Mariborska županska tekma brez favorita, kandidatov pa vse več

Medtem ko se župan Saša Arsenovič še ne izjasni glede kandidature za tretji mandat župana Maribora, njegov glavni tekmec Franc Kangler pa je dobil službo v Ljubljani, vznika vedno več imen možnih drugih kandidatov za položaj. V tekmo se znova podaja Igor Jurišič, o kandidaturi razmišljajo tudi Bor Greiner, Roman Križnjak in Andrej Matvoz.

Novinar in povezovalec prireditev Bor Greiner je novinec v politiki, kandidaturo za župana na jesenskih volitvah pa naj bi vložil s podpisi volivcev. »Možnost moje kandidature za župana Maribora se je v zadnjih tednih zelo konkretizirala. Zavedam se odgovornosti, ki jo prinaša ta vloga, zato se veliko pogovarjam z ljudmi in preverjam, ali lahko skupaj povežemo dovolj zaupanja, znanja, energije in neodvisne podpore za drugačen, bolj povezan Maribor,« je povedal za STA.

Nov način vodenja

Igor Jurišič bo nastopil kot županski kandidat Stranke mladih – Zeleni Evrope, katere edini predstavnik je v mestnem svetu. Kot je povedal za STA, Maribor glede na nedavne kriminalistične preiskave pri županu Arsenoviču »potrebuje ne le novo osebo, ampak tudi nov način vodenja, ki bo mesto postavil pred osebne interese posameznikov«. To ne bo njegova prva kandidatura, saj je že večkrat poskušal; na volitvah pred štirimi leti je zbral 0,97 odstotka glasov.

Takrat sta se v drugi krog med 15 kandidati uvrstila Arsenovič, ki je kandidaturo vložil s podpisi volivcev, in Kangler kot kandidat NLS. Njegova stranka se je sicer kasneje pridružila SDS. V drugem krogu je Arsenovič prepričljivo zmagal z 61 odstotki glasov. To je bil njun že drugi dvoboj, saj sta se v drugem krogu pomerila že na volitvah leta 2018, ko je prav tako zmagal Arsenovič. Ta je tudi prvič kandidiral s podpisi volivcev.

SDS s svojim kandidatom do konca junija

Letos takšnega dvoboja skoraj zagotovo ne bo, saj je Kangler postal državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. Sicer je že prej govoril, da ga župansko mesto ne zanima več. Vodja svetniške skupine SDS Milan Mikl je pred dnevi za STA povedal, da bodo ime svojega županskega kandidata javnosti predstavili do konca junija.

Tudi Arsenovič za zdaj molči. Kot pravi, končne odločitve o morebitni ponovni kandidaturi še ni sprejel. Za mesto ima sicer še veliko načrtov, za seboj tudi vrsto uspešno izvedenih projektov – med drugim Center Rotovž, ki naj bi ga odprli v času volitev –, a je njegova javna podoba načeta zaradi očitkov o domnevni korupciji, zaradi katerih je bil marca celo začasno pridržan.

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Uveljavljene politične stranke iz mariborske politike večinoma še razpravljajo o svojih kandidatih, se pa že kaže, da bo v Mariboru znova veliko kandidatur. Predvsem manjše stranke in liste se pritožujejo, da brez županskega kandidata ne dobijo pozornosti medijev.

Zanimiva bo odločitev Gibanja Svoboda, ki se je na prejšnjih županskih volitvah opeklo s kandidatom Vojkom Flisom, nato pa stopilo v koalicijo z Arsenovičem. »Dogovarjamo se, za zdaj pa odločitve še nismo sprejeli,« je dejala vodja svetniške skupine Davorka Pregl. V trenutnem mandatu imajo drugo največje število sedežev v mestnem svetu – za listo Arsenovič za Maribor in pred SDS –, vendar sta jo pred kratkim zapustila vidna člana Karin Jurše in Marko Slavič.

Mestni odbor NSi je po besedah njihovega predstavnika Bernarda Memona v usklajevanjih o morebitnem skupnem kandidatu s SLS in Fokus, »kakor tudi o podpori širše«. »Ime kandidata za župana še ni usklajeno. Prav tako ne dejstvo, ali bo NSi nastopila izključno s svojo listo kandidatov na volitvah v mestni svet ali pa bo lista skupna (znotraj trojčka),« je povedal.

Svojega županskega kandidata bo znova imela Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR), a imena še ne razkrivajo. K nastopu s svojim kandidatom za župana se nagibajo tudi mariborski Demokrati, pri katerih je ena vidnejših osebnosti umetniški direktor Borštnikovega srečanja Aleš Novak.

Kandidaturo napovedal nekdanji vodja Viol

Kandidaturo za župana Maribora je že konec aprila napovedal nekdanji vodja navijaškega kluba Viole Roman Križnjak, a še ni znano, s čigavo podporo. Na spomladanskih parlamentarnih volitvah je nastopil kot kandidat Resnice, a v tej stranki pravijo, da še nimajo izbranega kandidata.

Med nestrankarskimi se kot kandidat omenja tudi direktor Agencije za varstvo konkurence Andrej Matvoz. Ta je za STA povedal, da končna odločitev glede tega še ni sprejeta.