija Kovača ob zmagi. FOTO: Dejan Javornik

Prav visoka volilna udeležba z optimizmom navdaja aktualnega župana Matijo Kovača, ki pričakuje odličen rezultat. Ta je dejal, da so za ta rezultat trdo delali in se široko povezali: »Zelo sem hvaležen za podporo vseh strank, ki so nam jo dale, predvsem pa vseh občanov, ki so ponovno dokazali, da jim je mar za svoje mesto. Zelo so se angažirali, razpravljali, predvsem pa tudi že z volilno udeležbo do 16. ure pokazali, da se Celje spreminja.«

Nadalje je dodal: »Celje ima poleg Ljubljane največjo rast udeležbe v primerjavi z letom 2022, kar mislim, da pomeni to, da je pot, po kateri hodimo, kjer delamo transparentno, vključujemo ljudi v vse faze odločanja, uvajamo participativne metode, tudi tista, ki ljudi privabi dejansko k odločanju. Veselim se končnih rezultatov.«

Za Šrota je rezultat slabši od pričakovanj, vendar je pred izidom volitev dejal, da ne bo razočaran. FOTO: Dejan Javornik

Kovač je dejal, da je bila letošnja volilna kampanja bistveno drugačna kot pred štirimi leti, ko je bil sam izzivalec. »Tokrat sem preživel enega najbolj mirnih koncev tedna, odkar sem župan. Na rezultate čakam v veselem pričakovanju, predvsem pa brez stresa. Ta občutek mi daje tudi intuitivno upanje, da bo vse tako, kot smo si zamislili.«

Če mu vendarle ne bo uspelo zmagati v prvem krogu, so po njegovih besedah pripravljeni tudi na drugega. »Računam, da drugega kroga letos ne bo. Če pa bi bil, ne bi bil razočaran. Nadaljeval bi kampanjo in v naslednjih 14 dneh še enkrat poskušal pojasniti, zakaj menim, da je prava pot za Celje tista, po kateri hodimo skupaj s strankami, ki so me predlagale, občani in ob širši podpori, ki sem jo čutil v vseh teh štirih letih.«

»Celje ima poleg Ljubljane največjo rast udeležbe v primerjavi z letom 2022, kar pomeni, da je pot, po kateri hodimo, kjer delamo transparentno, vključujemo ljudi v vse faze odločanja, uvajamo participativne metode, tudi tista, ki ljudi privabi dejansko k odločanju,« je dejal celjski župan Matija Kovač.

Bojan Šrot je takoj po zaprtju volišč dejal, da pričakuje dober rezultat. »To so moje osme županske volitve, pa moram povedati, da še nikoli v ekipi ni bilo toliko pozitivne energije. Kampanjo smo izpeljali kot iz učbenika, tako vsebinsko kot energijsko. Vodili smo jo pozitivno, ljudem povedali, kaj vidimo kot glavne probleme v našem mestu in kako jih rešiti. Če kampanja kaj velja, potem bi moral biti nocoj rezultat odličen.«

Šrot je bil po dolgem času znova v vlogi izzivalca, a pravi, da je volilne kampanje vedno dojemal kot tekmo. »Velikokrat sem se šalil, da je to moja prva tekma, čeprav tudi izkušnje iz preteklih tekem nekaj štejejo. Pravzaprav ni nič drugače kot pred leti. Je pa res, da je drugače biti izzivalec kot pa tisti, ki se brani pred očitki vseh, ki nastopajo v kampanji.«

Če ne bo drugega kroga oziroma bo rezultat slabši od pričakovanj, Šrot pravi, da ne bo razočaran. »Pravzaprav ni rezultata, ki bi nas razočaral. V mojem štabu smo se z mojimi ljudmi že dogovorili, da smo na neki način moralni zmagovalci teh volitev, ne glede na rezultat. Delali bomo naprej tako, kot smo zadnja štiri leta oziroma že prejšnja leta.«

Volilna udeležba je bila v knežjem mestu že čez dan precej visoka. Po zadnjih podatkih je do 19. ure volilo 17.294 volilnih upravičencev od sicer 35.569, kar predstavlja 48,62 odstotka.

V Velenju Peter Dermol dobil nov mandat

Mestno občino Velenje bo tudi prihodnja štiri leta vodil dosedanji župan Peter Dermol iz vrst SD. Že v prvem krogu je premagal šest protikandidatov. Po preštetih 91,66 odstotka glasov je zanj glasovalo 63,23 odstotka volivcev. Izid ni presenečenje, v Velenju ima SD že dolgo primat. Dermol bo občino vodil v času pomembnih razvojnih premikov.

48-letni Dermol se je na volitve odpravil tudi s podporo skupine volivcev, Stranke generacij, stranke Volt Slovenija in Gibanja Svoboda. V izjavi za medije je napovedal, da bo po začetku novega mandata najprej opravil pogovore z najožjimi sodelavci ter z njimi pregledal, kaj lahko v procesu delovanja občinske uprave izboljšajo.

Sledila bodo normalna opravila, kot je razvoj vseh tistih projektov, ki jih že danes izvajajo, in rebalans proračuna v začetku prihodnjega leta, je orisal. »Vem, da bo delo občinske uprave tudi naprej potekalo na zelo visoki ravni, in želim si, da je moja ekipa čim bolj učinkovita, produktivna in da bodo to ljudje na koncu tudi prepoznali,« je dejal.

Za županski položaj so se še potegovali Rok Plankelj in skupina volivcev, Veronika Juvan s podporo Nove Slovenije, Asmir Bećarević, ki ga podpirata Sara Bajec s skupino volivcev in Ljudska iniciativa Velenje, Nejc Pačnik s podporo Slovenske demokratske stranke, Franci Lenart, kandidat liste Naše Velenje, Alenka Gortan s podporo Demokratov Anžeta Logarja ter Faruk Pijuković, znan tudi kot Crni, ki ga je predlagala stranka Rešitev, Stranka upokojencev Velenje, Slovenija.

Mestno občino Velenje bo tudi prihodnja štiri leta vodil dosedanji župan Peter Dermol iz vrst SD. FOTO: Jure Eržen

Predvolilno kampanjo so zaznamovala predvsem vprašanja glede ogrevanja in zagotavljanja novih delovnih mest po izhodu iz premogovništva pa tudi problematika pomanjkanja stanovanj, zagotavljanje varnosti v mestu in prometu ter gradnja tretje razvojne osi.

Dermol je bil najprej pet let podžupan, za župana pa prvič izvoljen na nadomestnih volitvah oktobra 2020, ki so jih izvedli po smrti dotedanjega župana Bojana Kontiča. Prejel je 64,3 odstotka oz. 5706 glasov. Dve leti pozneje je na rednih volitvah rezultat še izboljšal in zmagal prav tako v prvem krogu, ko je v konkurenci še petih protikandidatov prejel 68,8 odstotka glasov volivcev oz. 8504 glasove. Na volitvah pred štirimi leti je bila volilna udeležba 47,35-odstotna.

SD je v 33-članskem mestnem svetu v iztekajočem se mandatu imela največ mest, in sicer 16, kar je bilo sicer dve mesti manj kot v mandatu prej. Preostala sestava mestnega sveta se je z nekaterimi prestopi svetnikov v štirih letih nekoliko spremenila v primerjavi z izvoljenimi v jeseni 2022.

Ob koncu tega mandata je bilo tako v mestnem svetu pet svetnikov stranke Naše Velenje, po trije svetniki Stranke generacij in Gibanja Svoboda, SDS je imela dva svetnika, po enega pa skupna lista SLS in Naša dežela ter tudi NSi in Demokrati. V mestnem svetu je bil tudi en samostojni svetnik. Za tokratne volitve pa so kandidatne liste za velenjski mestni svet vložili Resnica, SDS, Rešitev - Stranka upokojencev Velenje, Ljudska iniciativa Velenje, Naše Velenje, Vesna, Stranka generacij, Demokrati, NSi, Volt Slovenija, SD in Gibanje Svoboda.

Na Ptuju čez dva tedna drugi krog županskih volitev med županjo Nuško Gajšek in Jankom Šircem

Na Ptuju bodo volivci čez dva tedna spet glasovali. V drugi krog županskih volitev sta se uvrstila aktualna županja Nuška Gajšek iz vrst SD in neodvisni kandidat Janko Širec, ki ga podpirata tudi Gibanje Svoboda in lista Ptuj je naš. Gajškova je prejela 44,88 odstotka, Širec pa 24,54 odstotka glasov, z nekaj deset glasovi več kot tretji Andrej Čuš, ki je tako ostal brez uvrstitve v drugi krog.

Na glasovnici so bili še Nuška Vrabl s podporo Demokratov, Lina Habjanič s podporo Levice ter Janko Širec, neodvisni kandidat skupine volivcev, ki ga podpirajo tudi Gibanje Svoboda, SDS in lista Ptuj je naš. V Mestni občini Ptuj je 17.171 volilnih upravičencev. Do 19. ure je glasovalo 9440 od 18.180 volivcev, udeležba pa je bila 51,93 odstotna. Na lokalnih volitvah leta 2022 je bila končna udeležba v prvem krogu 47,64-odstotna, leta 2018 pa 54,96-odstotna.

Na Ptuju se bosta v drugem krogu županskih volitev pomerila trenutna županja Nuška Gajšek, ki je prejela 44,9 odstotka glasov, in Janko Širec s 24,5 odstotka. FOTO: Delo

Aktualni županji je pred štirimi leti uspelo prepričljivo zmagati že v prvem krogu, kljub sedmim protikandidatom. Takrat je osvojila dobrih 64 odstotkov glasov, s 16 odstotki se ji je najbolj približal Čuš. Tokrat je bila konkurenca očitno močnejša, v drugem krogu jo čaka trenutni direktor ptujskega komunalnega podjetja, ki se z aktualno mestno upravo že nekaj časa ni ujel preveč dobro.

V času volilne kampanje se je Gajškova pohvalila s sanacijo občinskih financ v sicer še vedno eni bolj zadolženih mestnih občin, za nov mandat pa napovedala nov investicijski ciklus. Udobno županovanje ji je pretekla štiri leta omogočal tudi uspeh njene stranke, saj je imela SD v 29-članskem organu deset svetnikov, po pet sta jih osvojili Lista Andreja Čuša in SDS, štiri pa Gibanje Svoboda.

Neodvisni kandidat Janko Širec, ki ga podpirata tudi Gibanje Svoboda in lista Ptuj je naš. FOTO: Aleš Andlovič

Pred letošnjimi volitvami so v Svobodi podprli Širca, ki je sicer kandidaturo oddal s podpisi volivcev. Skupaj z njegovo listo in listo Ptuj je naš so pod imenom Gibanja Svoboda sestavili tudi listo za mestni svet. Ob najavi kandidature, v kateri v ospredje postavlja razvoj gospodarstva in odgovorno upravljanje občinskih sredstev, so Širca sicer podprli tudi v SDS, a so si pozneje premislili, niso pa predlagali svojega kandidata za župana.